Yellow Submarine hace escala en el Teatro de la Ciudad

La emblemática película del cuarteto de Liverpool se presentará con orquesta en vivo este sábado 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Claudia Arellano

Será el 26 de octubre cuando la Beatlemanía se haga presente de nuevo en la Ciudad de México, cuando la emblemática película de The Beatles, Yellow Submarine, con orquesta en vivo a cargo de Arts Orquesta, se presente en el Teatro de la Ciudad. Y es que el largometraje animado de George Dunning, realizado en 1968 para el famoso cuarteto llegará a dicho recinto.

Cabe recordar que la cinta narra la historia de Pepperland, una comunidad submarina donde la música juega un papel importante y mantiene la armonía entre sus habitantes; no obstante, repentinamente es invadida por los blue meanies, quienes pretenden acabar con la felicidad de Pepperland, y de ello hablaron en rueda de prensa los organizadores de este evento, así como uno de los integrantes del grupo Morsa, que de igual modo estarán en este evento.

“Estamos muy orgullosos de este ensamble y de lograr este evento, se trata de una cinta que fue ampliamente reconocida como una joya de la animación musicalizada, a lo largo de su desarrollo escuchamos canciones como ‘All together now’, ‘Only a northern song’, ‘Lucy in the sky with diamonds’, todas esas maravillosas piezas que identifican una época”, dijo el director de Arts Orquesta.

Para el concierto Arts Orquesta contará con la colaboración del Grupo Morsa, una de las bandas tributo a The Beatles más representativas de este país, y los boletos para este concierto homenaje por el 50 aniversario del filme, están a la venta a través de Ticketmaster y hasta el 26 de octubre día del evento, que iniciará a las 17:00 horas.

Es así que a 50 años del estreno de la película animada Yellow Submarine que desde el pasado 8 de julio se exhibe en salas de cine de todo el mundo incluyendo EEUU, Irlanda y Reino Unido, llega a México en una versión restaurada en calidad 4k con sonido remezclado en stereo 5.1 envolvente, reviviendo de esta forma una animación que en su época fue altamente rentable en la pantalla chica, pero finalmente salto al celuloide.

