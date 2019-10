México me ha sido fiel: Lupita D’Alessio

Rumbo a sus 50 años de trayectoria

“La Leona Dormida” brilló en el escenario de Auditorio Nacional donde fue ovacionada de principio a fin

Muy agradecida por el cariño de su público, Lupita D’Alessio regresó a los escenarios para brillar como lo sabe hacer, a través de sus éxitos musicales que le valieron ovaciones de principio a fin de la velada.

Visiblemente emocionada, la llamada “Leona Dormida” dejó la calidez de la playa de Cancún, Quintana Roo, para reencontrarse con su público y bañarlo de la potencia y energía de su voz en el Auditorio Nacional.

“Estoy contenta y agradecida con el país por su fidelidad. Gracias por estar aquí. Me han acompañado en los momentos más difíciles. México me ha sido fiel”, dijo la intérprete, quien para la ocasión lució un vestido de noche en color dorado, además de que se hizo acompañar por orquesta.

Así D’Alessio marcó su territorio con su sola presencia en el escenario, donde formó grandes “karaokes” con su público, pero también hizo gala de su voz que dejó de manifiesto por qué es una de las consentidas de la gente, que abarrotó el recinto.

“Cómo se llama”, “Hazme olvidarlo”, “Aquí estoy yo”, “Ni guerra ni paz”, “Leona dormida”, “Te quedarás en mí”, “No preguntes con quién”, “Qué ganas de no verte nunca mas” fueron parte de los temas de la velada en donde una y otra vez arrancó los aplausos, así como las muestras que cariño que ella agradeció con su música.

“Te queremos Lupita” fue una afirmación que constantemente sonaba entre la gente, lo que provocó en la intérprete una mirada que denotaba alegría, pero que también le permitió decir: “yo también los amo, gracias”, de una manera sincera y emotiva.

“Este es un popurrí y no me gusta decir que es ochentero porque no tengo esa edad, sino 63 o 64, algo así, pero la buena música no tiene tiempo”, dijo la intérprete para seguir con el banquete musical, donde cada pieza era un suspiro que inundaba cada rincón, junto con la música de la orquesta en vivo.

Pero ante la explosiva ovación brindada, la también actriz rompió en llanto, aunque no se desmoronó y retomó el control para cantar un clásico: “Inocente pobre amiga”, con la que más de una se identificó.

“Costumbres” y “Acaríciame” anunciaban el final de esta presentación, en la que agradeció a todo su equipo, pues reconoció que tiene un carácter difícil y no suele ser fácil tratar con ella, sin embargo considera que no hay nada que no se resuelva con amor. “¡Viva México!”

De esta forma daba paso a “Mudanzas” y “Mentiras”, con las que terminó la emotiva velada, en la que hizo un recuento por lo que ha sido su historia musical que casi alcanza las cinco décadas.