Fortalece IPN enseñanza del inglés con universidades británicas

Será sede del programa “Jóvenes de Excelencia”

En colaboración con las instituciones de educación superior inglesas Queen Mary University of London, University of Leeds y Durham University, así como de Compromiso Social Citibanamex, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) será sede del programa “Jóvenes de Excelencia”, mediante el cual estudiantes sobresalientes tendrán la oportunidad de cursar contenidos avanzados del idioma inglés con un enfoque académico especializado, que fortalecerá su proyecto de posgrado en México o en el extranjero, destacó la Secretaria General del IPN, María Guadalupe Vargas Jacobo.

Esta vinculación interinstitucional se inserta en el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana, impulsado por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en donde el reto es que el alumno logre su máximo aprendizaje, se mejore la calidad de la enseñanza y la educación se integre a los cambios tecnológicos y a toda a la demanda que viene del mundo global.

Durante la ceremonia inaugural de este programa, en representación del Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, Vargas Jacobo resaltó que el Politécnico se complace en ser una de las dos sedes, junto con la Universidad Autónoma de Chihuahua, para la realización de este curso con duración de 8 semanas, que será impartido a cerca de 200 becarios del IPN y de otras instituciones del país, como la Universidad Politécnica del Valle de México, la Universidad Pedagógica de Sinaloa y la Universidad Tecnológica de Culiacán.

Ante Colin Bailey, presidente de Queen Mary University of London, y Andrés Albo Márquez, director de Compromiso Social Citibanamex, explicó que los estudiantes que aprueben el curso y cumplan con los requisitos académicos para ingresar a cualquiera de estas tres universidades del Reino Unido contarán con la carta de aceptación, primer peldaño para acceder a los estudios de posgrado.

Informó que “Jóvenes de Excelencia” recibe financiamiento mediante becas a los estudiantes de Compromiso Social Citibanamex y los estudios de posgrado son apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Reconozco la gran visión de las instituciones de educación superior inglesas participantes, son ustedes un ejemplo de globalidad educativa, acciones como estas no sólo trascienden fronteras, también integran a comunidades multiculturales a un solo bloque que produce y difunde el conocimiento con alcance universal”, afirmó.

Asimismo, la Secretaria General del IPN agradeció a Compromiso Social Citibanamex por la gran inversión que realizan en el ámbito educativo, especialmente, en este programa, que generará altos rendimientos tanto en el mediano plazo, al contribuir a la movilidad social de los jóvenes beneficiados; como en el largo plazo, al fortalecer a la educación como una palanca del desarrollo nacional.

“Quienes aspiramos a acercarnos al conocimiento y a participar en la generación de nuevo conocimiento, no sólo debemos conocer y dominar nuestra lengua, debemos también conectarnos con el mundo a través de otras, recordemos que el inglés es el idioma de la ciencia”, aseguró.

Guadalupe Vargas hizo un reconocimiento a los estudiantes seleccionados, quienes tendrán una oportunidad extraordinaria ganada con su esfuerzo, “los invito a aprovechar los recursos lingüísticos, pedagógicos y humanos que se ponen a su disposición para fortalecer su futuro académico”.

Agregó que para el IPN es importante responder a las demandas del mercado laboral, por ello se ha trazado un mapa de ruta denominado Agenda Estratégica de Transformación, cuyo eje central es la Educación 4.0, para brindar una formación integral a los estudiantes, así como la vinculación con otras organizaciones académicas, sociales y productivas.

“El lazo que hoy establecemos con the Queen Mary University of London, the University of Leeds y the Durham University y Compromiso Social Citibanamex, es un importante nodo en esta gran red, de relaciones institucionales del Politécnico, que tejemos en beneficio de la comunidad politécnica”, señaló.

Por último, detalló que el Politécnico y la Universidad Queen Mary trabajan en una agenda para el futuro inmediato que contempla: el desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados, posgrados conjuntos, programas que promuevan el empoderamiento de mujeres en la ciencia, entre otros.