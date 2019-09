Al erario, daños a la columna de Independencia

#Feminicidios #ApaganGritosDeMujeres #UnMesDeSilencio #ClaudiaSheinbaum #CDMX #ColumnaIndepednencia #DañosAlErario #AviónPresidencial #AguaHidalguenses #CREA #RodrigoHurtado #BusinessSoftwareAlliance #MicrosoftMéxico #Provivah #Santander #Damnificados2017

El pasado fin de semana realicé un recorrido por Paseo de la Reforma, pero especialmente pasé al interior de la zona donde se encuentran las operaciones de reparación del Monumento a la Independencia.

Este fue pintarrajeado por grupos de hombres y mujeres que exigían al gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, la atención inmediata a las víctimas de feminicidios.

A un mes de esos ataques a monumentos icónicos de la Ciudad de México, los eventos del 17 de agosto quedaron simplemente en la anécdota y no ha cambiado nada. Esto habla de un acto totalmente político, más que un llamado de atención para resolver el problema de decenas de mujeres que son agredidas física, mental y sicológicamente; en algunos casos hasta la muerte.

No cambio nada. Todo sigue igual. Los asesinatos de mujeres continúan y nadie, ni las féminas y otros hombres que las apoyaban, hicieron algo al respecto. Silencio, nada más. Silencio.

Bueno, todo esto te lo platico, debido a que no hemos pasado de la denuncia política para crearle problemas a la gobernadora de la Ciudad de México, que ésta le de a los grupos antagonistas de la misma izquierda, canonjías y otras cosas que no se hacen del dominio público, ya que son acuerdos para evitar presiones a los gobernantes.

Los daños a la Columna de la Independencia ahí están. Suman varios millones de pesos, que se cargarán al erario y pagaremos todos los mexicanos. Claro, otros son los que ganan dinero ilegítimamente.

Culpables de los daños y agresiones al resto de los habitantes de la ciudad de México, ni sus luces, aunque desde el Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo, los conocen perfectamente. Pero el silencio es paga evitar más problemas.

Ya se acabó el escándalo de los feminicidios, a menos que quieren más dinero para los dirigentes o las manos que mueven el movimiento. Así están las cosas atrás de bambalinas.

Poderosos Caballeros: El Presidente Andrés Manuel López Obrador, comprometió el recurso que logre por la “venta” del avión presidencial que se encuentra en California, en espera de un comprador. El dinero servirá para llevar agua a las zonas pobres de Hidalgo. Solamente que hay un pequeñísimo problema. El avión no se puede vender, por que aún no se ha comprado. Esta en arrendamiento. Es como vender la casa que rentaste por que es muy lujosa. Simplemente no se puede y mientras no se corrija ese “detallito”, no habrá venta.

*** Nos cuentan que CREA, empresa encargada de las ferias internacionales de México, que encabeza Rodrigo Hurtado, logró convocar a los líderes de los sectores del turismo de negocios, para participar en el pabellón instalado en IMEX America, evento que ha sido todo un éxito, que inició ayer en el Sands Expo and Convention Center de las Vegas, Nevada, y donde participan 3,500 expositores de 150 países. Con la presencia de diferentes actores del turismo de negocios como hotelería, empresas, recintos y gobiernos de los estados, el pabellón de México está representado por más de 60 profesionales de la industria en 30 booths, donde se destaca la participación de Cintermex de Monterrey, Mundo Imperial de Acapulco, Centro Citibanamex y el nuevo centro de convenciones de la ciudad de Mérida. Se cuenta también con la presencia de destinos como Quintana Roo, Riviera Nayarit, Guanajuato, CDMX y las principales cadenas de hoteles entre ellas St. Regis, Marriot y Westin, y otras.

*** La Business Software Alliance y Microsoft México organizan el Foro Fintech: mejores prácticas en el sector financiero, en el que se presentará el Manual de Obligaciones Normativas para las Instituciones de Tecnología Financiera para brindar una guía de cumplimiento de las Disposiciones Generales en materia de ciber seguridad a los interesados en constituirse como una Fintech y realizar actividades de tipo financiero a través de medios electrónicos.

Responsabilidad Social Corporativa: Desde los sismos de septiembre de 2017, Banco Santander México, liderado por Marcos Martínez, suma a la fecha 705 viviendas nuevas entregadas y nueve aulas escolares rehabilitadas, en beneficio de poco más de 5,800 damnificados en seis entidades. Asimismo, entregaron más de 28.8 millones de pesos, con lo que se construyeron 459 viviendas durante 2018, y 246 durante 2019, mientras que otras 368 se encuentran en construcción y se espera entregarlas en 2020, para sumar un total de 1,073 viviendas nuevas, en acuerdo con Provivah, el fideicomiso instituido para apoyar a las víctimas de los sismos de 2017 en Oaxaca, Chiapas, CDMX, Morelos y Tlaxcala.

