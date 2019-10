“Los Rodríguez y el más allá”, una película con causa

Llega a las salas de cine este 1 de noviembre

La cinta que tiene como protagonistas a Omar Chaparro y Mariana Treviño, además de hilarante, trae consigo una labor muy noble, la de ayudar a niños con cáncer

Claudia Arellano

“Rodríguez es un apellido muy común en España: casi dos millones de personas lo llevan en su DNI”, dijo Paco Arango, el director y creador del filme “Los Rodríguez y el mas allá”, una cinta que además de hilarante, trae consigo una labor muy noble, la de ayudar a niños con cáncer, de lo que se habló en rueda de prensa en un reconocido lugar de la Ciudad de México .

“La familia Rodríguez es de todo menos normal. La abuela levita en el aire, la hija menor desaparece a su antojo, el perro es capaz de caminar por las paredes y otra de las hermanas puede cargar lo que ningún otro. El abuelo del clan, encarnado por Plácido Domingo, era un agente secreto nacido en el planeta Maktub que durante una misión espacial se enamora de una mujer de la Tierra y decide quedarse con ella”, dijo.

La historia de los Rodríguez llega a las salas de este país, el 1 de noviembre con el reparto conformado por: Eduard Soto, como padre de familia, Mariana Treviño y Omar Chaparro, Geraldine Chaplin, en el papel de la abuela; Rossy de Palma, Macarena Gómez, Enrique Villén, Arón Piper, Sara Jiménez y Óscar Casas.

“Todos en el reparto son magníficos, se creó una sensación de complicidad, casi como de familia, que permitió que trabajar fuese realmente fácil. Yo soy cineasta hago películas y siempre realizo las que quiero hacer; pero con cada una donaré parte de la recaudación, creo mucho en las Diosidencias y sobre todo en la magia que tienen estos niños que están luchando una batalla contra esa enfermedad (cáncer), así que siempre que pueda apoyare”, anotó.

Omar Chaparro comentó que estaba feliz por el trabajo que se realizó: “Nunca me imaginé ir a filmar a España, con actores que admiro desde hace muchos años y compartir con Mariana Treviño, que es una gran actriz. Estoy muy agradecido por este proyecto y con la vida, de trabajar con grandes seres humanos, y sobre todo para una causa, soy el malo de la película pero este filme me da una perspectiva de vida diferente y de gratitud”.

En su turno Mariana Treviño aseguró: “Es un trabajo excepcional, lleno de aprendizaje y me la pasé llorando, me identifiqué con el personaje porque mi madre fue algo así, una mujer argentina que en un viaje se enamoró de un mexicano greñudo hippie. Me tocó ser la mamá protectora, como buena mexicana. La aventura es que todos nos llevamos increíble”.

Dentro de la rueda de prensa Omar Chaparro bromeó con lo que se dice de él, como que se parecía a Joe Jonas, o las marchas que dicen organizará la gente para que no actué más en las películas de Martha Higareda. “Pues es como si le pides a un médico que deje de operar, yo actuó y me gusta cuando escucho algo así, ya que me doy cuenta de que es la mejor forma de tener publicidad”, dijo entre risas.

Finalmente se dijo que a la par de la película se lanzará un videojuego que se podrá descargar en el móvil y este es de realidad aumentada, donde se podrá ver a los personajes caricaturizados.