Gobierno no da avances a familia LeBarón

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Diputados morenistas mantendrán a Evo

Rosario Piedra se está quedando sola

Tres asuntos dominaron de manera intensa en la semana que concluye: las investigaciones en torno a la matanza en contra de la familia LeBarón; la llegada del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, a nuestro país y la atropellada sesión en la que rindió protesta como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Respecto al primer tema, hay que señalar que, para variar, autoridades mexicanas no tienen nada que informar. El flamantísimo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se comunicó con uno de los miembros de dicha familia para decirle que se había detenido a tres personas, luego se contradijo ante los medios para declarar que siempre no, que solamente a una persona, pero que no podía revelar más detalles, todo esto, entre la sorpresa de que la Fiscalía General de la República, por alguna extraña razón, no ha atraído el expediente.

Por toda esta serie de deficiencias, Adrián LeBarón se lanzó, duro y justificadamente y calificó a la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno mediocre, mientras que Julián LeBarón, exigió que se apliquen medidas no solo contundentes para acabar con la violencia y la inseguridad, algo que por cierto, la llamada Cuarta Transformación ya demostró que no puede lograr.

Por lo que hace a Evo Morales, que fue tratado en esta Ciudad de México como si fuera un “héroe nacional”; un Jefe de Estado, que, ojo, ya no lo es y la siempre flamante jefe de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, le entregó un reconocimiento como huésped distinguido.

Qué bueno que los diputados morenistas y del PT que le rinden pleitesía, propusieron hacer “una coperacha” de a 500 pesos por cabeza en la que juntarían una especie de sueldo mensual al ex presidente boliviano, de poco más de 150 mil pesos, que hay que subrayar, cometió fraude electoral en su tierra, amén de que lo custodian elementos del extinto Estado Mayor Presidencial, ojalá, para que ya no le cueste al erario mantenerlo.

Finalmente y en el tercer asunto, siguen fluyendo todas las maniobras y maromas que permitieron que Rosario Piedra asumiera la titularidad de la CNDH y ahora sí que como dice un refrán: “en el castigo lleva la penitencia”, pues se está quedando sola luego de que destacados miembros del Consejo Consultivo de dicha Comisión, como Alberto Athié o Mariclaire Acosta, presentaran su renuncia como una señal de desacuerdo.

¿En qué parará todo esto?

MUNICIONES

*** Menudo revés se llevó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien supuso que su carrera política, iba meteóricamente en ascenso, incluso, en los corrillos políticos se le conocía como “el bombero prende fuegos”, (ojo, prende fuegos), porque era a quien enviaba la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a reunirse con grupos conflictivos. Recientemente lo hizo con los normalistas de la escuela “Lázaro Cárdenas del Río”, de Tenería, en el Estado de México, que secuestraron camiones, quien a principios del pasado mes de octubre, secuestraron cerca de 92 autobuses con todo y choferes y a cambio, el “bombero prende fuegos” les dio 80 plazas que demandaban los estudiantes e incluso, el funcionario “se paró el cuello” diciendo que las puertas de la Segob estaban abiertas para todo mundo. Se supone que ese asunto ya se había acabado, pero cuál sería la sorpresa de Peralta Saucedo, que ayer de nueva cuenta, los mismos normalistas volvieron a secuestrar autobuses. Total, ya saben cuál es el mecanismo para doblegar al gobierno. ¡Qué chasco para el subsecretario!

*** El Congreso del estado de Puebla se logró anotar un acierto, luego de la revisión que el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo al ejercicio de sus recursos aprobados para 2019. Resulta que el órgano presidido por Gabriel Biestro, destinó el 51 por ciento de su presupuesto para los trabajos de la Auditoría Superior del Estado; además de que, de acuerdo con el mencionado informe, es uno de los que menos gastos representa para los ciudadanos, pues cada poblano paga solo 23 pesos por el parlamento local.

*** Con el plantón que diversas organizaciones campesinas pusieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que está trabado, por lo menos hasta el momento, el Senado de la República tendrá que esperar a que la Cámara de Diputados apruebe, se supone que hoy, el Paquete Económico 2020 para realizar el análisis y, en su caso, aprobarlo también. El plazo legal vence justo el 15 de noviembre. Ahora bien, en caso de no cumplir con el término, la ley establece muy claramente que, se ejercerá el presupuesto aprobado para 2019. El Congreso y los legisladores cuentan con una figura -pocas veces utilizada-, como es detener el reloj legislativo, a propósito de ganar unas horas para la discusión y aprobación. El mismísimo coordinador de Morena, Mario Martín Delgado, ya declaró que es muy distinto el reloj legislativo que la realidad. No obstante, existe otra opción: Iniciar una sesión ordinaria y no campanear su término, es decir declarar al Congreso en sesión permanente, por lo que al concluirse tendrá la fecha del día con que se inició.

*** Los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del país procederán legalmente en contra del titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, en caso de que el funcionario concrete sus amenazas de cerrar empresas, sin fundamento alguno. El titular de la Semarnat mantiene una relación tirante no sólo con los ambientalistas, que se oponen a que el funcionario respalde algunas obras emblemáticas de este gobierno como el Tren Maya o el Corredor Transístmico, porque dañarían la ecología, sino que ahora tiene el rechazo de líderes sindicales. Toledo ha recibido duros cuestionamientos de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México (UNASIM). Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático Minero, Metalúrgico y Siderúrgico, perteneciente a la UNASIM, planteó que los trabajadores procederán legalmente en contra del cierre de fuentes laborales que pretende realizar Toledo, como lo ha anunciado en varias ocasiones. Expuso que sería de fatales consecuencias el cierre masivo de empresas, por supuestas causas ambientales, pero con motivaciones de lucimiento político, en los momentos que se requiere mayor inversión en el país. En tanto, Tereso Medina Ramírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Similares de la República Mexicana, afiliado a la CTM, adherido a la UNASIM, expuso que en el sector automotor por cada empleo directo se generan hasta 8 indirectos, por lo cual sería negativo cualquier cierre de empresas. Apuntó que del sector minero dependen 2.6 millones de familias y, por lo tanto, se deben preservar las fuentes laborales.

