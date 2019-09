El aberrante clamor de Charly Valentino

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El nivel y el coeficiente mental de algunos destacados legisladores de Morena, se exhibe día a día, pero de lo que no hay duda, es que es verdaderamente aberrante y no deja de sorprender la ignorancia de diputados locales como el tabasqueño Charly Valentino León, quien desde el Congreso local, de plano le suplicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se reelija por un período más porque el país lo necesita.

Su modo de vestir al presentarse en la tribuna, –iba de pants–, sus gritos, que tocaban la vulgaridad o como si de esta manera se diera a entender mejor; el adjudicarse el derecho de hablar por todos los mexicanos, produjeron risas no solo de los diputados tabasqueños, sino de todo aquel que pudo ver sus aberrantes declaraciones y no se puede menos que concluir que esa es la forma de presentarse del ala más radical del partido del presidente: Morena.

Hace ya algunos meses, –en marzo, para ser más concretos–, López Obrador firmó en una de sus siempre gustadísimas conferencias de prensa mañaneras, ante Notario Público, su postura maderista para no reelegirse y esto lo hizo el tabasqueño porque en el Congreso de la Unión, las fracciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, consideraron que detrás de los empeños del Ejecutivo para que su tan llevada y traída iniciativa de revocación de mandato salga adelante, en el fondo, oculta su deseo para reelegirse.

Una vez firmado dicho documento, López Obrador acusó a quien ya se sabe: “Mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía. Vociferan que la propuesta de la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024”.

Pero esto último no solo lo piensan los legisladores de la oposición. En una encuesta que dio a conocer el Gabinete de Comunicación Estratégica, solo un 28 por ciento estaría a favor de la propuesta de que el tabasqueño se reeligiera, mientras que el 67.7 por ciento está en contra, así que el flamante diputado Charly Valentino, –que se nota que no entiende nada de nada–, cae en un gravísimo error al señalar que es un clamor popular que el presidente siga otro sexenio más; los datos duros hablan por sí solos.

En marzo pasado, desde Palacio Nacional, López Obrador dijo: “Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que sustento, porque no sólo significaría ir contra la Constitución, también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad que, estimo, es lo más valioso en mi vida”.

En esa ocasión y aún ahora, muchos se siguen preguntando por qué el tabasqueño tuvo que firmar una carta notariada para hacer el compromiso de no reelegirse, ¿será que sus principios y su honestidad no lo son tanto?

Es más, en los corrillos políticos se dice que fue precisamente desde Palacio Nacional que se “aventó” el debate en torno a la controvertida “Ley Bonilla”, ahora sí que “para medirle el agua a los tamales” y ver si había o no condiciones para que prospere la revocación de mandato.

Un pequeño detalle llamó la atención ayer en las declaraciones del Ejecutivo respecto al tema de la reelección y es que dijo de manera literal: “… lo que quiero es entregar el gobierno, si así lo decide el pueblo, al final del 2024”. Pues ya no se entiende nada, ¿no que era maderista y “me estoy aplicando a fondo para hacer las cosas bien… no me voy a reelegir, no soy un ambicioso vulgar?”

Municiones

*** Entre viejitos te veas. Ahora resulta que el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett es un “héroe de la democracia” y delante del presidente López Obrador aseguró que tiene toda una vida al servicio del gobierno mexicano “y tengo el matrimonio que he desarrollado en esos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año… jamás me han acusado de corrupción”.

¿Acaso el ex gobernador poblano quiso hacer un muy mal chiste?

La sombra que nunca se podrá quitar el ex secretario de Gobernación, es que fue el artífice para el fraude electoral de 1988, cuando “se cayó el sistema”, con todo y que el presidente, afanoso como suele ser, se dio a la tarea de defender a su ex enemigo de los “infundios”. Entonces, ¿si López Obrador ya lo exculpó y hasta le dio la bendición, para qué la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval le abre una investigación sobre su patrimonio?, es una vacilada.

*** En el Foro, “Hacia una Regulación debida de la Cannabis, Experiencia Internacional, Derechos Humanos y Economía”. organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, se escucharon diversas ponencias sobre los pros y contras sobre la legalización de esta planta y su consumo, pero más allá de esto, hubo participaciones que seguramente contribuirán a ver su utilización de otra manera, es decir, su uso con fines de aprovechamiento industrial y de desarrollo para comunidades agrícolas.

La presentación que realizó Guillermo Nieto, Presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis, dejo ver las ventajas que se pueden hacer de la utilización del cáñamo en la producción de biocombustibles con un rendimiento mayor al del maíz, por ejemplo; en la producción de papel, la cual, explicó, resultaría más barata que elaborarlo a partir de la madera, y en ese sentido expuso paso a paso los por qués de su legalización, bien valdría la pena seguir escuchando opiniones, pero sobre todo no perder una oportunidad valiosa en su industrialización.

*** Diputados y senadores del PAN, le respondieron al presidente mediante un llamado a no confundir a la opinión pública y señalaron que amenazar a millones de contribuyentes con cárcel, como si fuera crimen organizado, no ayuda al país.

Por las redes le aclararon al Ejecutivo que: “votamos a favor de encarcelar a quien expida facturas falsas. Votamos en contra de que #Morena CRIMINALICE a contribuyentes de buena fe. Amenazar a millones de contribuyentes con cárcel como si fuera crimen organizado, no ayuda al país #NoConfunda”.

Efectivamente, esa iniciativa atenta contra un Estado que dice ser democrático, donde existe división de poderes.

¿Cómo es posible que el Presidente se limite a regañar a la delincuencia organizada y no se atreva a tocarla y se va con todo en contra de los contribuyentes?

