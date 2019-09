Doble recuerdo de temblores

Arturo Ríos Ruiz

Hoy hace 34 años, de uno, y dos de otro

1985.- 7:19 am, en la redacción del Sol del Mediodía de la cadena OEM, sentimos el vaivén de la etapa oscilatoria del temblor, carreras por todos lados; yo busqué un pilar con alma de varilla y me aferré, una chica llorando me tomó del brazo, al llegar el movimiento a trepidatorio, el sacudón fue fenomenal…

En la calle, flotaba el polvo, gritos, carreras y miedo, hasta damas desmayadas en las aceras; llegó Arnulfo Magaña, motociclista de la Policía Preventiva y le dije: “llévame” a recorrer la ciudad, me subí en la parrilla. Era el primer reportero de medio escrito en esa batalla de la noticia, en la radio, estaba Jacobo Zabludovsky.

Edificios derretidos como pasteles, explosiones por el gas que se escapaba y se encontró con cortos circuitos; Arnulfo tomó la calle Guillermo Prieto y vimos el Hotel Principado y edificios en ese entorno, todos desparramados. Tronó lo que era el Hotel Regis y nos desvió, fue una experiencia que nos despojó de la adrenalina.

El campo de futbol de la delegación Cuauhtémoc, tapizado de cadáveres que no cabían; igual el campo de beisbol del Parque Delta, hoy una plaza comercial.

Miles de casos en el ambiente inolvidable de horror, temor y desgracia. Oficial, 5 mil muertos, Cruz Roja reportó 10 mil, 8.1 la magnitud, escala Richter.

2017.- Estaba con el entonces senador y sobrino Armando Ríos Piter en su oficina, eran las 13:14, cuando comenzó el movimiento brusco y buscamos la ruta de Protección Civil, el piso parecía de hule y que se desplomaría, el legislador alcanzó a una anciana y se detuvo a auxiliarla; nos reunimos en el área despejada frente a Paseo de la Reforma.

Todo era confusión, los celulares suspendidos y sin saber de nuestras familias; la multitud en las calles y poco a poco llegaban las noticias del desastre.Me preguntó el sobrino que cómo vi el terremoto, y sin vacilar le contesté que fue peor el de 1985; yo sentí los dos y el sacudón fue diferente.

El total de fallecidos: 228 personas en la Ciudad de México; 74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.

1985.- “Cayeron casi 500 edificios, la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y en 2017, 5,765 viviendas resultaron con algún tipo de afectación, casi 40 % tuvieron daño total. Murieron 331, personas.

¿Por qué la diferencia? Murieron más en 1985 y menos construcciones se cayeron. Es claro, en las últimas décadas ha habido más corrupción en materia de construcción.

