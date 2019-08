Pacientes piden al gobierno atienda desabasto de medicamentos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Se han reportado 8,973 casos de dengue en lo que va de 2019

El acceso y desabasto de medicamentos es una problemática latente en la sociedad mexicana que afecta directamente a quien más lo necesita: los pacientes. Por ello, en el marco del foro “Por la salud, primero los más vulnerables”, organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Pacientes en Acción, A.C, hacen un llamado al Gobierno Federal para que, así como implementó medidas para combatir la corrupción en el sector salud, también lleve a cabo acciones prontas y eficaces que ayuden a mejorar el acceso y el desabasto existente y que afecta a los más de 98 millones de pacientes que atiende el Sistema Nacional de Salud. Hiram Reyes, director operativo de Pacientes en Acción, expresa que es urgente trabajar de manera conjunta en la reactivación del sistema de salud para proveer de servicios y tratamientos a los pacientes. Afirma que las iniciativas del Gobierno Federal, de terminar con la corrupción y tener un ahorro presupuestal, han rediseñado el modelo de compras consolidadas y logística de distribución de medicamentos, que ha impactado negativamente no sólo a la industria farmacéutica, sino a los pacientes que son los más afectados en este momento, ya que al recibir de manera tardía su tratamiento ponen en riesgo su vida. La constitución manda que todos los mexicanos tienen derecho a recibir atención médica adecuada y esto contempla no sólo un buen servicio y diagnóstico, sino también el acceso a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia y tratamientos oportunos. Sostiene que es vital entablar mesas de trabajo que permitan conocer las necesidades reales de los pacientes. El gobierno actual, en su promesa de acceso gratuito a medicamentos para todos y el ahorro del presupuesto, está desarrollando diversas acciones como la búsqueda de proveedores internacionales de medicamentos, mencionando países de muy poca probidad en la calidad de ellos, así como la creación de almacenes de distribución de medicinas; sin embargo, está dejando de lado la importancia de la calidad y los requerimientos logísticos y de mantenimiento para la correcta conservación de éstos. Las medidas impuestas por el Sistema Nacional de Salud ya han afectado al menos a 24 de los 32 estados de la República Mexicana en los que, además de medicamentos, se reporta la falta de médicos y enfermeras, reducción de apoyos a pasantes médicos e incluso la falta de pago de servicios.

*****

Se han reportado en lo que va de 2019, más de 8,973 mil casos de dengue. Es común que se presente en zonas tropicales y subtropicales con brotes en época de lluvias, sin embargo, en los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas, por lo que se ha convertido en un importante problema de salud pública. La Dra. Cecilia Hernández Fernández, especialista en Medicina Interna e Inmunología Clínica de Hospital Sedna, afirma que el dengue no se transmite de persona a persona, el contagio solo es provocado por la picadura de mosquitos infectados y se manifiesta con síntomas como: fiebre mayor de 40°C, dolor de cabeza intenso (detrás de los ojos), escalofríos, dolores musculares y en articulaciones, erupciones cutáneas, derrames en la piel y algunas manifestaciones hemorrágicas. Las complicaciones se presentan con síntomas como: vómitos persistentes, sangrado de mucosas, irritabilidad, somnolencia y dolor abdominal intenso y sostenido. El paciente con el diagnóstico del dengue deberá evitar la picadura de otros mosquitos mediante el uso de repelentes y telas mosquiteras para frenar la transmisión viral. En caso de fiebre y/o dolor acudir inmediatamente al médico y evitar auto medicarse, ya que pueden favorecer la hemorragia. Evitar el uso de antibióticos, corticoides y administración intramuscular de medicamentos de cualquier índole. Recomendaciones para evitar la transmisión: lavar floreros que se encuentren en uso, cada tercer día. Tapar bien los recipientes donde se almacena agua. Mantener sin agua y volteadas las cubetas y envases que no se estén utilizando. Eliminar todo lo que almacene agua de lluvia. Limpiar el recipiente de alimentos de las mascotas cada tercer día. El dengue grave es una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se diagnostica y se trata a tiempo, dado que no existe tratamiento específico para combatir el virus en el organismo humano.

