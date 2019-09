“La patria y la muerte”, de José Luis Trueba Lara

Patricia Correa

Tras la brutalidad de la Revolución, los sobrevivientes necesitaban una esperanza y el nacionalismo se la dio. Pero a un costo altísimo: muerte y mentira

El discurso oficial asienta que el amor a México es obligatorio, eterno, inamovible y perfecto. No es así. El actual nacionalismo mexicano es una invención posrevolucionaria, fomentado para crear un sentido de unidad y de propósito tras la matanza vivida entre 1910 y 1917. Esta obra señala el negro camino que ha seguido la devoción hacia México y la impunidad de la que ha gozado. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor José Luis Trueba Lara, comentó:

—¿Cómo es que surge tu interés para desarrollar este trabajo?

“Nace de una idea muy simple, yo creo que cada vez que pensamos en el nacionalismo, cada vez que queremos construir este país, hicimos muchas cosas para crear una nación, yo creo que nuestra única posibilidad si queremos construir una nación, es buscar la manera de dejar atrás todos los crímenes y plantearnos una construcción del país de otra manera, en el libro lo que hago es un recuento de los crímenes contra los indígenas, homosexuales, gente de otros colores a lo largo del siglo XX”.

—Dentro de la trama del libro, podemos ver impunidad, ¿Cómo haces para no engancharte con tanto “abuso” y no perder la objetividad que buscas?

“Yo lo que trato a la hora de escribir no es pensar en la objetividad, la objetividad es casi un pan milagroso que no es fácil de tener, yo lo que prefiero es exprimir un argumento soportado, con buenas fuentes, con datos que sean comprobables, que todo esto me permita ir mostrando que aquellas ideas que yo tengo son si no absolutamente ciertas, por lo menos muy cercanas a la verdad”.

—Sabemos de tu formación como profesor, escritor, editor, etc., pero dinos, ¿Cuál es el papel que te has adjudicado tú, frente a la política, la historia y los medios de divulgación?

“Dicen que soy provocador, y es cierto, si algo que deja marcado a mis libros, lo que escribo y lo que hago, es un intento de provocar, provocar a la discusión, de poner en la mesa temas incómodos, lo que yo creo que debemos hacer es crear una sociedad bastante más capaz de discutir, menos susceptible y menos políticamente correcta”.

—¿Llegará algún momento en que el país pueda sanar, cicatrizar por completo y mutar a un siguiente tipo (pensando en algo no tercermundista)?

“Eso que dices yo creo que es el deseo no mío, sino de la mayor parte de gente, lo que nosotros quisiéramos es que existiera la posibilidad de tener un país donde todos tuviéramos cabida y todos nos sentáramos a platicar, es decir un país donde los ‘chairos’ y los ‘fifis’ pudieran sentarse a discutir los temas, donde las señoras de las Lomas y las feministas más radicales pudieran sentarse a conversar”.

