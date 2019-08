Querétaro continuará todo septiembre con su temporada de vendimias

Los visitantes podrán vivir la experiencia del pisado de uva, recolección en los viñedos, además de catas y degustaciones

Arturo Arellano

Con el interés, no sólo de promover el turismo, sino de ampliar el conocimiento sobre el cultivo de uvas, cosecha y fabricación del vino, Querétaro organiza su temporada de vendimias; durante la que diferentes casas vinícolas ofrecen experiencias a los visitantes, invitándoles a realizar cosecha y pisado de uvas, degustaciones, catas de diferentes etiquetas, entre otras opciones. Si bien, la temporada de vendimias arrancó a principios de mes, las actividades continuarán en septiembre.

Halina Gama, directora de promoción turística del estado, comentó en entrevista conDIARIOIMAGEN, “aún pueden aprovechar varios fines de semana en las diferentes bodegas de la región de casas vinícolas. Recientemente Vaivén ofreció su experiencia en la que incluso la gente pudo disfrutar de nadar en su alberca, visitar la granja, beber cerveza y hasta hospedarse en un pequeño hotel boutique. Hubo incluso un espectáculo circense. Posteriormente, Vinos del Marqués hizo una gran comida con mesas, es algo muy cómodo. Pusieron diferentes restaurantes a disposición de la gente, con gastronomía queretana”.

Pero esto no termina aquí, Gama nos adelanta que “el resto de las vinícolas tienen actividades infantiles, por lo que las vendimias se vuelven algo familiar, es algo muy padre. Tenemos más fines de semana de vendimia, se juntarán siete viñedos en plaza principal para que la gente pueda ir a disfrutar y conocer etiquetas del estado. Hacen una pasarela y el saxofonista Sergio Ramos ameniza, junto con otras propuestas artísticas”.

Se trata de “conocer todo el vino mexicano, es muy importante, porque hay estados de México que son productores muy grandes, en el caso de Querétaro, somos el segundo productor de vino en el país y el primero en espumoso a nivel nacional. Es importante dar a conocer eso y no sólo a los queretanos sino a todo el país, sentirnos orgullosos de ello. Querétaro cuenta con más de 170 etiquetas”.

Añade que “se tiene un contexto de que el vino es muy caro o para gente adinerada, pero no es así, hay vinos muy económicos, esto es un tema para todos lo bolsillos, al igual que las vendimias que van desde los 450 pesos, dependiendo del viñedo. Lo importante también es que no sólo se va aprobar el vino, sino que se ofrece el pisado de uvas, no siempre tenemos esa oportunidad, pero aquí hay la opción de sentir esa sensación de la uva en tus pies. En otros viñedos te dan una cubeta para hacer la cosecha de uva, hay recorridos, exposiciones de arte. Todo en un ambiente familiar, así que pueden ir con sus niños o parejas de novios, es para todos”, manifestó.

Las casas vinícolas restantes de actividades en esta vendimia son Vinícola Cava 57, el 24 de agosto; Bodegas de Cote, el 7 de septiembre; Vinícola San Patricio, el 14 de septiembre y Viñedos Azteca, los días 14 y 15 de septiembre, esta última donde se ofrece un espectáculo de charros y mariachi, a la par de sus actividades referentes al vino.