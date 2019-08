AMLO sepulta las ambiciones de Batres, Yeidckol y Padierna

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego del berrinche con mega-pataleta de Martí Batres, con denuncias públicas de complot, amenaza, presiones y hasta “cañonazos”, incluidos, el todavía presidente del Senado le bajó ayer a su ardor y, en una conferencia donde le dio vueltas a todo para no responder nada, y luego de anunciar casi una cruzada santa contra su rival político Ricardo Monreal, terminó con que sólo presentará una queja ante la Comisión de Honor de Morena en pretensión de que esta instancia le ordene a su fracción en el Senado reponer el proceso de votación que él ya perdió.

Batres dijo estar de acuerdo en todo lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de su estallido de ira del lunes, pero termino haciendo como que “la virgen le habla” en cuanto a los conceptos del Presidente de la República, su líder político.Y es que preguntado sobre el caso de Batres, el presidente López Obrador afirmó que:

“… creo, no sólo para lo ocurrido entre Batres y Monreal, sino para otros, aplica parejo- que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo; si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política, si no se le tiene amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política…

“Se fue ya el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran, ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales.

“Tiene que haber mística, convicciones, entrega total a la causa pública, no son los cargos lo que debe importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país… el político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro… esa es mi opinión”.

Interesante que haya aprovechado lo ocurrido en el Senado para incluir la siguiente frase en su respuesta:

“… no sólo para lo ocurrido entre Batres y Monreal, sino para otros, aplica parejo”

Y es que al parejo están las disputas en la búsqueda del cambio de dirigentes nacionales de Morena y también para quienes deberán presidir la Cámara de Diputados y donde el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ya hizo acuerdo para que sea un panista quien sustituya a Porfirio Muñoz Ledo.

Ayer en Morena, y luego de que la presidenta saliente la biliosa de Yeidcold Polevnsky intentara darles un madruguete emitiendo una convocatoria a modo, los dirigentes se opusieron y la obligaron a revisar el documento.

Confrontados hasta casi los golpes, los miembros de varias comisiones de Morena debatieron la convocatoria punto por punto ya que debían entregarla al INE a fin de que fuese publicada para ser legal.

Los opositores a Polevnsky, exigieron que el documento incluyera que la elección se realizaría con base en un padrón de tres millones de militantes

Pero Polevnsky, quien pretende reelegirse, es decir que cae en lo que AMLO califica de búsqueda del poder por el poder mismo, se resistió y exigió a su vez que el Padrón interno de 3 millones de militantes sea auditado previamente por una empresa particular y se reconozca a su secretario de Organización, Leonel Godoy.

“El meollo de todo el asunto es el padrón que no nos han entregado. Entonces qué nos pedían (los opositores), que aceptáramos el padrón y les dijimos ‘sí, pero hay que auditarlo’, para tener la certeza que esté bien. Contratar una empresa”, indicó Yeidckol al comenzar el encuentro.

En San Lázaro

En la cámara de diputados, y para vacunarse de caer en juna situación de confrontación como la del Senado, el presidente saliente, Porfirio Muñoz Ledo declaró que entre su grupo todo es armonía y amistad, especialmente entre él y Mario Delgado, el coordinador de los legisladores de Morena. La Cámara de Diputados es tierra firme contra el golpismo y los movimientos levantiscos, sostuvo Muñoz Ledo, al resaltar la "espléndida armonía" que existe entre el grupo mayoritario de Morena y la Mesa Directiva que él preside.

El experimentadísimo político destacó la amistad con el diputado Delgado de quien, dijo, es su compañero y amigo, y elogió su conducción al frente de la Jucopo y de la fracción parlamentaria de Morena.

Monreal: Martí Debe Denunciar

En una larga conferencia de prensa, Ricardo Monreal advirtió que lo denunciado por Martí Batres es grave y que si tiene pruebas de lo que dijo, de que hubo amenazas, presiones y “cañonazos”, es decir compra de votos, debe denunciarlos penalmente.

Se dolió de que al hacer estas declaraciones, Batres quien es todavía presidente del Senado y lo será hasta el sábado 31 de este agosto, haya ofendido a los senadores de Morena al acusarlos implícitamente de ser corruptos.Por lo demás se dijo confiado en que nada pasará a mayores y de que Batres tiene garantizado su espacio dentro de su bancada.

Por lo demás, dijo, he decido fijar nuestra posición y aclarar el procedimiento de elección de Mesa Directiva en el Senado de la República, así como sus resultados.

La convocatoria fue aprobada y consensuada de manera amplia, y el voto fue emitido de manera directa, por primera vez, de manera secreta y, por primera vez se eligió por los senadores al presidente de la Mesa Directiva.La elección del día de ayer fue el resultado: 33 votos en contra de la reelección y 29 en favor de la reelección.

Fue una jornada en donde estuvo asistida por un Notario Público para dar fe. Es decir todo transparente, todo cuidadoso. Sin embargo, la discusión y la polémica se ha centrado en el voto de cinco compañeras del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quienes siempre han participado en las decisiones del Grupo Parlamentario de Morena, porque de manera permanente acuden a nuestras plenarias, participan en la discusión; asimismo, en todas las previas a la sesión extraordinaria u ordinaria tienen voz y voto.

No obstante debo aclarar y repetir, todo lo que se ha estado expresando, la propia presidenta o coordinadora del grupo parlamentario, el día 14 de agosto solicitó la anuencia del presidente de la Comisión Permanente, el licenciado Martí Batres, para participar de manera puntual en el proceso electivo. Le dijo que no había inconveniente, que estaba de acuerdo.

A su vez, también me solicitó la anuencia para participar las cinco legisladoras en esa elección, que de manera orgánica, de manera puntual siempre han participado con nosotros. Por esa razón, me pareció muy extraño descalificarlas, dado que siempre nos han acompañado.

Al inicio de la votación de legisladores y legisladoras, de las primeras en emitir su voto fue la senadora Antonia Cárdenas, del PES, y no hubo ningún señalamiento ni ninguna impugnación para que lo hiciera.

Pero no sólo eso, ella declaró públicamente que había acudido como representante de Encuentro Social y que había votado en favor de la permanencia del licenciado Martí Batres; que incluso había decidido reincorporarse al grupo Morena, pero que lo haría hasta septiembre para que tuviera efectos legales.

Escuchen lo que dijo: “Bueno, yo soy la senadora Antonia Cárdenas, soy del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, y quiero que sepan que yo voté por Martí Batres. O sea, yo voté porque la mesa siguiera como está hasta ahorita y que es un proceso que a lo mejor no resultó, pero quiero que sepan que yo sí voté porque siguiera Martí Batres en la Mesa Directiva.

“No hay ninguna duda, yo siempre he pertenecido a Morena y quiero seguir perteneciendo a Morena, entonces mi traslado solamente, mi cambio de Encuentro Social a Morena es eso nada más, es un cambio que yo debía estar desde el principio, pero estamos ahora en ese proceso y mi cambio entra a partir del 1º de septiembre”.

