Coparmex y Concanaco, contra AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser humano:

la guerra contra su extinción

Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense

Luego de varias décadas años, desde el inicio del gobierno de Manuel Ávila Camacho, donde convivieron completamente poder público e iniciativa privada, surge un conflicto grave con el presidente Luis Echeverría Álvarez, a principios del 1972. Todo, por el afán gubernamental de meterse en la vida de los ciudadanos y sus familias, hasta en sus recámaras.

Creyentes que ellos son poseedores de la verdad absoluta y que los mexicanos somos de su propiedad, como muebles sin neuronas, aquellos políticos buscaron tomar el control de los medios de producción. Un asunto meramente ideológico que demostró su fracaso; incluso países socialistas como Rusia, o comunistas como China, prefieren la liberalización de los mercados nacionales e internacionales. En México, las cosas han cambiado y hay factores de equilibrio entre lo público y lo privado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quiere tomar el control de los medios de producción, pero gran parte de su gabinete está consciente que no es posible caminar hacia el bienestar generalizado por la senda del estatismo.

Pero, hay señales que confunden. En lo personal estoy en desacuerdo con la suspensión de obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco. Se tiraron a la basura decenas de miles de millones de pesos.

Hay dos aspectos que se deben contemplar en esta guerra: Primero, como dijo López Obrador, hay tendencias partidistas entre los grupos empresariales. Desde la época de José López Portillo, se definieron las banderas de esas organizaciones y se crearon otros sindicatos empresariales, para apoyar al partido en el poder.

Así la Coparmex, se distinguió por apoyar al Partido Acción Nacional, no sólo en las propuestas políticas y económicas, sino también en el apoyo a sus candidatos. Incluso, algunos de esos empresarios lograban puestos de elección popular. Con acciones pendulares, la Concanaco sirvió al PRI y al PAN. En cambio, la Canacintra y la Concamín servían a los intereses del PRI, cuando estaba en la Presidencia. Ahora que lo están, sirven a quienes ofrezca mejores condiciones para sus agremiados.

Excepto, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, tiene inclinación partidista ya que cada uno de los miembros luchan por esa independencia, lo que les ha dado la libertad de estar frente a cualquier presidente de la República, independientemente del partido político que lo llevó al poder.

Poderosos Caballeros: La manzana de la discordia con el sector privado, y en ello se involucran la mayoría de los empresarios, es la política fiscal de la actual administración. La Ley del IVA que propone el Paquete Económico 2020, trae graves perjuicios económicos y sociales a las Pymes, afectación a mujeres, jóvenes y madres solteras, pero sobre todo el aumento de la informalidad laboral. *** Por otra parte, llama la atención la declaración de Elías Micha, Director General de TallentiaMX, en el sentido que la iniciativa propone que los contratantes de servicios de subcontratación retengan el 100% del IVA, lo que pondría en riesgo este esquema que es utilizado por más de 8.4 millones de personas que labora bajo algún régimen de subcontratación. Pero lo más grave es la retención del 100% del IVA generará o despido de personal o cierre de PYMES, aumento del desempleo, acentuación de la informalidad y recrudecimiento de la precarización. Esto provoca un jineteo del gobierno de impuestos ya que la devolución no es inmediata y ello implica descapitalización de las empresas de ese sector y de otros rubros productivos. *** La Comisión Federal de Competencia, emplazó a juicio a siete bancos por posible manipulación en los precios del mercado de bonos mexicano tendría un efecto negativo sobre su nota crediticia. Esto motivo que los analistas de mercados, saltaran a la revisión de los resultados de las instituciones financieras en el país, ya que existe el riesgo de sanciones importantes y disminución de sus utilidades, de la mano de complicaciones para el pago de deuda. Moody’s cree que en caso de que los bancos sean declarados culpables de manipulación de precios o colusión enfrentarían multas de hasta 10% de sus ingresos anuales, además de que el personal involucrado podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión. Los bancos involucrados en la investigación de Cofece son CitiBanamex, Santander México, Bank of America México, Barclays Bank México, BBVA, Deutsche Bank México y Banco JP Morgan. A negociación de bonos gubernamentales, contribuye con alrededor de 5% de sus ingresos netos y hasta 10% de sus ganancias básicas durante los últimos cuatro años. *** Ya lo habían dicho aquí, en este espacio, Santa Lucía será la sede del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el Felipe Ángeles. En lo personal no simpatizo con esa propuesta, pero es la única que existe ante la exigencia de las circunstancias de construir una terminal área que de mejore las condiciones del actual, el Benito Juárez. Siempre pugné por el Aeropuerto en Texcoco, fundamentalmente por el despilfarro al suspender la construcción con un avance del 30%. Dinero que podría haber servido para mejorar condiciones de miles de personas con obras de infraestructura. Pero, lo hecho, hecho está y no hay vuelta atrás. Así que, pues que hagan un buen aeropuerto y que cumpla con las expectativas de un país como el nuestro. Que se termine con la imagen de que la Ciudad de México huele a coladera, porque al llegar sólo hay pestilencia que proviene del depósito de aguas negras de Texcoco. *** Para las empresas que buscan mantener su liderazgo en distintos sectores y generar una ventaja competitiva que les permita permanecer en el tiempo, se vuelven indispensables la innovación y su transformación hacia lo digital. Tan es así que, de acuerdo con la consultora global Opinno, las empresas líderes en transformación digital tienen un 8% de crecimiento y multiplican el retorno de inversión por 10 veces en comparación con sus posibles competidores. En este panorama, IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, inauguró un nuevo Programa académico enfocado en esta tendencia global: Digital Transformation Journey, diseñado por la escuela de negocios en alianza con Opinno, que en México lidera Beatriz Ferreira, con el objetivo de ayudar a las organizaciones de nuestro país a acelerar su transformación digital.

Responsabilidad Social Corporativa: Las representantes de la segunda edición de #CityExpressMujerEmprende, programa de emprendimiento femenino de Hoteles City Express, concluyeron 17 secciones teórico-prácticas en las que emprendedoras desarrollaron habilidades en diversos temas de negocios como finanzas, marketing y liderazgo. De acuerdo a Mónica Narro, subdirectora de Relaciones Públicas de Hoteles City Express, con este programa también adoptan los Principios de Empoderamiento de la Mujer promulgados por ONU Mujeres, enfocados a construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

