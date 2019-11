Consulta a los ejidatarios sobre Tren Maya, en diciembre: AMLO

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Que no desea “echar a andar algo” y que no se concluya durante su mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este domingo que los adversarios del gobierno se disfrazan de “ambientalistas” para evitar la construcción del Tren Maya, por lo que habrá consultas ciudadanas en diciembre para saber si las comunidades indígenas están o no de acuerdo.

Durante su visita a Calakmul, Campeche, donde sostuvo encuentro con los pueblos indígenas migrantes maya, chol, tsotsil y tseltal, el mandatario indicó que no desea que esta obra reciba amparos en contra, como los 140 que se impusieron contra el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, a cargo de “adversarios” y “conservadores”.

“Ya lo resolvimos legalmente y ya empezó a construirse el nuevo aeropuerto, pero lo mismo con el tren, por eso lo estoy advirtiendo, porque los conozco, aunque se disfracen de ambientalistas”, expresó.

Asegura que es un proyecto a beneficio del pueblo

Recalcó que es un proyecto para beneficio del pueblo, por lo que no habrá afectaciones al medio ambiente ni a la riqueza cultural, “pero de todas maneras no se va a imponer nada”, destacó al citar al presidente Benito Juárez, con la frase “‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. Por eso vamos a llevar a cabo consultas, que sea el pueblo el que decida, vamos a que el mes próximo un día se vote, todos ustedes si quieren o no quieren; ahora sí que es lo que el pueblo decida”.

Como en Yucatán, ahora en Campeche, el Ejecutivo federal señaló que no desea “echar a andar algo” y que no se concluya durante su mandato, pues de lo contrario, dijo que la obra se quedaría inconclusa y se perderían los 120 mil millones de pesos de inversión. “Yo no me voy a reelegir, yo soy maderista: ‘sufragio efectivo no reelección’, nada más hasta el 24 y eso si lo decide la gente porque en el 22 va a haber revocación del mandato”, expresó frente a los asistentes en Xpujil.

El sábado en Carrillo Puerto, Yucatán, pidió a los asistentes que para “medirle el agua a los camotes”, levantaran la mano los que creyeran que se perjudicaría a la población con la construcción del Tren Maya, a lo que nadie respondió, mientras que todos la alzaron cuando preguntó si consideraban que sí debería construirse dicha obra.

Taxistas terrestres marcharán contra “acuáticos” en Cozumel

Taxistas terrestres de Cozumel han informado que pretenden marchar esta semana sobre el malecón para protestar contra la entrada en operación de los taxis acuáticos, proyecto que fue presentado ante la Secretaría de Turismo.

Conductores y miembros del sindicato de taxistas de la isla apuntaron que se realizará un recorrido por la avenida Rafael E. Melgar. “Solo estamos en espera de que nos confirmen la fecha, pero será ésta semana”, expresó uno de los involucrados

Se sabe que el servicio de taxis acuáticos entrará en operación este año por un costo de ocho dólares por viaje redondo, partiendo de las terminales de cruceros, en el sur, para llegar al muelle de pasajeros San Miguel.

Por lo que la ruta en la que se movilizarán, principalmente a los turistas que llegan a Cozumel a bordo de los cruceros, sería de tipo federal y no interferiría con el servicio que prestan los miembros del Sindicato de Taxistas “Adolfo López Mateos”.

No obstante, los integrantes de este gremio de transportistas instalaron en sus vehículos microperforados y calcomanías a manera de protesta por la entrada en operación de transporte acuático de los muelles de cruceros al de pasajeros.

Entrarían en operación en diciembre

Según Arturo Báez Vega, director general de la empresa Ultramar a cargo del proyecto de transporte turístico marítimo, las operaciones comenzarán en diciembre y que ya cuentan con todos los permisos federales necesarios.

Destacan que desde 2012, ya se tenía la intención de crear un corredor de transporte de pasajeros entre los cinco kilómetros que separan a las terminales de cruceros, en el sur, con el de San Miguel, en el centro.

El Sindicato de Taxistas “Adolfo López Mateos” de Cozumel tiene afiliados a 874 socios concesionarios, de los cuales 52 están en la modalidad de servicios especiales y 825 para ruleteo. Estos vehículos representan los ingresos de al menos mil 754 familias que, presumen, se verían afectadas, según su testimonio contrario al de la empresa de taxis acuáticos.

Importaciones de Q. Roo serían afectadas por falta de estímulos fiscales

El decreto de Régimen de Región y Franja Fronterizo no ha sido aún renovado por el gobierno federal, de manera que al menos mil 200 empresas del sector comercial del estado prevén un difícil 2020.

Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum, aseguró que la pérdida de los estímulos fiscales al comercio afectará en un 40% el comercio de importaciones en Quintana Roo y que en caso de que no se extiendan los beneficios fiscales del decreto de Régimen de Región y Franja Fronteriza que concluye este año, las empresas dedicadas al comercio al menudeo, ya sean de comestibles o electrodomésticos, y las proveedoras del sector turístico, se verán afectadas. “Estamos hablando de que el impacto negativo por la cancelación del Régimen de Región y Franja Fronteriza alcanzaría a todo el estado y vulneraría la operación turística de la principal entidad generadora de divisas turísticas del país”, apuntó.

El régimen de excepción se aplica desde 1998 a las franjas fronterizas para compensar la lejanía con los centros de producción, por lo que Quintal Jiménez afirma que “Es gracias a que se ha renovado cíclicamente, que se importan con tasas de cero a 5% por ciento cárnicos, blancos, leches, quesos y materias primas, productos primordiales para el abastecimiento de hoteles y restaurantes en la zona norte y en el caso de Chetumal, para el abasto de alimentos que forman parte de la identidad gastronómica como el queso de bola”.

El ex gobernador Mario Villanueva

tiene esperanza, tras promesa de AMLO El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid se dijo contento y con esperanza después de las declaraciones del presidente López Obrador, durante su visita al estado el pasado fin de semana, donde aseguró que ahora sí se actuará conforme a la ley. Villanueva Madrid indicó desde la clínica donde se encuentra internado, que durante dos décadas, se ha visto oprimido por presidentes, cuyo personal ha actuado contra la ley, pero “por fin Andrés Manuel López Obrador se pronunció públicamente por la justicia, prometiendo la aplicación de la ley y su libertad”, declaró. En Felipe Carrillo Puerto se efectuó un evento público del Presidente, donde Luis Ernesto Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador, tuvo un acercamiento con López Obrador, a quien le entregó una petición y agradecerle el apoyo brindado. “No nos han dejado en paz desde hace muchos años y él (AMLO) es nuestro último recurso”, comentó. Denunció que la jueza desestimó todos los puntos presentados por la defensa de su padre, “Mi padre ha estado enfermo desde hace muchos años, esto es conocimiento público, y la ley prevé que puede acogerse a ese beneficio, pero no se lo quieren dar”, se lamentó. Ante el último dictamen, Luis Ernesto dice que su padre “se dobla, pero no se quiebra”, de modo que él y su familia continuarán en la lucha “Es una noticia muy grata que se haya pronunciado así”, concluyó. El sábado, el Presidente afirmó que el gobierno de México está trabajando para que el ex gobernador Villanueva Madrid, quede en libertad por la vía legal. “Ya nosotros como Poder Ejecutivo habíamos hecho las gestiones para liberarlo, pero en la fiscalía presentaron un amparo para retenerlo, pero vamos ahora a seguir con la gestión y es mi compromiso de que va a quedar en libertad”, dijo. El mandatario agregó que para ello, se trabaja en una ley de amnistía. Esta beneficiaría a la “gente mayor” que está en los reclusorios y que no han recibido una sentencia definitiva o que no contaron con una correcta defensa. Villanueva Madrid cumple una sentencia de 22 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero. Fue detenido en 2001, en el poblado de Alfredo V. Bonfil, luego de permanecer un año prófugo de la justicia.