Nuevo enfrentamiento

Desde el portal

Ángel Soriano

Un nuevo enfrentamiento entre el crimen organizado y fuerzas policiacas ocurrió en Tepochica, a 5 kilómetros de Iguala, Guerrero, con saldo de 15 civiles muertos y un militar. Y con lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, aumenta la cifra de crímenes dolosos en lo que va la presente administración, con lo cual pone en duda la efectividad de las medidas implementadas para acabar con la violencia en el país.

No se puede, de ninguna manera, seguir contabilizando muertos, diseñando estadísticas y ver los puntos de inflexión, cuando la realidad es lacerante: el impacto mediático cuando la cifra es de más de una docena de víctimas, pero cuando se trata de menos muertos no alcanzan la difusión de las masacres como las de Tepochica o Aguililla, lo importante es acabar con la violencia.

En Michoacán, familiares de cinco de los trece acribillados en la emboscada de Aguililla rechazaron el homenaje oficial del gobernador Silvano Aureoles y sus funcionarios “de seguridad” al considerar que sólo son eventos para la foto porque la vida de los policías y soldados está en riesgo todos los días por los caminos de Michoacán. Ya ni la propia policía confía en las autoridades que propician la impunidad y favorecer a los cárteles de la droga.

Como dijo la titular de la SEGOB, los hechos de violencia ocurren todos los días. Lamentable, si fue un error de apreciación o es la realidad de nuestro país. Y si desde la óptica de la ex poderosa secretaría de Gobernación se ve todo con naturalidad, es claro que el rumbo que sigue el país no es el más idóneo pues a pesar de que el Estado mexicano cuenta con todos los recursos para recuperar la paz y la tranquilidad nacional, no lo hace.

Turbulencias

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, autorizado

La Cámara de Diputados aprobó el cambio de denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por la de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El secretario de la Comisión de Gobernación y Población, diputado José Luis Elorza Flores (Morena), expresó que el dictamen no es un cambio ligero de palabras, sino la culminación del anhelo "por el que los padres y madres de la patria dieron su vida, pues esta reforma permitirá llamar a las cosas por su verdadero nombre y que las acciones encuentren su correcto significado: un Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado"

