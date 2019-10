Ahorros y no evasión fiscal

Desde el portal

Ángel Soriano

En Ensenada, BCN, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al prohibirse –mediante reformas legales-, la devolución o condonación de impuestos habrá ingresos importantes a las arcas públicas y sumado a ello los ahorros que se obtienen al reducirse los sueldos de altos funcionarios y medidas de austeridad implementadas, se cumplirá con los programas sociales.

Y aunque el mismo anuncio lo ha venido repitiendo cada vez que tiene oportunidad, en amplio sector de la sociedad se preguntan ¿de dónde saldrán los recursos para sostener el programa de becas y programas sociales en marcha?, cuando el Jefe del ejecutivo federal lo ha repetido en diversas ocasiones: no más lujos en el sector oficial.

También está la disposición de acabar con los monopolios en la distribución y venta de medicamentos al sector salud, que acaparaban tres empresas, con lo cual se obtendrán ahorros importantes lo mismo que en la no utilización de la flota aérea de la que disponía la presidencia de la República para las giras presidenciales.

De todo esto, lo más importante está en la disposición de frenar la devolución de impuestos y combatir la evasión fiscal, acciones que se habían convertido en un redituable negocio para empresas y contribuyentes, que habían encontrado un camino fácil de enriquecimiento a costa del erario público que, a decir del Presidente, tendrá ya mucho dinero en sus arcas.

TURBULENCIAS

Secaban mariguana en vicefiscalía

El pasado 12 de octubre, cuando un grupo de 200 pobladores de San Blas Atempa acudió a la vicefiscalía Regional del Istmo en Tehuantepec, exigiendo la entrega de una persona a la que querían linchar por presuntamente participar en la desaparición de una joven −-hasta ese momento reportada como no localizada—, causando destrozos al inmueble y accediendo al mismo violentamente y al apoderarse de las instalaciones dijeron haber encontrado mariguana, restos óseos y ropas en la azotea del edificio, mismos que se encontraban dentro de carpetas de investigación y fueron subidos al lugar para su secado, ya que no había condiciones climatológicas propias para su conservación, aclaró la Fiscalía General del Estado…Bloqueos a la salida a la CDMX, al Istmo de Tehuantepec, en Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa, por grupos inconformes, siguen prevaleciendo en Oaxaca, esto además de que se impidió el paso a los autos deportivos y de lujo que participaban en la carrera Panamericana y para lo cual los prestadores de servicios estaban ya listos para atender a los visitantes…La presidenta de la Comisión de Gobernación y de Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, dijo que la Ley de Amnistía tiene trascendencia social porque busca la reconciliación y la paz en nuestro país, además de que descongestionará penales y tribunales por delitos que no afectan gravemente a la sociedad y protegerá a los grupos vulnerables con pleno respeto a los derechos humanos…La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, firmó con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, un convenio de colaboración para construir viviendas a 100 familias de zonas rurales inscritas en el Programa Sembrando Vida. El programa aplicará en municipios poblanos mediante un esquema en el que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) aportará 41.5 por ciento del costo, mientras que el gobierno estatal aportará el 45 por ciento y el monto restante, 13.5 por ciento, corresponderá al sembrador con ahorro previo, materiales o mano de obra, indicó…En emboscada en Aguililla, Michoacán, murieron 14 policías, 3 heridos y 7 huyeron “en un cobarde ataque” dijo el gobernador Silvano Aureoles Conejo…

