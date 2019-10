Indocumentados africanos preparan caravana a CDMX

Llevan más de 41 días de protestas en Tapachula

El padre Solalinde afirma que mihgrantes están siendo engañados por bandas

Luego de los últimos hechos violentos registrados en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, migrantes africanos se preparan para iniciar una caravana hacia el centro del país, ante la negativa del Instituto Nacional de Migración en otorgarles la visa de residente permanente y rechazar la de visitante regional que les impide salir de Chiapas.

Hasta el momento no han dado a conocer la hora de la salida, lo que se espera es que se unan centroamericanos.

Los extracontinentales se han agrupado afuera de la Estación Siglo XXI de Tapachula, donde han cumplido 41 días en protestas para presionar al gobierno federal que les entreguen sus permisos.

Ante esta negativa y cansados de protestas, los inmigrantes decidieron salir en una inédita caravana que busca avanzar, primero, hacia el municipio de Huixtla.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra acusó que los migrantes están siendo engañados por bandas dedicadas al tráfico de personas, y ahora los están azuzando porque el negocio se les está acabando, porque ya no hay caravanas.

Esa es la única razón, porque no comprendo que no entienden que México está en problemas ahorita y que no puede enfrentar directamente a Donald Trump”, afirmó el sacerdote.

Enfrentamiento con la Guardia Nacional

El miércoles, en un día más de de protestas, migrantes africanos lanzaron todo tipo de objetos a elementos de la Guardia Nacional afuera de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, en otro día de protestas de los extranjeros porque Migración no les ha facilitado el documento que solicitan.

El hecho se suscitó luego de que los migrantes africanos la mayoría, se preparaban para partir rumbo a la Ciudad de México, con el fin de situarse ante el INM, que les ha negado la visa de residente permanente, y les expide una como visitante regional, que les impide salir de Chiapas.

En la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula se suscitó el enfrentamiento tras 41 días de constantes inconformidades, aunque una lona anuncia “Hasta pronto Caravana de Migrantes“, pero finalmente ocurre el enfrentamiento.

En medios locales se menciona que también hay inconformidad porque no procedieron los amparos promovidos, que les permitieran transitar libremente por México, sin sin ser detenidos.

Ante la negativa y cansados de protestas, los inmigrantes habían decido salir en caravana hacia el municipio de Huixtla.

En medios locales, el activista del Centro de Dignificación Humana A.C, Luis Villagrán, defensor de derechos humanos, dio a conocer que está dispuesto a seguir a los africanos para testificar y documentar cualquier intento de detención por parte de las autoridades.