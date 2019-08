“Frías” a nadie, en medios de comunicación: López Obrador

“Soy partidario de la libertad de expresión”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles que es partidario de la libertad de expresión y que nunca le ha pedido a directivos de medios de comunicación que censuren a un periodista.

Al externar su opinión sobre la propuesta del diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), para regular los medios de comunicación, el mandatario dijo que no cree en la regulación, sino que “como sostenía Sebastián Lerdo de Tejada: la prensa se regula con la prensa, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta”.

“Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista”, respondió ante versiones sobre su presunta intervención en la salida de Carlos Loret de Mola de su noticiero matutino en Televisa.

“Aquí también aprovecho, porque tengo que ir contestando, es mi oportunidad, para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro”, enfatizó durante su conferencia de prensa.

“No sólo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, ‘frías’ a nadie en medios de comunicación, porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores”, indicó López Obrador, al tiempo que recalcó que “lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad, entonces, aprovecho para aclararlo”.

“Si Morena se echa a perder, renunciaría al partido”, advierte

El presidente reitero que Morena debe mantener los ideales que le llevaron al poder y advirtió que, en caso de que se corrompa, presentará su renuncia y pedirá que le cambien de nombre a esa fuerza política.

En conferencia de prensa, dijo que a los dirigentes y militantes de Morena “les vamos a recomendar, de manera respetuosa, que mantengan ideales y principios (…). Quiero dejarles claro que luchamos muchos años para que no se usara el gobierno a favor de ningún partido, fue una lucha de siempre”.

López Obrador consideró que “lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales y principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. La ambición del poder por el poder”, y que “se debe poner siempre por delante el interés general de la nación”.

Tras reafirmar que enviará una carta a Morena en el marco de sus procesos electorales internos, opinó que es “muy lamentable que los partidos que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal”.

“Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echa a perder, no solo renunciaría, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usaran porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país y no se debe manchar”, expresó.

El mandatario garantizó que “el gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar el gobierno ni el presupuesto, y los servidores públicos que participen van a tener que renunciar”.