Pascal “Quédate un ratito” en México

El peruano presenta su nuevo sencillo en su visita a tierra azteca

Arturo Arellano

Pascal visitó México para realizar su primera gira promocional con su proyecto musical, ubicado dentro del latin pop, con algunas influencias del género urbano, su carrera comenzó con el pie derecho hace un poco más de un año, cuando lanzó su primer sencillo titulado “Yo quiero” que le llevó a ganar un gran séquito de fans a lo largo del continente. Actualmente el joven presenta su nuevo corte denominado “Quédate un ratito”, con el que busca conquistar a sus fanáticos mexicanos.

Durante su visita a la redacción de DIARIOIMAGEN, el joven cantante refirió que “el sencillo salió hace muy poco, me gusta que mis letras sean alegres y divertidas, esta canción ‘Sonrisas’ es más para una fiesta, bastante rítmica y la gente ha respondido muy bien. Particularmente la de México está contenta, me dan muy buenos comentarios en redes sociales, se nota que les gusta lo que estoy proponiendo”.

Refiere que para sobresalir “me preparo todos los días, buscando siempre proponer algo diferente, tanto en letras como en los sonidos y hasta en mi forma de proyectarme con el público. Mis canciones no tienen letra ofensiva, ni agresiva, contra la mujer ni contra nadie. Prefiero hacer cosas divertidas, que los ritmos te pongan de buen humor y las letras se puedan dedicar, cosas que en el género no se encuentran mucho, porque la mayoría de cantantes se enfocan en letras más fuertes”.

Aclara: “Yo quiero” uno de sus sencillos anteriores “Es composición mía junto con mi productor, mientras que ‘Sonrisas’ es completamente de mi autoría. Inicialmente era una canción lenta, pero la presenté en Miami y la transformamos en lo que hoy tenemos”. En tanto de “Quédate un ratito” aseveró que “No es mía, pero cuando me la enseñaron me encantó, le hice nada más algunos arreglos y ya la tenemos lista, de hecho la hemos lanzado y ya la pudo escuchar la gente, que ha quedado muy contenta con el tema”.

De su proceso de composición dijo: “Depende mucho de la inspiración, puede que un tema lo termine en unas horas o que me lleve semanas. Posteriormente la producción siempre lleva más tiempo, cuando estoy en el estudio con los productores siempre somos muy meticulosos, hacemos la música, grabamos la voz y ellos se encargan de los arreglos de las canciones, nos puede demorar desde una semana o un mes”.

Destacó que “en las letras es importante proyectar amor, pero de una forma diferente, hay que tratar de darle a las nuevas generaciones otra cosa, no tanto de lo mismo, porque en el género hay muchas cosas repetitivas, incluso hay artistas de los que ni siquiera diferencias la voz, eso está mal. Por eso tenemos que trabajar por una propuesta diferente, en mi caso me preparo, investigo que es lo que hay y no repito, no imito, la idea es no ser una copia, sino explotar tu originalidad y no ser improvisado, estudiar y estar siempre trabajando”.

Describe que “si estamos trabajando con sencillo, pero nuestra meta no es quedarnos en eso, queremos llegar a un EP y posteriormente, si la gente nos lo permite, queremos hacer un disco completo. No me cierro a nada, me gustaría que fuera algo conceptual, incluso”. Y sobre los shows en vivo comentó: “Son muy divertidos, me gusta conectar con la gente, espero pronto poder hacerlo en México”. El sencillo y su video ya está disponible en plataformas digitales.