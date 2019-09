“Cash: ¿Cuál es tu precio?” es cruda y edificante

La puesta en escena estará todos los jueves en el Telón de Asfalto, bajo la dirección del maestro Rafael Perrín

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Luis Ayllón y dirección del maestro Rafael Perrín, llega al teatro del Telón de Asfalto, la puesta en escena “Cash: ¿Cuál es tu precio?”, en la que se narra la historia de un asalto frustrado que se convierte en secuestro y pone al descubierto las más íntimas reacciones del ser humano ante la crisis, el miedo o la supervivencia.

La obra se presenta todos los jueves y sus protagonistas son Luis Fernando Peña, Ruy Senderos, Carlos Speitzer, Sahit Sosa, René Dupeyrón, Emmanuel Okaury y Luis Antonio Aguilar, algunos de los que nos visitaron en la redacción de DIARIO IMAGEN, para platicar al respecto. El primero en hablar fue René Dupeyrón que explicó “Esto nace de las ganas de querer representar algo diferente a lo que hay en la oferta del teatro en México. Buscamos un texto con estas cualidades, fuerte, crudo y a la vez realista, luego armamos el equipo, no hubo casting, todos llegamos por invitación personal”.

Siendo actores consolidados, Luis Fernando Peña comenta que siempre es necesario hacer teatro “Es la base de la actuación, cualquiera que quiera ser actor debes empezar en el teatro y es necesario hacerlo siempre para seguir puliéndote, entrenando y contando historias. Por ejemplo ‘Cash’, no tendría el mismo impacto en otra plataforma, cine o televisión, que lo que sucede en el teatro. Esta historia es tan dura y al mismo tiempo tan humana y real que en otro medio audiovisual no sería lo mismo. Por eso, nos animamos a hacerlo en teatro, somos cinco actores de la mano del maestro Rafael Perrín y a todos nos llena, nos apasiona”.

Del maestro Perrín, Senderos comentó “es una persona que lleva toda su vida haciendo teatro y las pláticas que nos da dejan ver que sigue apasionado. Nos ha hecho llegar a un nivel que desconocíamos, cuando vimos ‘Esquizofrenia’ del maestro Perrín, nos encantó pero no pensábamos llegar a eso, el desgaste emocional es brutal. Pero Rafa nos puso una trampa, nos hizo disfrutar cada ensayo y jamás nos planteo un reto, nos fue llevando poco a poco, hasta llegar a un lugar de mucha intensidad. El desgaste en ‘Cash’ se ve en todo momento, no llegamos al nivel de Rafa Perrín, pero si estamos en uno al que nunca habíamos llegado a nivel actoral hasta este montaje”.

Dupeyrón asegura que la obra “es una propuesta innovadora, la gente salía impactada. Desde la butaca la gente se enfrentará a sentimientos negativos, positivos y van a notar que sus creencias se van a modificar, es un experimento increíble, se rompe ese estereotipo en el que la gente va al teatro como juzgador y se empieza a identificar con quien menos pensaba”, a lo que De la Peña agregó “la obra empieza cuando se termina, porque es cuando la gente empieza a reflexionar, salen hablando, porque se deja una semilla en la gente. La apuesta que se hace en este caso es contar una historia tal y como pasa en la calle, sin tabúes, se apuesta por talento siete actores que van nutriendo el texto”.

Asegura que “a nosotros como actores nos ha llevado a identificarnos en el sentido de que como seres humanos estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida en cualquier momento. Porque así pasa, no sabes si llueve, chocas, atropellas a alguien, te asaltan, no se sabe en una ciudad tan grande y te das cuenta con este texto de que a cualquiera le puede pasar lo que sea. Entonces te cuestionas si los malos son tan malos y por qué llegan a lo que llegan, hay una historia de vida detrás de cada persona y piensas ‘Ah cabrón, si yo estuviera en sus zapatos tal vez hubiera hecho lo mismo’, sin justificarlo y sin educar, piensas tampoco los buenos son tan buenos. Más allá de salir con una reflexión, sales con un cuestionamiento ¿qué estoy dejando de hacer en una sociedad que cada vez está más en decadencia?, podrás decirte un ciudadano ejemplar pero ¿cuántas mordidas has dado, cuantos altos te has pasado?, todo de a poquito va restando también”.

Carlos Speitzer comentó que cada espectador le da su propia lectura, pero al final tienen ganas de recomendar la obra.

Al cuestionarles si pudieron determinar finalmente cual es su precio, respondieron que “Es mejor no saberlo, a final del día es seguro que todos tenemos uno, pero es una bendición no saber cuál es”, concluyeron.