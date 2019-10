García Harfuch genera confianza

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El miedo atento y previsor es madre de la seguridad

Edmund Burke, 1729-1797; estadista y filósofo político irlandés.

Las condiciones se inseguridad en la Ciudad de México, son alarmantes. La presencia del anterior jefe de la policía Jesús Orta, simplemente dejó en la indefensión a casi 20 millones de mexicanos que vivimos, trabajamos y tenemos alguna actividad en la capital de la República.

Al confirmar el cambio del director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la gobernadora Claudia Sheinbaum, nombró a Omar Hamid García Harfuch, deja claro que la nueva estrategia contra la delincuencia es la inteligencia criminal. Infiltrados y el análisis de los comportamientos de los delincuentes para atraparlos y enviarlos a la cárcel.

El pasivo del gobierno, no sólo el actual de Morena, sino de priístas y perredistas en la CDMX, es la inseguridad. No hay familia en el país y, mucho menos en la capital, que no haya sufrido un asalto o robo.

La criminalidad se ha disparado en los últimos 25 años a niveles incontrolables. Secuestros, extorsión, robo a casas, robo de vehículos, asalto a automovilistas y peatones, así como los atracos en vehículos de pasajeros, se convirtieron en parte del paisaje.

Se entiende que el cochinero en la materia no es privativo de la Ciudad de México. Son una pandemia todo tipo de delitos. No distingue el crimen de mujeres, niños, ni de ninguna otra persona. En pocas palabras, la comunidad está a merced del crimen como nunca en la historia del país.

Por ello, la llegada de García Harfuch, es un alivio para los que vivimos en la megalópolis. Es un funcionario preparado; con sensibilidad y conocimiento. Su preparación en México y el extranjero, le permiten tener una visión más amplia de sus cualidades contra la delincuencia. Además, la historia de su trabajo policíaco, lo llevan a estar en condiciones de ofrece garantías a la ciudadanía.

Bueno, todo esto te lo platico, debido a que pocas veces, en el entorno en el que trabajo, he visto las cartas credenciales de un funcionario público y su preparación para el puesto para el que fue propuesto. Las expectativas son muy altas y hay grandes posibilidades que logre García Harfuch esas metas.

PODEROSOS CABALLEROS: El gobernador de Chiapas, no puede contener la violencia en la entidad. En redes sociales se dio a conocer ayer que el presidente municipal de Las Margaritas, Jorge Escandón, fue sacado de su oficina atado y arrastrado a una camioneta.

El motivo, porque el edil no cumplió con sus promesas de campaña. Si se permiten este tipo de actos salvajes y no se aplica la ley, la ingobernabilidad será hecha añicos.

Seguramente Escandón no cumplió con sus promesas de campaña. Pero, para ello se deben dar causes jurídicos para destituirlo. Al final de cuentas, quienes cumplieron con sus promesas que sean castigados dentro del margen de la ley.

Sus derechos humanos fueron violentados y decenas de “verdugos” son los que toman la justicia por su propia mano. En estos casos, debe convocarse a los electores para revocarle el mandato. Pero esta figura, en un gobierno morenista como el de Rutilio Escandón, no existe. El Congreso local, en este y otros casos de violencia en la entidad, se quedan “nomas milando”.

*** Todo hace indicar que el ahora ex ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, no será castigado por los delitos que lo llevaron a renunciar a la magistratura. Una vez más, en este sexenio, se dan casos en los que se sacrifica la justicia en aras de tener más poder. Con la renuncia de Medina Mora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá más control sobre la Corte y difícilmente podrá recibir un revés en las leyes que envíe y apruebe el Congreso. Mayor control en la SCJN.

*** Para Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial el gran inconveniente para los casi 60,000 efectivos de la Guardia Nacional es el tamaño del crimen organizado. Se trata de 200,000 alistados en la delincuencia de “altos vuelos”. Además, de 400,000 policías estatales y municipales, que son ineficientes, son mayoritariamente corruptos y están coludidos con los criminales. Graves denuncias.

*** Daimler, fabricante de vehículos, informó que a partir del primero de diciembre Gerhard Grossel, asumirá el cargo de Presidente y Director General de su división Financial Services México, que ofrece financiamiento, arrendamiento, administración de flotas, seguros y servicios de movilidad en el país. ***

Aeroméxico Carga, que preside Andrés Conesa, busca obtener las certificaciones CEIV Pharma y Fresh de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo a fin de poder realizar envíos farmacéuticos y perecederos. *** Las aerolíneas Southwest, que dirige Gary Kelly, y American, bajo el liderazgo de Doug Parker, buscan crecer en el Caribe y entrar al mercado latinoamericano por lo que la primera estrenará dos vuelos directos diarios Houston – Cozumel, a partir de marzo de 2020, y la segunda recupera hoy su vuelo Miami-Cozumel, con cinco despegues semanales.

*** Como se esperaba en la Cuarta Transformación, la medalla Belisario Domínguez, se entregará a Rosario Ibarra de Piedra, una activista de izquierda que fue incluso, por el Partido del Trabajo, candidata a la Presidencia de la República. Dos de sus hijos murieron durante la guerra sucia que instrumentaron Luis Echeverría y José López Portillo, contra la guerrilla. Los hijos de Rosario fueron asesinados por agentes de la Dirección Federal de Seguridad y sus cuerpos desaparecidos.

Es icónica la designación de la activista. Tiene 92 años de edad y fue también miembro del Comité ¡Eureka!, dedicado a la subversión en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría; también fue senadora por el Partido del Trabajo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Tomen nota influencers de dieta y belleza fitness. Instagram y Facebook ocultaran estos contenidos a usuarios menores de 18 años, con el objetivo de proteger su salud mental.

Esto también aplicará para la publicidad de productos “milagrosos”. Según la plataforma este tipo de contenido nunca ha estado permitido pero el rápido crecimiento del mercado de los líderes de opinión ha hecho que tomen medidas adicionales. Emma Collins, gerente de política públicas de la red social, dijo que con esta medida esperan reducir la presión que las personas puedan sentir en este tipo de plataformas, buscan que Instagram sea un lugar positivo para todos. Este anuncio llega después de que muchas feministas pidieran en las mismas redes sociales que se eliminara este tipo de publicidad y contenido. De acuerdo con Collins, la política evolucionará según sea necesario.

