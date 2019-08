“Cómo ser una bruja moderna”, de Gabriela Herstick

Patricia Correa

Roca Trade presenta el antiguo arte de la brujería… Infunde una gota de magia en tu vida diaria

Guiada por la escritora, alquimista de la moda y bruja moderna Gabriela Herstik, descubrirás el antiguo arte de la brujería, para que puedas encontrar aquella magia que sea mejor para ti. Desde trabajar con cristales, tarot y astrología hasta entender la magia sexual, los solsticios y las lunas llenas, con este maravilloso libro, repleto de hechizos y rituales para cuidarte, aprenderás a aprovechar tu energía psíquica, a mantenerte lejos de la energía tóxica, a entrar de nuevo en el mundo natural, a tomar el control y a reconectarte contigo misma. En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la autora Gabriela Herstick comentó:

—¿A qué público te gustaría llegar y cómo surge la idea?

“Me gustaría llegar a cualquier persona que esté interesada en la magia, especialmente a las mujeres, que se sientan llamadas a aprovechar su lado místico pero que no sepan cómo hacerlo. Me gustaría llegar al bicho raro, al forastero, a la sacerdotisa, a la puta; todas aquellas identidades marginadas que siempre han estado vinculadas y conectadas con la brujería y lo liminal. Siempre sentí que mi trabajo alcanzará a quién está destinado a llegar y sigo creyendo eso”.

—¿Cómo fue tu primer acercamiento con magia?

“Siempre he sido un infante de cristal de Acuario. Siempre he estado interesada en lo desconocido, en lo que está más allá, y al crecer, a menudo estaba más inmersa en esa realidad que en mi realidad real. Mi madre es espiritual y me ha hablado de cristales, meditación, vidas pasadas y energía desde que tengo memoria. Mi padre es un rabino reformista y siempre fomentó mi curiosidad sobre Dios, la muerte, la religión y todo eso. Cuando tenía 11 años, me regalaron un mazo de Faery Oracle Cards y finalmente encontré un libro llamado “Guía de brujas para Faery Folk”. Comencé a aprender sobre brujería y, cuando tenía 12 años, sabía que creía en muchos aspectos”.

—¿Por qué es importante para cada bruja celebrar los sabbats?

“¡Me encanta esta pregunta! Creo que esto es importante por algunas razones. Primero, que todo, cuando vivimos en conjunto con los ciclos de la naturaleza, vivimos en conjunto con nuestros propios ciclos. Personalmente, pasamos por un ciclo similar tanto en la tierra como con el sol y la luna. La luna y su ciclo de 28 días son un reflejo de nuestros propios períodos de crecimiento y estancamiento, y esto es especialmente cierto para aquellos que sangran. El sol y sus ciclos de vida, muerte y renacimiento a través de las estaciones representan nuestro propio reino interior de derramamiento y expansión. Cuando vivimos al lado de los ciclos de la tierra y el cosmos, vivimos en armonía con el mundo natural. Simplemente … tiene sentido”.

—Cuéntanos un poco sobre los rituales de purificación:

“Rituales de puesta a tierra, protección y purificación son tan necesarios como una bruja. Esto mantiene tu cuerpo energético vibrante y saludable, y lo mantiene protegido. Puedes limpiarte a ti mismo y a tu espacio usando humo de hierbas como lavanda, rosa, romero, cedro o resinas, como el incienso o el copal, una práctica simple que se puede hacer con la intención de eliminar cualquier energía que no esté a tu favor. También puedes realizar meditaciones de conexión a la tierra, visualizando las raíces que se mueven desde la base de tu columna hacia el piso, como una forma de encontrar algo de fuerza y ​​terrenalidad. Esparciendo sal en los rincones de su habitación o espacio, usando un huevo para hacer una limpia, estos son todos los rituales de curación, purificación y protección”, concluyó.

patolina22@hotmail.com