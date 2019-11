Julio Carrasco presenta su “Experiencia y diferencia”

En el Palacio de Bellas Artes

El extraordinario muralista mexicano celebra 45 años de carrera con la publicación de una recopilación grafica de sus obra

Julio Carrasco Bretón es un extraordinario muralista mexicano que ha trascendido las fronteras de esta tierra, gracias a su gran trabajo, desde hace 12 años radica en Francia, pero se ha permitido regresar a nuestro país para presentar parte de lo que sería su celebración por 45 años de trayectoria artística, se trata de un libro de arte denominado “Experiencia y diferencia”, mismo que mostró durante una conferencia en la Sala Adamo Boari del majestuoso Palacio de Bellas Artes.

En entrevista, el maestro declaró “he cumplido 45 años dedicado a la pintura mural, la obra gráfica, aunque he hecho esculturas y también me he dedicado a la poesía desde 1965. Les puedo decir que he publicado tres libros de poesía, en donde las temáticas que he bordado han sido los mitos, la injusticia, la falta de democracia, las guerras, la sombra del imperialismo en América latina, como lo vemos actualmente o bien las relaciones eróticas, amorosas, la propia sexualidad pero también he abordado el misterioso tema de la muerte o el terrorismo del estado que hemos visto en décadas pasadas”, mismos temas, asegura, los ha abordado a través de la pintura.

Además de lo anterior, agrega “he tocado cada tema desde la óptica de la expresión plástica, pero también he realizado un ensayo, que se llama ‘El laberinto’, que tiene la pretensión de darle continuidad a aquel libro que escribió Octavio Paz, en su juventud, que se llamó ‘El laberinto de la soledad’. Yo siendo una artista que vivo entre Francia y México, llevando tantos años fuera de mi país, me ha preocupado el desarrollo de las últimas décadas y eso me llevó a desarrollar ese ensayo”.

ANTES DEL ARTE, ESTUDIÓ INGENIERÍA QUÍMICA

Aún teniendo un extenso catálogo de obras en diferentes expresiones artísticas, Carrasco Bretón adelanta que “hay otra obra que he escrito que se llama ‘El arte de mirar o un manual para mirones’, es decir, es una obra que está escrita por un artista plástico y como ven como objetos de arte u obras de arte todo lo que nos rodea, el entorno laboral, nuestra propia ciudad y esto fue lo que me motivó a escribir ese libro que presentaré el año que viene aquí en México”. Por si este fuera poco, también anunció “Otro libro, una especie de historieta, pero que tiene que ver con la historia de la química, porque bueno, tengo un pasado de ingeniería química, me recibí, me titulé en esa carrera en la Facultad de la UNAM”. Asegura que esto último “me ha servido en mi quehacer artístico, en todo sentido, desde la perspectiva material, hasta la perspectiva teórica”.

Explica que “estudié Ingeniería Química porque siempre he tenido curiosidad por el conocimiento y gracias a que estudié eso y llevé las materias de polímero y plástico en algún semestre pude desarrollar la técnica ‘Carrasco’, que le puse así no por ególatra, sino en memoria de mi padre que fue un héroe familiar para mí”.

SOY UN PINTOR PREOCUPADO POR MÉXICO;

MI LUCHA ES A TRAVÉS DEL PINCEL

Afirmó por otra parte que la mayoría de su obra “es aparejada con la poesía, soy un pintor, lo digo sin presunción, que me he preocupado por brindar algo, aportar algo con mi trabajo, de tal manera que he realizado temáticas referentes a la ciencia, humanidades, filosofía, ciencias sociales, política, soy un pintor preocupado por México. Como di clases en la universidad, una asignatura que fue la primera vez que se impartía en el país que se llamaba Recursos Naturales y Ecología, eso me ha llevado a conocer los recursos naturales renovables y no renovables de mi país, a la necesidad de un desarrollo sustentable. Mi lucha ha sido a través del pincel, de la obra mural. Porque a pesar de lo que digan los exquisitos, la obra mural es una manifestación que tiende a generar información, tiene una labor educativa”.

Con respecto a la educación y la cultura destacó “Me preocupa mucho, ha habido una transición con estos gobiernos neoliberales, que traen una propuesta diferente, pero esto no quiere decir que las cosas anden bien en la educación y la cultura. Yo siempre he dicho que un gobierno que no invierte dinero, que no establece políticas para mejorar la educación y la cultura o tiene buen futuro. La educación es el único medio para cambiar y mejorar una nación a mi modo de ver los adultos no van a cambiar, tenemos que enfocarnos a los infantes y adolescentes, es algo que me preocupa mucho como artista y ex maestro de la universidad”.

Sobre el muralismo detalló que “la mayoría de mis murales han sido políticos, efectivamente o de corte social o ecológico, sobre Atenco hice y plasmé algo que me conmovió profundamente, también de ese problema vergonzoso que aun no ha sido solucionado, de Ayotzinapa o del histórico de Monterrey, donde intente hacer un mural que reflejara la identidad del estado y no solo de la ciudad. He hecho por otra parte obras como la que tengo en Cali, Colombia, cuya temática es la migración, problema tan actual en el mundo”.

CUENTA CON MÁS DE 70 MURALES EN TODO EL MUNDO

Recuerda haber realizado hasta la fecha 70 murales en países como España, Bulgaria, Hungría, Suiza, Francia, Cuba, Ecuador, Argentina, Colombia, además de más de 1300 cuadros “Como pienso vivir hasta los 100 años o un poco más espero alcanzar una cifra mayor, no obstante, no importa la cantidad, sino la calidad de la obra”, detalló.

Al haber sido maestro en la UNAM, dice, “Me permitió impartir materias como matemáticas, donde descubrí un método de composición del geómetra Apolonio de Perga del Siglo V y a partir de las cónicas, que es el desarrollo que el hace como matemático griego, yo invente un método de composición que me ha servido para analizarlos murales y para estudiar la morfología, entre lo concreto y lo abstracto. Lo he llevado a la parte de la obra mural”.

Carrasco ha sido colaborador de revistas y la radio durante 20 años, comenzó en Radio Chapultepec, después con Rentería e IMER. Ha tenido la oportunidad de viajar a través de 42 países, donde ha participado en exposiciones en centro culturales “Envío a México mis reflexiones sobre artistas, expositores y eventos culturales, como una colaboración a las revistas o la radio”.

NO HAY CULTURA DE LECTURA EN MÉXICO

Finalmente emitió que “no tengo partidos, detesto la partidocracia, creo en los movimientos y creo que mi partido es México. Eso deben comprender todos los mexicanos, puede haber divergencias políticas, pero debe haber convergencia suprema de todos, esa convergencia suprema es México. Les diré que me sigue molestando, preocupando que somos un pueblo que no lee, no leen ni los contenidos de las medicinas que se toman, ni siquiera en las mercancías de los supermercados, no hay cultura de lectura, eso es algo que debemos implementar, fomentar, desarrollar en el país.

El 7 de noviembre pasado viajó a Chile para realizar un mural “El tema, objetivo y enfoque es contribuir, concientizar a la sociedad sobre la importancia del agua. No se les olvide que en un futuro próximo podría haber conflictos bélicos por la carencia de agua”.

A la presentación del libro del maestro Carrasco, acudieron diversas personalidades de las artes visuales como el escultor Mario Peraza, la pintora Aliria Morales y el escultor y grabador, Jose Luis Rued, entre otros.