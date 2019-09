Dinero de la mafia en desarrollos inmobiliarios

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES en la realidad uno se debe de asombrar cuando lee que: “ROBAN INODORO DE ORO DEL PALACIO DONDE NACIO WINSTON CHURCHILL” y es totalmente cierto, existe ese famoso inodoro de oro en 18 quilates realización de un artista italiano, Maurizio Cattelan, parte de una exhibición que se llama AMÉRICA, Y BUENO, DICEN QUE ESA EXHIBICIÓN FUE PRESTADA UNA VEZ EN EL MUSEO Guggenheim de Nueva York y prestada al presidente Donald Trump, espero que solamente le hayan prestado la muestra pero que no la haya utilizado, ya saben que el presiente gringo tiene muchas puntadas raras y bueno, uno puede pensar todo lo que quiera, no es delito. Lo que me parece extravagante en serio es que se pueda mostrar a un inodoro de oro de 18 quilates como una “obra de arte” y a lo mejor somos medios tontos y no tenemos la “sensibilidad” de tantos artistas que tienen cada puntada que saca a uno de onda, pero total, seguramente el hacer este inodoro y no tener ni siquiera el interés de usarlo me parece inútil, pero en fin, también hay cada ricachón que piensa que porque es una obra de tal o de fulano pues es un buen producto y pagan precios increíbles, pero sin duda, muchos pagarían mucho dinero solamente por utilizarlo alguna vez y decir como los políticos: “Sí, la cagué, pero en un inodoro de oro de 18 quilates…” esa cagada pues no la hace cualquiera…

Ahora que se habla mucho de encontrar mecanismos para perdonar a los mafiosos y que éstos recapaciten para portarse bien y a lo mejor dejaran sus negocios y utilizaran las fortunas, si es que también se les respetara cuando dejaran de delinquir y las invirtieran en negocios lícitos, pues a lo mejor alguno que otro podría dejar de andar jodiendo la borrega y se dedicaría a los buenos negocios, total, cuando menos han demostrado que tienen capacidad empresarial y que tienen el valor de defender sus fortunas y gentes a punta de pistola, claro, muchos tienen guardaespaldas, pero otros son valientes de verdad. Tendríamos historias cursis dignas de llevarse a la televisión o a las películas, mostrando, como en aquellas tragedias donde Pepe el Toro daba clases de valor y de llanto, que lo único que en verdad lo doblegaba eran las lágrimas de su mamacita, esto demostraría que muchos la tienen y que la respetan y escuchan, incluso que siguiendo los lineamientos del presidente serán hombres buenos que sirvan a la patria, quien quite que alguno de ellos llegue a ser no solamente un respetado hombre de negocios sino también un presidente o gobernador y no andar con las ganas de tener el poder como ellos han logrado que algunos lleguen a tenerlo.

Es bueno que entendamos las urgencias del presidente cuando los informes muestran que en el país existen nueve grandes grupos mafiosos: los Arellano Félix, Carrillo fuentes, los que operan el cártel del Golfo, los Caballeros Templarios, el grupo de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, los de la Familia Michoacana y los Zetas. Todos ellos cubren casi todo el país, dicen los estudiosos que, cuando menos, cubren en el 80% donde tienen presencia y pues para que se den una caladita, nos explican en un brillante artículo de SIN EMBARGO, realizado por Efrén Flores que, solamente en Guerrero “existen 350 organizaciones criminales” y si entendemos que el narcotráfico en una enorme organización comercial, de producción, de distribución, financiera, de inversiones, de control de personal de todo tipo, desde los muy duchos y preparados administradores hasta los más despiadados sicarios, pues debemos entender que después de tener la capacidad exportadora a los Estados Unidos y Europa pues sus sobrantes de mercancías las tuvieron que operar y distribuir al mercado nacional y con ello ampliaron sus zonas de influencia y tienen que controlar con fuerza paramilitar sus zonas de venta y distribución, son vitales para su operación y así, las luchas de poder se llevan hasta las confrontaciones directas entre ellos y a confrontarse a los grupos de policías y soldados que pretenden impedir sus actividades, así, entran en operación sus políticos, los que tienen la capacidad para garantizar la impunidad y la protección de sus actos y negocios de ahí que entra un bien aceitado aparato de corrupción y de lavado de dinero, tal como ahora vemos en muchos estados jodidos, donde no hay ni siquiera una gran actividad bancaria, pero que se construyen grandes edificios por grupos de ingenieros y arquitectos que no tendrían ni siquiera capacidad de pago a los bancos pero que, ahora, son los mejores lavadores de dinero de esos grupos en los estados y con ello, garantizan sus inversiones y mantienen los niveles de productividad en relación a las inversiones ya que anteriormente los mafiosos solamente podían tener dinero “enterrado” o guardado con los compas que muchas veces lo despilfarraban y terminaban muertos, ahora, tienen esquemas como el del financiamiento del Gota A Gota copiado de los Colombianos y así ingresan a los grandes negocios en los estados jodidos y claro, de ahí también tienen la oportunidad de colocar sus capitales en el sector bancario y financiero ya operado por los mejores especialistas en esos temas. Por eso creo que en vez de andar solicitando a las madrecitas su apoyo y ayuda, sería mucho mejor hablar directamente con esos grupos de ingenieros que ahora son grandes constructores y dueños de muchos inmuebles que nadie sabe cómo lo lograron pero que, en cualquier estado, pues se notan las obras y se conocen a las gentes y de inmediato tendrían las buenas razones y el control real del dinero. En las centrales de abasto también existen esos mecanismos de comercialización y de manejo y operación de enormes sumas de dinero en efectivo que ocultan los orígenes de muchos capitales, pero si en realidad el presidente busca terminar con los malosos pues debe hacer una amplia investigación entre los políticos, empresarios, constructores, agentes inmobiliarios, financieros y de ahí, jalando las hebritas, pues puede entender muchas cosas, pero le insisto, ahora, solamente vaya por los estados jodidos y vea las construcciones que se hacen cuando no hay ni siquiera créditos en el mercado, pues hay grandes obras que se generan y se quedan para capitalizar a los grupos que operan las redes del narcotráfico o cuando menos, pues en serio, podría llamar a muchos cuates para que le platiquen en cortito lo que ellos saben de muchos, incluso de sus cuates, en serio presidente, es como usar el inodoro de oro que anda perdido por ahí…si no resulta, cuando menos, se hizo la lucha…en uno de oro, no el de tablitas que se utilizan en los ranchos…

