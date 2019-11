En medio de jolgorio de ultratumba, agentes de viajes recibieron información de las empresas APG y China Airlines

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Aunque parezca increíble, en algunas localidades del país, sobre todo en Catemaco, Veracruz, varias noches antes de la del 31 de octubre se ve a personas escudriñando el cielo. Parecen buscar ovnis o que identifican las figuras del zodiaco; pero no, me explican: tratan de ver volar a las brujas, y no pocos las imaginan pasar raudas, casi en combate aéreo.

Cuenta la leyenda que las brujas se reúnen la noche del 31 de octubre para participar en aquelarres y aprender nuevos hechizos… Y a propósito, hace unos días, Tiani Rodríguez, disfrazada de depredador y Maricruz Godínez, de bruja, organizaron fiesta de disfraces en las instalaciones de Sales Internacional, a la que invitaron a agentes de viajes que luego se disputarían el premio al mejor disfraz y mejor calaverita. Previamente Tiani les presentaría a las empresas APG y China Airlines.

Fue así que adelantándose a la tenebrosa noche de brujas, Halloween, a esas instalaciones llegaban criaturas que parecían emergidas de las entrañas de la Tierra. Entre la bruma logramos identificar brujas, gatos negros, geishas con rostro fantasmal, catrinas, un depredador, un arlequín, un vampiro y… un ahorcado.

Nos sacudió el ritmo del esqueleto de danzante azteca con su tradicional taparrabos, plumaje en la cabeza, rodela y… sonaja, y un mariachi de blanqueada calavera. También vimos a los personajes de “Intensamente”: alegría, temor, tristeza, desagrado y furia. AAhh y a Drácula buscando víctimas.

La leyenda también cuenta que el 31 de octubre es la víspera del año nuevo para las brujas. La noche de ese día, todos los poderes de la brujería aumentan enormemente, y se dice que si te pones la ropa al revés y caminas hacia atrás, se te puede aparecer una bruja.

Los gatos negros –dicen—, son brujas que adoptan esa figura para pasar inadvertidas. De aquí la creencia de que si se te atraviesa gato negro, la mala suerte caerá sin remedio sobre ti… ¿sin remedio? Noooo, lo hay: con siete pasos hacia atrás la maldición se romperá.

Esa noche, para bien o para mal, convivimos con todo tipo de personajes. En las mesas había cadáveres, de cuyos vientres salía comida: hojaldras con mole, cuernitos con jamón y queso, donas con ojos y dientes de Drácula… Panecillos rellenos de queso, cacahuates, chicharrones y palomitas, todo “ensangrentado” con salsa picosita.

El ambiente, aunque festivo, era sobrecogedor. Por doquier se veían arañas brillantes tejiendo sus redes en el techo. Por entre las mesas y los invitados discurrían horribles pero amistosos monstruos que nos ofrecían galletas. ojos gelatinosos y anillos con calaveras. Los ratones eran dueños de las mesas, había vasos repletos de “sangre” (clericott con fruta), con jeringas para quien quisiera tomarla, y cabezas monstruosas en las sillas.

Antes del concurso de disfraces y calaveritas, Tiani Rodríguez proporcionó información a los agentes de viajes reunidos allí, para su desempeño. Comenzó con que APG (Air Promotion Group), asociación fundada en Francia hace más de 20 años. crea productos para la comercialización de aerolíneas en todo el mundo. Cuenta con placas virtuales para emitir boletos de 89 aerolíneas, disponibles en todos los globalizadores, con comisión de uno por ciento para las agencias de viajes.

Entre las aerolíneas destacan 12 en BSP México: Qatar, Croatia Airlines, BahamasAir, Royal Jordanian, Royal Air Maroc, Air India, Oma Air, Air Tahiti, Pegasus Airlines, China Airlines, S7 Airlines y Acces Rail.

Luego se refirió a China Airlines, aerolínea oficial de Taiwan, con sede en Taipei, comisionable al dos por ciento. Vuela a Estados Unidos y Canadá. Tiene la flota más joven de la industria. Excelente servicio a bordo. Cubre más de 84 ciudades de 27 países.

China Airlines se fundó en Taipei en 1959 con dos aviones. Hoy su flota es de más de 60 Boeing y Airbus, la mayoría de compra reciente, lo que la convierte en una de las flotas más jóvenes de la industria aérea.

El mantenimiento de sus aviones se realiza en los modernos hangares del aeropuerto internacional de Taipei, Chiang Kai Shek, basándose en las tecnologías más innovadoras y con los técnicos más especializados. La aerolínea sigue ampliando sus rutas y firmando acuerdos con las principales líneas aéreas del mundo para proporcionar el mejor servicio al pasajero para viajar China.

Skytrax le concedió la máxima puntuación en calidad, confort y atención al cliente en primera clase. Se sitúa entre las 15 mejores líneas aéreas del mundo tanto en clase turista como business. Excelente índice de puntualidad.

Más tarde, después de dicha información. los agentes de viajes bailaron uno a uno luciendo sus disfraces, y con entusiastas aplausos se decidieron los tres primeros lugares: primero, para Fidel Hernández (esqueleto danzante azteca); segundo, Marisol Sandoval (ahorcado), ambos representantes de Consolid, y el tercer lugar para Tania Castillo y Jorge de Paz (catrines), de la Casa del Viaje.

Todas las calaveritas eran alusivas a viajes y la empresa China Airlines y las leían sus autores. El tercer lugar del concurso de ese género se lo llevó Celso Rosillo (Drácula), representante de Viajes Toyo; el segundo lo compartieron Paulina Corte, Beatriz Rosas, Guadalupe Juárez, Paula Solís y Ana García (Intensamente), de Mundo Joven. y el primer lugar lo obtuvo Susana Torres (Catrina), de Viajes Intermex.

A la entrega de los premios siguió el baile entre esqueletos, catrinas. mariachis y demás personajes que hicieron de la fiesta un éxito.

