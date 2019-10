Los Titanes del #FreeStyle se enfrentan en México

“Juntos en una batalla que unirá naciones”

Será este sábado 12 de octubre en punto de

las 18:00 horas cuando el Pepsi Center albergue este festival cargado de talento

El cartel de estos genios del freestyle se encuentra integrado por: Aczino, Cacha, Jaze, Dominic, Sony, Stuart, Vallest, Yartzi, Sara Socas, Lancer, Lobo Estepario y Nekroos

Claudia Arellano

Este sábado el Pepsi Center del World Trade Center será escenario de un encuentro de talentos del hip hop, esto, a las 18:00 horas cuando los mejores Freestylers del mundo se den cita para dar una gran batalla, que será derroche de talento.

Serán contrincantes frente a frente y por primera vez en México haciendo homenaje a la inclusión de género, donde contarán historias de sus diferentes entornos a través de la rima y el ingenio.

De ello hablaron en entrevista telefónica Lancer y Ballester, dos exitosos chicos que han incursionado desde muy temprana edad en este bello arte considerado callejero, pero que poco a poco ha ido ocupando escenarios importantes y más seguros, alejados del barrio que lo viera nacer. Además aseguran que rompiendo límites y paradigmas, esta vez en el show llegará una mujer sumándose al cartel de estos titanes del freestyle.

En el encuentro también se pueden leer nombres como los de: Aczino, Cacha, Jaze, Dominic, Sony, Stuart, Yartzi, Sara Socas, Lobo Estepario y Nekroos, todos con el lema “Juntos en una batalla que unirá naciones” y bajo la producción de Namaco Producciones.

“Es un espectáculo que tiene una perspectiva de vida. Que cuenta mucho de las historias de Latinoamérica, es un evento de alto nivel, es una práctica donde existe la preparación y a veces hay que estar dispuesto a ceder, pero nunca a dejar de crear, aquí es donde me mido contra los mejores del mundo. En este estilo como en la vida, así en la forma en que receptas emites, la clave es escuchar, algo que a veces se nos olvida”, dijo Ballester, quien da muestra de su estilo único.

El ejecutante informó que la movida se vuelve el debate urbano, y que desde los 13 años ya improvisaba, “esto me enamoró, me encantó la improvisación, las batallas por el mundo, tener una cantidad de rimas, y las expectativas líricas y sociales. Mi tierra, siempre me arraigo a mis ideales, lucho por el medio ambiente, mis etnias indígenas”, dijo el oriundo de Colombia.

El artista de la palabra comentó que invitaría a los padres de familia a que destierren de su mente la idea de que este ritmo es para personas sin oficio “Invito a los padres a que asistan con sus hijos a las batallas, es un modo muy purista de arte a la gente le gusta rapear”, concluyó.

Duplas ACZINO + CACHA

DOMINIC + SARA SOCAS

VALLES T + JAZE

YARTZI + LOBO ESTEPARIO

STUART + LANCER LIRICAL

NEKROOS + SONY