Guerra PAN-Morena por desaparición de poderes en estados; “aberración jurídica”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Asociación de Gobernadores de Acción Nacional se defiende

La bancada mayoritaria de Morena en el Congreso de la Unión ha exhibido su lado más arbitrario y entabló una verdadera guerra ni más ni menos que con la fracción parlamentaria del PAN, que fue la que dio el primer paso al proponer la desaparición de poderes en Veracruz, entidad donde, dicho sea de paso, al gobernador Cuitláhuac García, se le fue de las manos la seguridad; ha aprovechado el cargo para destruir a sus adversarios y con todo y eso, es el gobernador consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para devolver el señalamiento, los morenistas exigen la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, entidades gobernadas por dos panistas: Diego Sinhué Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca.

La guerra está declarada y como “botón” de muestra está que el senador panista Víctor Fuentes Solís calificó de “aberración jurídica” la propuesta de los senadores de Morena para desaparecer los poderes en Tamaulipas y Guanajuato, “no sólo por inconstitucional sino por incongruente”.

Recordó que el razonamiento de los morenistas para su demanda es la incidencia delictiva en esos estados, pero entonces -dijo-, primero habría que desaparecer los poderes de los estados que tienen mayor delincuencia como el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Vale la pena destacar, como se anotó en líneas anteriores, que Veracruz “se cuece aparte” pues ahí, el gobernador Cuitláhuac García, inició lo que bien podría ser una “cacería de brujas”, una vez que operó para emitir una orden de aprehensión en contra de quien fuera el Fiscal del estado, Jorge Winckler.

Por su parte, los gobernadores albicelestes alzaron la voz mediante la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), porque desde luego hay otro asunto en el que definitivamente, no están conformes y este es con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, porque tiene aspectos mediante los cuales se debilita a las entidades federativas, especialmente a las No gobernadas por Morena. ¡Qué casualidad!, ¿no?

Además, se detectaron recortes importantes en aportaciones y participaciones en términos reales que se alejan del espíritu del Pacto Federal.

Debido a ello, -argumentaron los gobernadores de Acción Nacional-, se registran drásticas reducciones a la inversión, que no corresponden a buscar la reactivación económica, ni constituyen una reacción apropiada al entorno económico internacional y se dan cifras como: Carreteras, 44.9 por ciento; Turismo, 42% Agricultura: 29 por ciento; Economía: 30%.

Con estos ejemplos, lejos de coadyuvar al surgimiento de más empresas y mejores empleos formales, la propuesta de Presupuesto para el 2020 restringe la obra pública y se castiga el ahorro de los mexicanos.

Por lo anterior, los mandatarios estatales panistas, no aceptan ninguna injerencia, amenaza o chantaje como la desaparecer poderes “en algunas de nuestras entidades . Seremos firmes en nuestras posturas y demandas, así como en el respeto al Pacto Federal, Revisión de la Coordinación Fiscal y Reactivación inmediata de la económica

Municiones

*** Por mucho, hoy por hoy Totalplay es la plataforma número uno en México, que lo mismo ofrece una amplísima gama de contenidos para televisión, que servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil.

A partir de hoy llega a su programación CuriosityStream con las más completas colecciones de entretenimiento de no ficción que abarca temas de ciencia, historia, tecnología, naturaleza, sociedad y estilo de vida. Sin duda, el lanzamiento de CuriosityStream en México con Totalplay marca un hito significativo al poder compartir extensos documentales y series de no ficción con los mexicanos. No cabe duda que con la llegada de CuriosityStream a su portafolio de contenidos, Totalplay se consolida como la empresa líder de telecomunicaciones en México y reafirma su compromiso de ofrecer la más amplia gama de entretenimiento de calidad y valor a sus suscriptores.

*** Muy desafortunadas sin duda las declaraciones del presidente López Obrador sobre a una organización seria y respetable como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que encabeza Claudio X. González.

Trató el tabasqueño de bromear, cambiándole el nombre, como si el único impoluto fuera él y le salió de muy mal gusto. Por su parte, MCCI, pidió al Jefe del Ejecutivo respeto luego de sus declaraciones, ojo, falsas y sarcásticas.

Específicamente, el MCCI explicó: “El día de hoy se formularon expresiones falsas y sarcásticas respecto a MCCI y @ClaudioXGG. Lamentamos y condenamos esas expresiones”. La pregunta es: ¿con qué irá a salir hoy López Obrador en su siempre gustada conferencia mañanera, un bonito show cómico, mágico y musical?

morcora@gmail.com