El México de AMLO, sin espacio para el optimismo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Advertimos aquí el viernes 18 de octubre, que el culiacanazo sería el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, y 17 días después, la fría ejecución de 9 miembros de la familia mormona LeBaron (3 mamás y 6 menores, entre ellos 2 bebés) en la colindancia de Sonora con Chihuahua, aceleraron esta percepción.

La reacción fue inmediata: el presidente de EU Donald Trump indicó vía twitter que había llegado el momento de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera la “guerra contra los cárteles de la droga”, y que, “si para combatir a un ejército hacía falto otro, el nuestro está listo, sólo falta que nos lo pida el gobierno de México”.

Horas después, vía telefónica, Trump le reiteró a AMLO la propuesta a lo que el mandatario mexicano dijo “no, gracias”.

Desde el Senado mexicano, el líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal no vio mal la propuesta de cooperación de Trump y dijo ser partidario de que AMLO la aceptara.

Se explicó:

“… el ofrecimiento del presidente de Estados Unidos es de buena fe, siendo que la familia LeBarón tiene la doble nacionalidad, la mexicana y la norteamericana, hay un interés legítimo del Presidente Trump.

“Yo no estaría totalmente en desacuerdo con la colaboración… en algunos lugares de Estados Unidos sus órganos de procuración y de investigación, en un afán de colaboración, pudieran auxiliar, apoyar, respaldar sin que esto vulnere la soberanía nacional.

“La colaboración ha existido, de hecho, en distintas ocasiones; incluso en el pasado, muchos de los elementos de la Procuraduría General de la República, de la Marina, se iban a capacitar a Estados Unidos o tenían colaboración de formación y de capacitación en el uso y adiestramiento de tácticas distintas.

“…no hay que verlo dogmáticamente; lo que tenemos es que resolver, y si pueden proporcionar información para dar con los responsables, es bienvenida. Yo creo que en la medida en que sea una colaboración respetuosa, sin que se agreda a la soberanía, sin que se vulnere al Estado nacional, es correcto”, concluyó Monreal.

Incapacidad

Sin coincidir con Monreal, la oposición política, los líderes empresariales y sociales vieron en la ejecución de los LeBarón la abierta incapacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno para aplicar una política y una estrategia de Seguridad efectiva en el país.

La suma de ejecuciones advierte que este será el peor año en la historia de México.

Y la abierta irritación y malestar de militares hacia su Jefe Supremo, pero sobre todo la respuesta virulenta de este hacia los reclamos castrenses, a cuyos miembros ya calificó de pinochetistas, huertistas, franquistas y hitlerianos a quienes prácticamente acusó de estarle preparando un golpe de Estado, dejan la percepción nacional e internacional de que AMLO no tiene la estatura de un Jefe de Estado.

En medio de una fuerte expectación de otros gobernantes en el mundo aliado a México, la prensa internacional coincidió en una visión:

“El Gobierno de AMLO, incapaz y en crisis, tras ataque a familia LeBarón: Forbes”.

En ese sentido dieron a conocer la noticia otros muchos medios en el Mundo: The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, USA Today, CNN, la cadena FOX, BBC de Londres, DW de Alemania, TV5 de Francia, TV Española, prensa internacional.

El eje de esa información en el mundo fue el de la evidente incapacidad de AMLO para gestionar la más aguda crisis de inseguridad y muerte que vive México bajo su mandato.

La crisis del momento mexicano bajo la llamada 4ta Transformación se agudiza debido a la ya abierta confrontación entre quizá un sector importante de las Fuerzas Armadas (al menos sus cupulas ya se pronunciaron), y su Jefe Supremo el Presidente de la República; por la percepción del gobierno de Trump y de los poderes de Estados Unidos de que López Obrador no puede, ha fracasado en el combate a la delincuencia y el narco; porque todo esto ocurre en un contexto económico de abierta caída y recesión a menos cero (lo cual advierte incapacidad de AMLO en otro de los temas torales de México, el de la economía que da empleo y bienestar a la población) y ahora entrar en conflicto con la comunidad mormona con fuertes raíces en EU, Alemania y otras naciones.

Como dice la canción: no se tú, pero yo no le veo un buen fin a este momento mexicano.

Incompleta, pero va la ley de ingresos

Dentro de una decisión por demás práctica, Ricardo Monreal, Mónica Fernández y los otros coordinadores parlamentarios en el Senado decidieron ayer irse por la libre y someter a aprobación de inmediato, tal como les llegó de la Cámara de Diputados, todos los artículos de la Ley de Ingresos aprobados por ambas cámaras y reservarse sólo el conflictivo de los autos “chocolate”.

Así el presidente López Obrador podrá promulgar el grueso de la Ley de Ingresos y garantizar su aplicación apenas inicie 2021.

Ello, afirmaron el líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política y la presidenta del Senado, como los otros coordinadores, dará estabilidad y tranquilidad a todos los sectores productivos de México.

Mientras el tema de la legalización de los “autos chocolate”, que podría afectar a la industria automotriz en el país, quedará debidamente guardada en el congelador legislativo sin tener que confrontar a senadores con diputados.

Que la Belisario sea como El Nobel

En lo que sería una clásica solución a “la mexicana”, el senador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, de Morena, presentó una iniciativa que diversificaría la Medalla Belisario Domínguez las áreas del humanismo, la ciencia, el arte y la cultura, así como en el desarrollo social y bienestar.

Dejaría de ser entregada a una sola persona y pondría fin a la disputa anual entre los partidos representados en el Senado quienes buscan a toda costa premiar a uno de los suyos contra la voluntad de los otros.

Así la Belisario Domínguez operaría como un reconocimiento para personajes de diferentes sectores de la sociedad.

Algo como lo que ocurre con el Premio Nobel que se divide en Literatura, Medicina y la Paz.

Prórroga

La mermada Suprema Corte dio una prórroga de 6 meses al Senado para que legisle sobre uso de la marihuana, que había entrado en una verdadera jauría de lobbystas y pelea de fuertes intereses nacionales e internacionales.

La medida fue asumida como una auténtica cooperación y coordinación entre Poderes de la Unión, indicó la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado.

Una vez informado el Pleno de la prórroga se remitió de nuevo la iniciativa sobre el uso de la marihuana a las comisiones unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, dicha resolución de la SCJN.

En la comunicación, la Suprema Corte precisó que esta prórroga la hace “de manera excepcional y por única ocasión” para que se atienda la complejidad de la materia. Indicó que este nuevo plazo vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 30 de abril de 2020.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa