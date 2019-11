Murieron casi 1000 personas por influenza en 2018-2019

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Unificar los sistemas de tecnología en los hospitales

Terapia hormonal contra los padecimientos de la menopausia

En la temporada 2018-2019 murieron casi 1,000 personas por influenza, en su mayoría no se vacunaron contra esta enfermedad. La vacunación es la principal medida de prevención y puede evitar hospitalización e incluso muerte. “Vivir en peligro no es normal”, expresó el Dr. Felipe Aguilar Ituarte, pediatra e infectólogo de Sanofi Pasteur en México. Durante la última temporada de influenza hubo más de 180,000 casos de ellos 92.5% de las personas fallecidas no estaban vacunadas. En conferencia de prensa desde la planta de producción de vacunas contra influenza de Sanofi Pasteur en Ocoyoacac, estado de México, la Dra. Almudena Laris, infectóloga pediatra advirtió que toda la población está en riesgo de enfermarse por influenza, sin embargo, la vacunación en edad pediátrica es primordial, sobre todo los menores de 5 años. Luego se debe vacunar a los de edad escolar ya que son un vector para la diseminación del virus, en virtud de que son una población con un intenso contacto social, amén de ser el grupo poblacional que se ha demostrado se enferman al principio de cada temporada. También deben incluirse, las personas con obesidad, con diabetes, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personal de salud. Hay que tomar en cuenta que el virus de la influenza es cambiante, por lo que la vacuna debe actualizarse cada año y la población debe vacunarse cada temporada para actualizar su inmunidad. Sanofi es la empresa líder en la producción y distribución de vacunas contra la influenza a nivel mundial y tiene una larga historia de más de 90 años en México, como un aliado en la promoción de la salud pública.

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), que lideran la gestión del cáncer en México, identificaron la necesidad de desarrollar una infraestructura informática que dé respuesta a la falta la interconectividad entre los sistemas de salud. Por esta razón, Roche y Endeavor, en conjunto con el INCan e Inmegen; lanzaron la convocatoria HealthTech Builders Lab, que tuvo como objetivo buscar a los mejores emprendedores que ofrecieran una solución digital integrada, para desarrollar un prototipo, en conjunto con Roche que permita unificar los sistemas de tecnología en los hospitales, asegurando la operación entre los subsectores y aportando mayor transparencia. Al respecto, Jorge Tanaka, director de Acceso de Roche México, señal que las alianzas entre el sector público y privado, juegan un rol clave no sólo en incorporar nuevas tecnologías sino también para colaborar en la creación de un modelo de gobernanza de datos que permita un uso óptimo de estos recursos, en beneficio de los pacientes , por lo que es fundamental crear un espacio de trabajo colaborativo que contribuya al desarrollo de un sistema de salud sustentable, a través de la unificación del sistema de TI en el sector. Se espera que el prototipo ofrezca un sistema de información clínica, demográfica y de medicina genómica que sea común para todas las instituciones. Esta herramienta podrá dar apoyo al proceso de diagnóstico clínico en oncología, poniendo a disposición distintas tecnologías de medicina genómica y de precisión. En un inicio, se enfocará en la rama de oncología, pero en el futuro podrá extenderse a enfermedades cardiovasculares, metabólicas, mentales, etc.

Los padecimientos más frecuentes durante la menopausia son riesgo cardiovascular y osteoporosis. En México cada año fallecen más de 34,577 mujeres por enfermedades del corazón y una de cada 3 mayores de 50, sufrirá al menos una fractura osteoporótica a lo largo de su vida, por lo tanto, según aconsejó el doctor Cuauhtémoc Celis, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología para evitarlo, en lo posible, hay que recurrir cuanto antes a terapias de reemplazo, en el mismo momento que se presenta la menopausia (que es la última menstruación). En las mexicanas es alrededor de los 50 años. Hay que recordar que primero (entre los 35 a 65 años) comienza el climaterio que es la disminución progresiva de la función ováricas y la disminución de producción de estrógenos que provoca sofocos, insomnio, irritabilidad y cambios de humor. La doctora Imelda Hernández especialista en ginecología endocrina y menopausia, explicó que factores de riesgo son: mala alimentación, tabaquismo y sedentarismo, que puede provocar incremento del colesterol y triglicéridos. Ambos especialistas coincidieron que la terapia hormonal estrogénica ayuda a aliviar los síntomas y protege contra las enfermedades mencionadas. El tratamiento puede ser oral, inyectable o transdérmico.

