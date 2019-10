Edith Márquez ofrecerá concierto con causa en el Metropólitan

Será este miércoles 9 de octubre cuando realice un recorrido musical por sus más grandes éxitos, mismos que serán acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Benemérita Universidad de Puebla

Claudia Arellano

Siempre elegante e imponente con su presencia, Edith Márquez, conversó en entrevista con DIARIO IMAGEN acerca del concierto que ofrecerá el miércoles 9 de octubre en esta ciudad, en el Teatro Metropólitan donde realizará un recorrido musical por sus más grandes éxitos, mismos que serán acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Benemérita Universidad de Puebla, bajo la dirección del maestro Alberto Moreno.

“En realidad soy mucho de la idea de no promoverte tú a nivel personal cuando contribuyes a una labor, respeto muchísimo a quien lo hace, pero a mí no me agrada, sin embargo, esto es un concierto y es necesaria la promoción, creo que es una forma de agradecer por las bendiciones que tengo, me dedico a la música, entonces imagínate, que alguien no pueda tener ese sentido es terrible, solo de pensarlo, esto, es para recaudar para que ellos (los niños) tengan sus aparatos auditivos”, dijo la cantante.

En colaboración con Fundación MVS, la intérprete se suma a esta noble causa de donación de aparatos que son auxiliares auditivos para mexicanos en situación vulnerable y que atraviesan por un problema de discapacidad auditiva. “Ponte Oreja”, es la campaña que opera mediante Jornadas de Salud Auditiva independientes, en co-inversión con dependencias gubernamentales, OSC´s y empresas y que desde 2011 han donado más de 21,000 auxiliares auditivos.

“Muchas veces no nos damos cuenta de lo grandioso que tenemos en la vida, hasta que no nos pasa, a Dios gracias soy una bendecida por gozar de todos mis sentidos, pero siempre es importante sumarse, ya han estado otros compañeros artistas en esta campaña, y ha sido un éxito, así que pedimos mucho para que asistan a este concierto que beneficiara a muchos chicos que están en una situación difícil para generar el recurso para el tratamiento”, dijo.

Asimismo la cantante dijo que este proyecto implica un reto en su vida, ya que está acostumbrada a ciertos acompañamientos musicalmente hablando y el tocar con una orquesta sinfónica, implica que realice ciertos ajustes a los temas para que todo quede perfecto para el deleite del respetable que desee sumarse a esta bella campaña de salud auditiva.

“Es un reto enfrentarte a una orquesta pero estoy muy emocionada, estoy plena, ya que sé que será algo maravilloso en el escenario, y va con mucho cariño para todos los chicos que lo necesiten, ya me hicieron la promesa de que iremos a entregar los aparatos auditivos y creo que todo es maravilloso para sumar a este concierto”, dijo la bella cantante.