Como una buena y oportuna decisión fue el anuncio del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal en el sentido de que se repondrá el proceso de elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que el del 7 de noviembre quedó bajo la sospecha del fraude electoral.

Y es que no hay necesidad de poner en duda la respetabilidad de una institución como el Senado de la República, ni de la CNDH, pues sin la necesaria autoridad moral no es posible que ejerzan sus facultades constitucionales, ni que se ganen el respeto de los ciudadanos y de las propias instituciones, si sus dirigentes son producto del engaño, de la violación a la Ley o del fraude electoral, ahora tan duramente sancionado.

Y más cuando ya se encuentra en México el renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales, que fue depuesto luego de mantenerse en el poder durante casi 14 años y al pretender continuar incurrió en irregularidades que fueron sancionadas no sólo por los bolivianos, sino por organismos internacionales como la OEA, y gobiernos democráticos de todo el mundo.

Si bien se le reconoce un trabajo en favor de su país, no es suficiente para pretender burlar la voluntad popular y pretender entronizarse en la Presidencia. Los tiempos han cambiado

Sólo falta que estos cambios lleguen a Baja California y se eche atrás la antidemocrática Ley Bonilla y se corrija el rumbo para atajar los intentos autoritarios y se respete el voto y la voluntad popular. Aquí está ya Evo Morales para decir que el fraude electoral, ni el Golpe de Estado en cualquiera de sus presentaciones, es el camino.

TURBULENCIAS

Acuerdo ISSSTE – Banorte

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y el titular del Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual los tarjetahabientes de Banorte puedan acceder a las compras y promociones en las súper tiendas del ISSSTE así como retirar hasta mil pesos en efectivo. Son tiempos de colaboración y de apoyo institucional indicaron ambos funcionarios… Hasta la puerta que destrozaron la pagaron, dijo Mario Delgado, presidente de la Jucopo de San Lázaro al anunciar medidas de apoyo a los alcaldes cuyos ayuntamientos están en crisis financiera… Murió Rafael Aragón Kuri, ex secretario de salud del Gobierno de Oaxaca y uno de los pocos ex funcionarios en la materia que no estaban cuestionados por su desempeño en el centro. Nuestras condolencias a tan distinguido oaxaqueño…

