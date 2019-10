El engaño de la Cuarta Transformación, a punto de convertirse en tragedia

Índice político

Francisco Rodríguez

Los tabasqueños son identificados en la política nacional como dueños de una especial inteligencia de trópico húmedo para distinguir entre las trivialidades, las suspicacias y las oportunidades reales del poder. Carlos Madrazo Becerra, ex gobernador de aquella entidad, el auténtico “Ciclón del Sureste”, fue uno de los mejores ejemplos. Hizo escuela.

En una reunión celebrada en Ciudad de México en compañía de quienes habían sido sus amigos presidentes municipales durante ese sexenio tropical, Madrazo le confesó a Julián Jaume, ex edil de Frontera, que su éxito lo debió a haber descubierto la fórmula para gobernar al Edén. No había sido la ley, ni la justicia, ni la represión, no. Nada de eso.

Habían sido “las poses”, añadió. El ciudadano tabasqueño, decía, es muy temeroso del gobernante que llega del centro del país aparentando con seguridad convincente que lo sabe todo, y que tiene la forma de aplicar la solución más inesperada en función de las poses y el lenguaje que adopta para imponerse, para marcar la raya que lo diferencia del simple mortal.

Esa fue la base de su éxito, decía a los cariacontecidos expresidentes municipales que lo escuchaban descubriendo lo que había estado atrás del engaño monumental, escenificado frente a sus narices. Algunos llegaron a aceptar que los había agarrado de pendejos. Otros, reconocían la falta de malicia que los había precipitado en el intríngulis y en esa farsa política.

Gloria, caída y asesinato de Carlos A. Madrazo

La vida de Madrazo fue todo un show, excepto su muerte, producto de una venganza política del sistema del gorilato que nunca le perdonó las afrentas ni la amenaza de constituir una candidatura alterna desde el PRI a la del favorito, Luis Echeverria. Todo iba bien, hasta que se le ocurrió meterse entre las patas de los salvajes.

Se decía entonces y no se ha desmitificado que la cadena de mando del gorilato: Díaz Ordaz – Echeverría había depositado una bomba mortífera en el avión comercial de Mexicana de Aviación con destino a Monterrey, que explotó cobrándose las vidas de decenas de pasajeros, entre ellos, Madrazo Becerra.

Madrazo se había hecho cargo del Partido Revolucionario Institucional, a pesar de su pasado antisistema. Siendo diputado federal fue acusado de pollero por el presidente Miguel Alemán, junto con Sacramento Joffre, Jacinto López y Pedro Téllez Vargas, los líderes agrarios enemigos del establishment, según el alemanismo.

El Dientón de Sayula, como había motejado a Alemán su paisano de Huatusco, El Chango Cabral –genial caricaturista—, les había encimado a la opinión pública de entonces acusándolos de haber violado el convenio bracero que años después formalizó el veracruzano con el presidente Truman, cuando vino a México a bordo de su avión, “La vaca sagrada”.

Operó la defenestración del padre de Manuel Bartlett

Pero la acusación que llevó al extremo de pedir el desafuero de los cuatro diputados federales estaba motivada en el hecho de que eran simpatizantes de la candidatura de Jorge Rojo Gómez —jefe del Departamento del Distrito Federal— a la Presidencia de la República.

Para buscar el perdón definitivo de los dueños del pandero y del mecate, en el sexenio del elegido Adolfo Ruiz Cortines, Madrazo desempeñó la misión de ir a sacar del gobierno de Tabasco al abogado Manuel Bartlett Bautista, jefaturando con su retórica incendiaria un movimiento de protesta en el que se le pasó la mano.

Julián Jaume, el presidente municipal del puerto de Frontera fue el encargado de conseguir las vestimentas adecuadas y el pailebot que condujera al matrimonio Bartlett – Díaz sanos y salvos al puerto de Veracruz. Un episodio que marcó para siempre el anecdotario tabasqueño.

Imposible democratización del PRI y las masacres del ‘68

El affaire de Jorge Rojo Gómez pasó al olvido. Pero Alemán nunca se los perdonó. Al hidalguense sólo se le recuerda cuando se menciona el nombre del lugar de nacimiento de El Púas Olivares, la colonia Bondojito, que debe su nombre a la congregación de Huichapan, Hidalgo, lugar de donde era oriundo el regente de marras.

Después de dejar la gubernatura tabasqueña, Madrazo recibió el premio de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Para borrar su pasado de brigadista anticlerical de las huestes de Tomás Garrido Canabal, a Madrazo se le ocurrió instalar las consultas populares para elegir candidatos a las presidencias municipales importantes del noroeste.

México se estremeció. No sabía que sólo se trataba de otra pose. En un país autoritario era imposible siquiera imaginar que podían hacerse realidad esas ocurrencias del tabasqueño. Sus delegados en Sinaloa y Sonora, más papistas que el Papa, llegaron a últimas consecuencias. El enojo del inquilino de Los Pinos fue monumental.

La tragedia del avionazo en Monterrey precedió una ola de masacres en la capital del país que vivió la de Tlatelolco. El ‘68, la gran demanda de democratización fue un fatal acontecimiento para mostrar el rostro de un país ensangrentado, manipulado por gorilas y servidores de los yanquis. Litempos de la CIA.

Hoy, como ayer, otro tabasqueño usa poses muy provocadoras

La historia se repite, como siempre. El país está a punto de entrar en el tobogán de la tragedia. La falta de objetivos y programas en materia de seguridad, la confusión de haber puesto en manos de la Guardia Nacional el combate a la delincuencia organizada, a los capos del narcotráfico…

… y dedicarla por entero al asunto migratorio, está consiguiendo doblar y hasta triplicar las cifras de ejecutados en relación con los dos gobiernos anteriores. La crisis militar se encuentra soterrada.

Al mismo tiempo, la impericia y el desconocimiento del manejo del gobierno por parte de un equipo demasiado ideologizado, pero desconocedor de las instituciones, hace que todo se maneje a base de pésimas coartadas, amenazas falaces y obediencia al Supremo, que no sabe lo que está provocando.

Engaños, ocurrencias, ignorancias nos llevarán a la tragedia

A cambio de pan, poses. Gobierno de mentiritas, jugando con fuego con las inmensas necesidades del país en materia de empleo, producción agropecuaria, independencia sindical y suministros básicos en materia alimentaria y en medicinas y vacunas necesarísimas para la población.

Un país inmenso, otra vez gobernado por inexpertos y anodinos. Los engaños, las ocurrencias, las poses y las ignorancias están a punto de convertirse en tragedia.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Desde Torreón, Coahuila, escribe don Miguel Ramírez: “Tres políticos, supuestamente de izquierda, se vieron involucrados recientemente en hechos criticables. Gerardo Fernández Noroña, actualmente del PT, insultó soezmente a una diputada panista. Aunque posteriormente se disculpó, no pudo evitar que se le agregara una mancha más a su piel de tigre, que ya de tantas parece de pantera. Este tipo es sumamente conflictivo y, a final de cuentas, resulta negativo. El diputado federal Emilio Manzanilla Téllez, también del PT, afirmó que en todo hogar mexicano debe haber un arma para defenderse. Lo único que podría justificar su dicho es que también pertenezca a la NRA de los EU, que es la Asociación Nacional del Rifle, y su declaración se originara por intereses económicos. El ahora gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que la elección para gobernador de este estado realizada el 1 de julio del 2018 él la había ganado, pero que se la robaron y que Dios había castigado a quienes lo hicieron. A semejante estupidez no se le haya ninguna explicación… De manera anónima, (¿Claudio, Gustavo, Vicente?), se pidió que López Obrador presentara análisis médicos que incluyeran examen general de orina, química sanguínea, hipertensión arterial, etc., etc., etc. A quien lo solicitó le faltó incluir dos exámenes importantísimos: que se analizara cuidadosamente el cabello de AMLO para saber si sus canas son naturales o llevan un tinte especial y que se le realizara una radiografía a sus pies para conocer si tienen injertados ruedas o balines, que serían los que facilitarían la movilidad que tiene… Un juez de distrito en materia administrativa revocó la suspensión definitiva que se había otorgado a #nomasderroches para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y es de suponerse que igual se hará con las decenas de amparos promovidos para tal fin que aún están pendientes de resolverse. Otro obstáculo que elimina AMLO, que, por lo que se ve, está resultando muy bueno para esto. No estaría mal que para las próximas olimpiadas se le incluya en el equipo de atletismo, para que compita en la prueba de steeplechase.”

