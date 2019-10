Estos son los nominados a Las Lunas del Auditorio Nacional 2019

La gran celebración se llevará a cabo el 30 de octubre

La aclamada puesta en escena “Jesucristo Súper Estrella” formará parte del elenco que brillará en la noche de gala que reconoce a lo mejor del espectáculo en México

Claudia Arellano

Con el escenario del Lunario del Auditorio Nacional como testigo, y la presencia de Luis de Llano Macedo, director artístico de las Lunas del Auditorio, Gabriel Leif, director de operaciones especiales del Auditorio Nacional, Roy Campos, Presidente de consulta Mitofsky, Paulina Mercado, conductora y Daniela Aedo, realizadora del contenido digital de las Lunas, se anunciaron las ternas para reconocer a los grandes talentos de la música.

Destacó el nombre de Ed Maverick, a quienes mencionaron como uno de los cantantes mexicanos más virales del año, y quien será galardonado con la Luna del Auditorio a Artista Revelación en la 18 entrega de los reconocimientos que este año realizan algunas modificaciones a la clásica Luna, que esta vez se nota más actualizada en cuanto a su diseño. Lo anterior se revelo en la parte primera de una extensa rueda de prensa que ofreció detalles de este gran evento.

Asimismo se informó que la selección y asignación se logró gracias a la participación de periodistas especializados en la materia, quienes pudieron dar su visto a los espectáculos presentados en el año 2018 y lo que va del 2019, para ello las ternas quedaron de esta manera: Rock en Español; Caifanes, Panteón Rococó, Zoé, Enrique Bunbury, Hombres G y Enanitos Verdes y Rock en tu Idioma Sinfónico.

Jazz y blues: Paté de Fuá, Big Band Jazz de México, Daniel Boaventura, Festival internacional de jazz Polanco, Juan García Esquivel: 100 años por la Orquesta Nacional de Jazz de México. Música regional mexicana: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Julión Álvarez, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Los Tigres del Norte, Christian Nodal.

Entre los nominados también destacan: La Única Internacional Sonora Santanera, Marc Anthony, Willie Colón, Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita de Lucho Argain. En la categoría Música Mexicana, están; Alejandro Fernández, Edith Márquez, Lila Downs, Lucero y Pepe Aguilar. En Música Iberoamericana se destapó a Fernando Delgadillo, Francisco Céspedes, Pablo Milanés, Raúl Ornelas y Edgar Oceransky.

En el género de Balada, Carlos Rivera, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Yuridia, 4 latidos tour: Camila y Sin Bandera, además de Santiago Cruz, son los nominados. En Espectáculo Alternativo se reveló el nombre de: Lacrimosa, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Mägo de Oz: 30 aniversario, Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro: Queen sinfónico, Soda Stereo sinfónico, Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara: The Beatles symphony concert, Ska Wars y Vilma Palma e Vampiros.

Los nominados por Espectáculo Familiar: Cirque Du Soleil: Luzia, Disney On Ice: Frozen, Disney On Ice: Persigue tus sueños, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban en concierto sinfónico, Magic On Ice: Ilusio. En Espectáculo Clásico: Andrea Bocelli, David Garret, Compañía Nacional de Ópera INBA: El Murciélago; Las bodas de Fígaro; Macbeth y Stiffelio, Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara: Carmina Burana y Plácido en el Alma.

“Sin duda se trata un evento que está cargado de profesionalismo, para nosotros es un orgullo estar aquí y produciendo tan destacado evento, está cargado de lo mejor que se presenta en este recinto tan emblemático no solo de la ciudad sino de todo el país, este año las Lunas se renuevan y será una gran celebración a la música, al teatro y a todas las artes porque no hemos dejado nada fuera”, dijo, Luis de Llano quien estuvo en la rueda de prensa oficial.