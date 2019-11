Estoy “Agradecido” por el milagro de vivir tras recibir doble trasplante de pulmón, dice “El Puma”

La estrella venezolana, que el próximo 13 de noviembre recibirá el Premio a la Excelencia del Latin Grammy, presenta nuevo disco, bajo el sello de Sony Music

El intérprete de éxitos como “Dueño de nada”, “Culpable soy yo”, “Agárrense de las manos”, entre otros, está feliz de volver a cantar en nuestro país, se presentará el próximo 5 de febrero en la Arena Monterrey y el 7 del mismo mes en la Arena Ciudad de México

Aarón Avalos

El cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, quien está próximo a recibir un grammy, recibió en entrevista exclusiva a DIARIO IMAGEN, para hablarnos de su nuevo disco “Agradecido”, bajo el sello de Sony Music, así como del doble trasplante de pulmón que tuvo hace dos años.

Sencillo como las grandes estrellas y galán como desde hace décadas, el intérprete de “Agárrense de las manos” fue el primer cantante venezolano en alcanzar el estrellato, quienes reconocen les abrió las puertas a otros talentos creativos de su país.

Y después de lograr una milagrosa recuperación de una cirugía de trasplante doble de pulmón en 2017, el icónico cantante y compositor venezolano lanza “Agradecido”, su primer álbum en dos años. Este disco está disponible en formato físico y digital.

—¿Qué inspiró a José Luis Rodríguez “El Puma” para grabar nuevamente un disco y bautizarlo como “Agradecido”?

“‘Agradecido’ es un sueño que tuve hace algunos años de hacer un disco acústico, que fuese un álbum folclórico y son siete países que incluye ahí, pero hay 3 canciones inéditas, entre ellas la canción Agradecido, que fue escrita por Erika Ender, después de una plática de 4 horas donde le conté casi toda mi vida, y ella en 3 minutos hizo una bonita canción para abarcar 50 años de carrera. Cada línea de la canción habla de mi vida, que le puede ocurrir a cualquier persona también”.

—Hoy, después de dos años de haberse sometido a un doble trasplante de pulmón, llega más que “Agradecido” a los escenarios.

“Así es, estoy Agradecido de tantas cosas, agradecido a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo por hacer posible este milagro de que yo volviese a la vida, agradecido a mi esposa, el médico, el donante, la familia del donante, mi asistente, a Raymundo Santamarta que me hizo bien antes de la operación, al público que oró por mí para que el milagro ocurriera. Estoy agradecido a todas estas personas que tanto oraron por mí”.

VENEZUELA ES UN PAÍS QUE HA VENIDO

A MENOS POR LA NARCODICTADURA

—¿La canción “Venezuela” que incluye en su nuevo disco “Agradecido” se encuentra relacionada con la situación actual de su país natal?

“No, realmente la canción Venezuela es una canción que grabé en España hace como 25 años con Herrero y Armenteros y lamentablemente cuando llegué a Venezuela la canción se perdió, grabada por mí, y después la escuché con otros cantantes. Y se hizo esa canción para mí especialmente. ¿Por qué se perdió?, no me hice más preguntas al respecto, no apareció el que traicionó a la compañía para frenar la canción, pero después de 25 o 30 años la volví a grabar, es una canción que pinta a Venezuela y la nostalgia cuando alguien sale de su país, que puede ser cualquier país y cualquier persona que le suceda esto. Pero no define estrictamente la situación de Venezuela, que era un país con libertades, democrático. Ahora es un país que ha venido a menos por la narcodictadura de este régimen totalitario en Venezuela, creo que no hay ideología ahí, aunque no estoy de acuerdo ni con el comunismo, populismo ni socialismo, pero lo de Venezuela no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza.

—Con esta nueva oportunidad que usted tiene ante la vida, de haber recibido doble trasplante de pulmón, ¿se siente más renovado, con más energía que hace unos años?

“Me siento otra persona, estoy seguro que cambié dentro de mí, sigo siendo el mismo pero diferente, como dice la canción. Me vino una hipersensibilidad por cosas que antes no me hacían ni llorar, ahora por esta sensibilidad de ver la vida de otra forma, no es que sea vulnerable, sino más flexible a situaciones de dolor de otras personas. Y sí cambié por dentro, muchísimo, veo el presente solamente, no me estaciono en el ayer ni en el futuro, no existen para mí esas dos palabras, existe el presente solamente, donde se encuentra realmente el gozo espiritual y la felicidad que le arrancamos a la vida a pedacitos, porque la felicidad no es permanente pero el gozo espiritual sí. Entonces vivo cada día como si fuese el último, aprovechando cada instante, cada momento, y disfrutando de las personas”.

—Además de “Agradecido”, ¿hay otra canción que sea significativa para usted?

“Sí hay. Una dedicada a mi esposa, que puede ser dedicada de cualquier hombre que esté envuelto en esta carrera, se llama El hombre que mereces, donde describe la situación, mía o de cualquier persona, que vaya a la carrera quitándole el tiempo que tanto necesita una esposa o un hijo. Va dedicado a ella y para cualquier hombre que se la quiera dedicar a su esposa”.

“LO QUE TE DAN AL NACER ES UN CHEQUE EN BLANCO”

—¿A partir de que usted alcanza la fama, ha tenido impedimentos o cambios en su vida?

“No, siempre me sentí libre de mi tiempo. Es un privilegio para cualquier persona en el mundo disponer de su tiempo. Lo que te dan al nacer es un cheque en blanco, que es de la cuna a la tumba, el tiempo. Pero no ge tenido impedimento alguno, ni físico, ni espiritual.

—¿Qué representa para usted estar de regreso en un lugar como México, donde es muy querido por el público?

Desde niño yo crecí con la influencia de México, como todos los latinoamericanos, por supuesto. Era el cine mexicano lo que predominaba por Sudamérica y Centroamérica, el sueño de cada artista de esa región era venir a México, que era la meca, era y sigue siendo lo máximo, es el país más grande de habla hispana. Crecí con el folclor mexicano, películas, y por supuesto con la cultura gastronómica de México, que es deliciosa y hay que tener cuidado porque te puedes llevar unos kilos de más, es un gusto para el paladar. Es un país tan amplio que tiene cabida para todo tipo de música y siempre me sentí bien recibido acá, con respeto de la gente, el cariño de la prensa. Este milagro de poder cantar de nuevo en México es algo para mí muy grande, es muy especial, no solo para mí, sino para la cantidad de artistas que hay en Hispanoamérica.

—¿Busca “El Puma” atraer a futuras generaciones con su nuevo álbum “Agradecido”?

“No, no dan las cosas para ser un ícono o líder de un movimiento. Yo hago las cosas porque las siento, tampoco las hago para que no me olviden, es una especie de ego tremendo, egoísmo, vanidad. Yo hago las cosas para deleitarme y para que le guste a la gente, pero todos pasamos, nada ni nadie es eterno, solamente Dios. Entramos, salimos, nacemos, morimos, transitamos, no nos quedamos, y hay que estar pendiente de eso, que estás transitando”.

—El próximo 13 de noviembre, será honrado con el Premio a la Excelencia del Latin Grammy,¿cómo se siente?

“Lo veo como una oportunidad de reencontrarme con mis amigos de carrera. Llego un tanto cambiado, aunque sigo siendo el mismo, con dos pulmones prestados veo la vida diferente”.

—¿Algo que guste decirles a los lectores de DIARIOIMAGEN?

“Estoy agradecido realmente, a todos los lectores que oraron por mí. Agradecido por el cariño que sienten por mí. Por supuesto que vendré personalmente ahora el próximo año en febrero, el 5 en la Arena Monterrey, el 7 de febrero en la Arena Ciudad de México y bueno, ahí vamos a ver si me quieren o no”, finalizó.