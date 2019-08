La 4T va de gazapo en gazapo

Índice político

Francisco Rodríguez

Para nuestro infortunio, la idea de nación no aparece todavía en ningún rincón de las doctrinas ni de los programas de la Cuarta Transformación. El constructo que se empezó a tejer en la campaña, ése que entusiasmó al respetable, nada más no cuaja.

El crecimiento en base al mercado interno y la autosuficiencia, la lucha por la dignidad‎ ha sido sustituida por alharacas, ocurrencias y cuentos chinos que quieren formar un concepto absoluto de gobierno. En cambio, las sonoras carcajadas de Washington, Buenos Aires, Brasilia, Lima, Bogotá…

… expectoradas por los juristas de postín que observan los descalabros de diletantes morenistas son hoy el pan de cada día, después de los sonados fracasos en los casos del tan traído y llevado T-Mec, Ahumada, Zhenli Ye Gon y los que se acumulen en esta feria de despropósitos legales, con sello de la casa. ¡Ya párenle, y pónganse a hacer algo de provecho!

El famoso nuevo Tratado de Libre Comercio entró en una espiral descendente, peligrosa por donde se vea. La reforma laboral apresurada, francamente retroactiva contra los intereses y conquistas laborales de la planta industrial mexicana cedió ante los coyotes locales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Éstos, entusiasmados con el juguetito, la confrontan una y otra vez con los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo, haciendo competir al contentillo las transas nacionales con los compromisos externos, para ver cuáles de ellos se prestan más al enjuague de este birlibirloque.

Más exigencias, más complicado sacar adelante el T-MEC

Desde Washington lo ven y no lo creen. Cómo es posible, dicen, que en México hayamos creído que era en serio asumir cargas legales a contrapelo, como garantía de la firma del tratado, pues los Estados Unidos nunca han obedecido una sola declaración de la OIT y ahí los derechos laborales juegan en desventaja contra los intereses empresariales.

El desaguisado ha adquirido proporciones mayúsculas. Hace un mes, todo indicaba que alcanzaría con los cambios en las leyes laborales que realizó la Cuarta Transformación. Pero en las últimas semanas un grupo numeroso de congresistas demócratas comenzaron a agitar nuevas banderas contradictorias.

Una mayor regulación ambiental, mayor protección a las minorías, acortar los tiempos de resguardo de las patentes de la industria farmacéutica, todo con la intención, como lo señala The Wall Street Journal de encauzar la apertura de nuevas y complicadas negociaciones. De nada sirvió seguir ahorcando la borrega obrera.

El senador Bernie Sanders, cuyo caucus demócrata de corte progresista cuenta con 90 asientos en la Cámara de Representantes, complica cualquier acuerdo al que pueda arribar Nancy Pelosi con el secretario Robert Lighthizer en pro del Tratado.

El nuevo embajador en México, Christopher Landau, cabildea con los empresarios locales para que estos acepten someterse a cierto control de parte de los Estados Unidos y se cumplan las reglas laborales de allá, pero aquí. Al issue migratorio y de seguridad, se añade el complicado capítulo comercial, ya no el de aranceles.

Carcajadas en la Casa Rosada por el faux pas de la Fiscalía

La Casa Blanca, la Casa Rosada, la escuela diplomática brasileña de Itamaraty, los juristas peruanos, ecuatorianos y colombianos celebran la exoneración de Carlos Ahumada en la vendetta de las ligas rosarinas. Ahumada está libre de polvo y paja, aunque el fiscal de nylon y la Interpol hayan ido a Buenos Aires por él.

Es una mezcla de impericia, ignorancia y molicie lo que ha echado al caño una cuestión demasiado seria como es la procuración e impartición de justicia en un pequeño caso de cuentas fiscales, que, para colmo, fueron debidamente solventadas en el barrio de Chacarita.

Y aunque la revancha iba por todos, ahora tendrá que conformarse con lo que tiene. Una mujer acusada de un delito leve, recluida oficiosamente como si se hubiera tratado de un delito grave, presta para salir en libertad una vez que se llame a declarar a los pájaros de cuenta, Videgaray y Meade, bueno, si no pasa otra cosa.

En entredicho, la ley anticorrupción que extingue todo y luego virigua

Las agarraderas de la voluntad no se prestan a cualquier juego. Hasta Zhenli Ye Gon pone en entredicho el contenido de una legislación anticorrupción que no respeta la sentencia previa para disponer de leyes ni de dominios. Extingue todo, y después virigua.

El chino-mexicano sabe que cuando los mastines de la Policía Judicial Federal y de la Agencia Federal de Investigaciones, Ardelio Fosado y Genaro García Luna fueron a aprehenderlo, recogieron los 300 millones de dólares de las anfetaminas y nunca más se pusieron a disposición del Ministerio Público… ni jamás se volvió a saber de esas maletas. Todo fue para el vencedor.

Felipe Calderón nunca fue llamado a cuentas, pues su impunidad era resultado del pacto en lo oscurito con Enrique Peña Nieto. Y como todos sabemos, en materia de cochinitos nadie tiene las manos limpias.

Esto es de ligas mayores, no es la elección de dirigente de Morena

Desde que al nuevo régimen se le ocurrió reclamar aquellos 12 mil 200 millones de dólares recabados por El Chapo Guzmán en los últimos años de su ejercicio como capataz de los jefes yanquis del narcotráfico, las carcajadas no dejan de resonar en nuestras orejas.

Pues ¿ a quién diablos se le ocurre que ese dinero lavado, trapeado, asoleado y blanqueado‎ en los yunaits durante tanto tiempo calendario puede estar guardado en una cajita de seguridad de un banquito de piojo? ¿Qué no saben cómo se efectúa la distribución del producto, la venta a granel y en mayoreo, el intercambio de favores, las inversiones de inmediato del cash en los negocios ex profeso, la conversión del producto en dinero contante y sonante que debe de repartirse primum non nocere entre los valedores?

¿Qué no saben que un capataz como El Chapo Guzmán se beneficia sólo de un porcentaje a cambio de todas las sarracinas y estropicios? ¿A qué ingenuo se le puede ocurrir que todo era de él? Quiere decir que de esto no saben ni con qué se inhala. Nunca debieron tocar ese vals.

¡Lástima de ropita! Si no saben que no se metan. Esto es de ligas mayores, no es la elección de la dirigencia de Morena. Para hacer ridículos, a su tierra.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: ¿Gazapo o “como dice una cosa dice la otra”? Primero, Olga Sánchez Cordero declara, tras “la mañanera” del martes: “Estamos dialogando ahorita con muchos grupos y estamos, de verdad, nos han manifestado ya que no quien seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y que quieren caminar hacia la paz. Varios grupos de diversos estados de la República en donde ellos quieren caminar hacia la pacificación del país, porque ya no quieren más violencia”.

Luego, ante el alud de críticas que le cayeron encima, la titular de Gobernación por dar a entender que los grupos referidos eran criminales, mandó a decir en redes que “estos dichos son producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de auto defensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios”.

¿No sabrán que muchos de esos “autodefensas” son sicarios de los cárteles?

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez