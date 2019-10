Los homenajes son en vida: Carmen Salinas

En exclusiva nos revela por qué el mes de octubre es importante en su vida

Será el próximo 15 de octubre cuando Las Vegas, Nevada, se vista de gala para galardonar a la primera actriz en el Paseo de las Estrellas; ese día también se proclamará el Día de Carmen Salinas en Las Vegas.

Cristina Prado

El próximo 15 de octubre el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se vestirá de gala con la ceremonia de develación de la estrella dedicada a la gran actriz mexicana, Carmen Salinas.

Lo anterior fue dado a conocer por la primera actriz Carmen Salinas, quien qudurante un receso de la obra “El Tenorio Cómico” en el Teatro Aldama, en la Ciudad de México, recibió en su camerino a “DIARIO IMAGEN”.

“Estoy muy contenta por el reconocimiento que me van a hacer. Qué bueno que te hagan los homenajes en vida, no cuando ya no existes, cuando ya estás muerta y ya no puedes festejarlos. Yo no me lo esperaba y me dio muchísimo gusto porque hay muchas coincidencias en el mes de octubre, aparte de que mi cumpleaños es el día 5”, expresó Carmen Salinas, quien es ovacionada por el público que acude cada fin de semana a disfrutar de “El Tenorio Cómico 4T”.

Con una alegría que se le refleja en el rostro, Carmen Salinas nos confió que va a invitar a su homenaje en Las Vegas, Nevada, a casi toda su familia.

Subraya lo importante que es para ella el mes de octubre, porque aparte de otros cumpleaños de seres queridos, “debuté en México por primera vez, cuando me trae Carlos Amador. Yo era una niña. Fue un 28 de octubre de 1953 y luego, también un 28 de octubre de 1997 debuté con la obra Aventurera.

Dos fechas en pleno día de San Juditas Tadeo. Imagínese lo significativo en mi vida que es el mes de octubre”.

No es la primera vez que Carmen Salinas recibe un homenaje en Estados Unidos. Inclusive, nos comenta, tiene una gran aceptación entre la comunidad latina, y recalcó que ella no anda promoviendo nada, pero nos adelantó la posibilidad de que próximamente le otorguen una estrella en Hollywood, “eso me daría un gusto”, concluyó la actriz y empresaria teatral.

El homenaje a Carmen Salinas en Las Vegas, Nevada, tendrá lugar el próximo 15 de octubre a las 17.00 horas en el Centro de Convenciones Westgate Las Vegas Resort & Casino.

La estrella de Carmen Salinas en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, será colocada junto a otros grandes del espectáculo internacional. Desde Michael Jackson, Elvis Presley, Sami Davis, Frank Sinatra y los mexicanos Vicente Fernández, Juan Gabriel y José José, entre otros.

Carmen Salinas Lozano nació en Torreón, Coahuila. Tiene una larga trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión. Y ha sido una exitosa empresaria teatral. Uno de sus más recientes éxitos fue la puesta en escena de la obra “Aventurera”.

El vicepresidente y cofundador de Las Vegas World of Stars, Pablo Antonio Castro Zavala, confirmó que la primera y gran actriz Carmen Salinas será la próxima reina de la mexicanidad y la herencia hispana.