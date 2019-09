La “Marea Verde” llega Q. Roo; demandan legalizar el aborto

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Miles de mujeres se manifestaron en diferentes estados del país

Este fin de semana se realizaron diferentes marchas a lo largo y ancho del país, protagonizadas por grupos de mujeres de diferentes colectivos como el “Marea Verde” y otros. Ataviadas con distintivos del mencionado color, pañuelos en el cuello y pancartas, expresaron su deseo de volver legal el aborto en todo el país, tal y como acaba de suceder en Oaxaca, que se suma a la Ciudad de México con esta ley aprobada. Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, y la Ciudad de México se sumaron a las movilizaciones de la acción global por un aborto legal, seguro y gratuito.

En Quintana Roo, fueron féminas de cuatro municipios las que se sumaron a la exigencia nacional para despenalizar el aborto en México. En Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Tulum salieron a las calles con carteles, en los que se demanda no criminalizar a quienes abortan.

En todos los contingentes, las mujeres fueron apoyadas por elementos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, mientras que en Chetumal particularmente un grupo de 50 personas, la mayoría mujeres integrantes del colectivo “Marea Verde”, dejaron clara su demanda de la legalización del aborto, seguro y gratuito.

Yunitzilin Rodríguez Pedraza, integrante del colectivo “Marea Verde” señaló que este movimiento se enmarca en la acción global por la despenalización del aborto en América Latina, lo cual es un esfuerzo colectivo por defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, evitando que se continúen realizando los abortos en la clandestinidad poniendo en riesgo la vida de las mujeres.

Siendo Oaxaca el segundo ejemplo en este tenor, señalan que “Se trata de la igualdad de los derechos de las mujeres en la decisión sexual y reproductiva. Esperamos que los integrantes de la Décimo Sexta legislatura tengan la sensibilidad de perspectiva de género y analicen las iniciativas que se han presentado para despenalizar el aborto también en Quintana Roo”. La manifestante agregó que “mas que cuestiones de partido por ser Morena mayoría en el Congreso actual, los diputados deben tener la sensibilidad sobre los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, deben legislar con perspectiva de género”.

Dado que se estaba celebrando el evento turístico, cultural y gastronómico denominado “Mega Sábado” en la explanada de la Bandera, este grupo de mujeres supo respetar y modificó su trayecto, culminando su manifestación frente al Monumento al Pescador y no frente al Palacio de Gobierno, como se tenía contemplado.

Tabasco, Aguascalientes, Estado de México

y otros se suman a la exigencia

En Tabasco, el movimiento comenzó a partir de las 10:30 horas, organizaciones como “Marea Verde”, “Colectivo Esmeralda”, “Colectivo de Mujeres de Tabasco”, y ciudadanía en general, marcharon desde la Plaza de Armas hasta el Parque Juárez. Ondearon banderas, pañuelos, pancartas y lanzaron diferentes mensajes exigiendo la aprobación de la ley “Pedimos al Estado que no se ciegue ante un problema que está presente desde la clandestinidad, que ustedes no cuenten con cifras alarmantes, no quiere decir que no suceda”, sentenció una mujer, dirigiéndose a legisladores locales y al gobernador Adán Augusto López.

En Aguascalientes, la “Comunidad Feminista” se sumó con proclamas como “y mejor trabajen por políticas públicas y estrategias que nos mantengan seguras”. Además externaron en redes sociales “Hoy en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro nos reunimos a visibilizar y exigir a las autoridades que reconozcan la interrupción del embarazo como un derecho y lo despenalicen”.

Mientras tanto, en el Estado de México la manifestación comenzó a las 11:00 horas, cuando cientos de mujeres se dirigieron al centro de Toluca, donde el autodenominado Enjambre Feminista, se promulgó contra la criminalización al aborto “Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal” dijeron. Durante su trayecto a Palacio de Gobierno realizaron algunas pintas en Casa de Gobierno, instalaciones de la UAEM, casas y plazas.

En lo que se refiere a la Ciudad de México, los contingentes comenzaron a darse a notar desde muy temprano. A las siete de la mañana, las mujeres con pañuelos verdes, comenzaron a llegar al Atrio de San Francisco, en la calle Madero, para grabar un video en apoyo a la interrupción legal del embarazo. Pero la marcha no arrancó sino hasta las cinco de la tarde del Monumento a la Madre al Zócalo. Entre otras proclamas gritaron “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Si no hay aborto legal, el desmadre que se va armar”, sobre todo y más intenso al pasar frente a la Catedral. Durante este movimiento un grupo de encapuchadas quemaron la puerta de la Cámara Nacional de Comercio (Conaco) de la Ciudad de México y realizaron pintas sobre Paseo de la Reforma y en las rejas de la Catedral Metropolitana.

15 hoteles afectados por quiebra de

Thomas Cook les deben 5.2 mdd

En Cancún al menos 15 hoteles, resultaron afectados por la quiebra de Thomas Cook al hospedar a los turistas, y en consecuencia la agencia mantiene adeudos, en algunos casos hasta por 5.2 millones de dólares.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, precisó que lamentablemente resultaron agraviados con el caso Thomas Cook, ya que operan un importante flujo de visitantes, y les brindan una línea de crédito por hasta 60 días.

En consecuencia, para evitar este tipo de situaciones, se debe trabajar en un modelo para asegurar con una afianzadora los pagos de estas compañías que tienen créditos con las cadenas hoteleras.

Consideró, difícil que la aseguradora que contrató el gobierno británico y que cubrirá el adeudo de Thomas Cook pague al 100 por ciento a los más de 25 hoteles a quienes se quedó a deber.

Ante dicha situación, insistió, que el negocio de hotelería cambió, y se deben adaptar lo más pronto posible porque la evolución los llevó a diversas plataformas y reservas online.

Ya son 810 casos de dengue en el estado

Pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias y de la población en general, para erradicar la presencia del mosquito transmisor del dengue en Quintana Roo, los casos de contagio siguen en aumento y la Dirección General de Epidemiología ha revelado que ya son de 810, de los cuales 123 se han registrado apenas entre el 15 y el 21 de septiembre, eso sin tomar en cuenta los que se vayan acumulando entre el informe y esta publicación.

Uno de los factores que han provocado esta propagación desmedida del dengue es que la gente no se atiende a tiempo y cuando lo hacen, acuden a farmacias genéricas o similares, donde se realizan los exámenes y tardan en obtener los resultados, por lo que son portadores móviles de la enfermedad, si es que hay moscos transmisores en las zonas donde se encuentren. Hasta el 21 de septiembre se suman 810 casos, lo que representa 20 veces más de lo reportado en 2018, cuando fueron apenas 41 casos. Los municipios con mayor incidencia son Bacalar y Lázaro Cárdenas. Mientras tanto, en la entidad se registran ocho muertes por esta enfermedad, seis de ellas en la zona norte, entre ellas en Solidaridad una menor de 12 años fallecida. En Cancún se reportó la segunda defunción por esta enfermedad.

Por lo anterior el pleno de la Cámara de Diputados le solicitó al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer y a gobernadores de nueve entidades del país, entre ellas Quintana Roo, que amplíen y profundicen las acciones de coordinación, para atender y contener al virus.