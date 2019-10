La gente confía en la Marina y el Ejército

Segunda vuelta

Luis Muñoz

De acuerdo con una encuesta elaborada por la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados, la Marina y el Ejército son las dos instituciones que mayor reconocimiento a su trabajo y confianza tienen los habitantes de las seis entidades que conforman es frontera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La Comisión que preside Rubén Moreira Valdez, en conjunto con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) en San Lázaro, realizó la encuesta, vía telefónica.

Para disminuir la inseguridad, los encuestados exigen a las autoridades una mayor vigilancia policiaca, aplicación rigurosa de la ley, combate a la corrupción, así como más inversión en educación, entre otros.

En reunión ordinaria de la Comisión, se explicó que el objeto de la encuesta es contar con un instrumento de medición que permita detectar la opinión pública respecto a la seguridad, participación ciudadana y migración en dichas entidades.

De acuerdo con la información, la respuesta a la pregunta, en una escala del 1al 10, ¿qué calificación les daría a las siguientes instituciones?”, fue de la siguiente forma: Armada de México, 8.5; Ejército Mexicano, 8.1; Guardia Nacional, 7.5; Policía Federal, 6.5; Policía Municipal, 5.3; Ministerio Público, 5.4, y Jueces, 5.4 por ciento.

El documento revela que el 32.2% de la muestra opinó que las autoridades son parte de la delincuencia, 27.5 que hacen lo necesario, 22.7 considera que no trabaja o no funciona, 11.0 sostiene que las autoridades hacen bien su trabajo, en tanto que el 6.7 dijo no saber o no respondió.

Además se expone que las acciones de mayor demanda por parte de la población son: más vigilancia policiaca, 25.7; aplicación rigurosa de la ley, 22.2; combate a la corrupción, 16.7; inversión en educación, 14.4; programas de capacitación y profesionalización, 12.9; hacer bien su trabajo, 8.8; generar empleos, 7.4.

También, estrategias de inteligencia en seguridad, 6.8; mejores salarios, 6.2; incentivar la participación ciudadana, 5.8; evaluación y control de confianza, 4.9; mayor coordinación entre autoridades, 4.7; depuración de cuerpos policiacos, 4.0; combatir el narcotráfico, 3.8; disminuir la pobreza, 2.9, y certeza jurídica a la acción policial, 2.5, entre otras.

Respecto a cuál es el delito que consideran más frecuente en el lugar donde vive, destaca el robo, en tanto que los que le siguen son el narcotráfico, el homicidio, el secuestro, la extorsión y la violación.

El texto señala que 56.1% de la muestra rechaza que para disminuir la violencia ocasionada por el narcotráfico deba legalizarse la mariguana, en tanto que un 65.1% está en contra de la portación de armas reglamentarias por parte de la ciudadanía.

Un reglamento de transparencia

El Congreso de la Ciudad de México está en vías de contar con un Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a propuesta de la diputada Valentina Batres Guadarrama, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. La legisladora destacó la “enorme voluntad política” de esta nueva etapa de la vida democrática local y nacional que implica respecto a cambios trascendentales que buscan la consolidación de una democracia auténtica y que represente los verdaderos intereses de los ciudadanos.

Agregó que la iniciativa propone la creación de un ordenamiento con carácter de reglamento.

En la sesión de este jueves, la legisladora explicó ante el pleno, que se definirán las tareas de cada una de las áreas administrativas e instancias que conforman el Congreso de la Ciudad y que emanan de las obligaciones de transparencia para, en caso de incumplimiento, fincar las responsabilidades a que haya lugar.

Subrayó además que la expedición del Reglamento es trascendental, en tanto que prevén los parámetros de actuación del Comité de Transparencia, figura que debe existir conforme a los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia local. Finalmente, dijo que el documento fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen.

Derechos humanos de reclusos

De los diputados puede esperarse todo. Ahora Eleazar Rubio Aldarán, diputado de Morena, presentó una iniciativa con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas sentenciadas por la comisión de algún delito, para que puedan obtener libertad anticipada o condicionada. En su argumentación dijo que “actualmente en nuestro país los grupos vulnerables son aquellos a los que de manera permanente el Estado violenta sus derechos humanos”.

Añadió que “es el caso de las personas sentenciadas por la comisión de un delito y que, según la ley aplicable, son aptos para alcanzar un tipo de beneficio de libertad anticipada o condicionada, ya sea por la naturaleza del delito del cual purgan pena privativa de la libertad o por el lapso de tiempo en prisión”.

