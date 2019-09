México no será tercer país seguro; el momento mexicano, muy complejo: Ricardo Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al recibir y dialogar con Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, Ricardo Monreal desechó que México pudiera convertirse en un tercer país seguro.

El líder de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta,, consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador participa ya en diversas alternativas para enfrentar el problema migratorio centroamericano.

Comentó que en su conversación con Giammattei, abordó el tema de la migración, la situación de conflictos fronterizos, y sobre las acciones para fortalecer la sociedad económica entre Guatemala y México.

En una conferencia posterior indicó que en el período legislativo en curso, se abordarán temas sustantivos como son: la revocación de mandato, la consulta popular, la reglamentación del uso de la mariguana para fines lúdicos y medicinales; la Ley de Amnistía; la Consulta Popular; las leyes reglamentaras de la reforma educativa; la ley que prohíbe la condonación de impuestos; el paquete de leyes del Bienestar que incluye modificaciones a la Ley de Salud, y la creación del Instituto para el Bienestar; la reforma para obligar el pago fiscal a plataformas internacionales digitales y una reforma para impulsar la donación de órganos, para el que ya se trabaja en comisiones, así como en el tema de quienes incurren en el delito de fraude otorgando poderes amplios y limitados para cobranzas, gestiones de personas físicas o morales, para ello se contempla la creación de un registro.

Monreal aprovechó para informar que las comparecencias de 4 secretarios que asistirán al Pleno para la glosa del Informe Presidencial ya están decididas.

Inicia el próximo martes 24 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; sigue el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el 1° de octubre y después el secretario de Hacienda Arturo Herrera, el 3 de octubre y cierra la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores el 10 de octubre.

Por primera vez, tres mujeres

Tiempos de paridad de género y de fuertes expresiones sociales en defensa del respeto, y contra la violencia que afecta a las mujeres, por primera vez en México el Senado y la Cámara de Diputados son presididas por mujeres.

En el Senado la legisladora de tabasco y de Morena, Mónica Fernández y en San Lázaro la panista Laura Rojas.

Apenas electas, ambas compartieron escenario de Fiestas Patrias el domingo y lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del momento democrático que vive México.

En este contexto la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas reveló ayer que el encuentro con el Presidente y su esposa, con el Gabinete de Morena, fue cordial, amable, de respeto a la pluralidad.

Y comentó que apenas electas presidentas de sus cámaras, ambas, la diputada Rojas y la senadora Fernández, se reunieron y buscar además a la secretaria de Gobernación la ex ministra Olga Sánchez Cordero, para definir una agenda común de impulso a normas y reformas legislativas en beneficio de la paridad de género y contra la violencia contra las mujeres.

Rojas, panista, negó pertenecer al ultraderechista Yunque, se dijo contraria a la criminalización del aborto y desechó la posibilidad de pedir el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones y bloqueos a la Cámara de Diputados como los de la CNTE.

“Eso nunca lo verán”, afirmó.

Aseguró que respetará siempre el derecho a la manifestación y buscará que se garantice el libre acceso al recinto legislativo por la vía del dialogo, diálogo, diálogo.

De su acuerdo con la senadora Fernández y la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, explicó:

“Sí, en efecto, estamos en un momento histórico ¿no? Por primera vez en la historia dos mujeres presidimos ambas Cámaras del Congreso; también coincide con que tenemos una secretaria de Gobernación mujer; nos reunimos con ella la semana pasada, con la ministra Olga Sánchez Cordero, entonces claramente sí es un momento histórico. Es el resultado de una lucha de décadas, de generaciones de mujeres por los derechos políticos de las mujeres.

“Mónica y yo misma hemos sido parte de esta lucha desde el Congreso. Fuimos diputadas en la 60 Legislatura y, desde entonces, pues hemos estado trabajando en las distintas reformas de paridad”.

En este punto enumeró algunas de luchas por estos derechos: cuotas de género, luego por el 30 por ciento obligatorio y subió, luego contra lo de las famosas “Juanitas” y así hasta llegar a la paridad.

“A mí me gustaría, respondiendo justamente a qué sello le quiero dar a esta Presidencia, a mí me gustaría que, en este año, y es algo que ya hemos platicado, yo se lo comenté como propuesta a la senadora Mónica, que pudiéramos hacer todo lo posible para que, durante este año legislativo, esas reformas secundarias en materia de paridad puedan ser aprobadas.

“Ése es un tema muy importante, el mensaje de dos mujeres presidiendo (al Congreso) no se puede quedar nada más en eso… es un mensaje sobre todo para las niñas y para las jóvenes de este país, de que hoy es mucho más fácil poder acceder a posiciones a las que antes era prácticamente imposible, que ya lo logramos, y ahí está, ahora tenemos que avanzar en la agenda de igualdad sustantiva, no solamente en el tema de derechos políticos de las mujeres, sino sobre todo —y a mí me preocupa mucho— en el tema de la violencia: la violencia de género, la violencia feminicida, etcétera, la violencia política, todas las formas de violencia que existen.

“Otro tema es el de la igualdad laboral, igual salario, igual trabajo entre mujeres y hombres. En general vamos a estar trabajando todo este año fuertemente para que avanzar, seguir avanzando en todos estos temas de igualdad sustantiva.

México, al nivel de Paraguay y Bolivia

La persistente realidad, retomada por las calificadoras, en esta ocasión nuevamente Moody’s Investors Service, indican que el México gobernado por Andrés Manuel López Obrador se encuentra entre las economías de la región más vulnerables a una desaceleración económica.

Y esta realidad, dicen los analistas de una de las 3 más importantes calificadoras, nos colocan en el nivel de los países más atrasados como son Bolivia y Paraguay.

En una información difundida extrañamente por Notimex -hoy bajo la dirección de la ruda periodista pejista Sanjuana Martínez, quien al despedir sin explicación a decenas de trabajadores y al mantener sin pago ni despido claro en el extranjero a una veintena de corresponsales ha demostrado que perro sí come perro-, la calificadora internacional indica que México no se salva de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

“Una disminución de la demanda de exportaciones afectará negativamente las cuentas externas y Bolivia se verá afectada significativamente debido a sus déficits en cuenta corriente relativamente grandes y a la significativa pérdida de reservas en moneda extranjera en los últimos años.

“Un crecimiento más débil afectaría mayormente a México, donde las perspectivas de crecimiento ya son moderadas y están disminuyendo. En Paraguay, es probable que el impacto crediticio sea limitado gracias a un crecimiento relativamente resiliente y a una vulnerabilidad externa limitada”, agregó Moody’s.

En este contexto inician los debates dentro de las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados para aprobar el “Paquete Económico” para 2020.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa