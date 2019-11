La “fantasía” del Instituto de Salud para el Bienestar

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Bienvenidos al sistema de salud de la #4T. El Senado aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Sí, la plataforma que permitirá alcanzar niveles como el de Canadá o Dinamarca, tal como lo prometió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Murió el Seguro Popular luego de 16 años de operación y más de 51 millones de afiliados de los sectores más vulnerables del país. La “bancada del presidente”, como llama el diputado Mario Delgado a la fracción de Morena en el Congreso, aplicó la aplanadora con sus aliados, pese a la inconformidad de padres de menores con cáncer.

Los demócratas legisladores que, en el discurso se jactan de presumir “¡Primero los pobres!”, ignoraron las peticiones de los enfermos y sus familias, además de tratarlos de una manera ignominiosa y humillante al querer expulsarlos del salón de plenos como lo solicitó la senadora del PT Geovanna Bañuelos.

Y qué decir de Lilia Margarita Valdez, de Morena, que acusó a sus compañeros de manipular el dolor de la gente y asegurar que conocía a cientos de padres de familia que no “chilleteaban” por su situación.

El colmo fue cuando Gricelda Valencia, senadora de Morena acusó a los padres de familia de ser pagados y de no tener hijos con esta terrible enfermedad y publicar en su muro de Facebook una fotografía de uno de los papás de una menor con leucemia linfoblástica aguda, que acudió a las protestas, señalándolo como mentiroso.

¡Vaya representantes del pueblo!, ignoraron la petición de incluir en un transitorio la garantía de que los niños con cáncer reciban sus tratamientos, sin interrupción. Los traicionaron al aprobar la reforma a la Ley General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud.

Al respecto, Israel Rivas, padre de Dana, una niña de cinco años con cáncer, advirtió: “si la fantasía del Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituirá al Seguro Popular, no funciona, va a costar cientos de vidas humanas y de niños, incluyendo la de mi hija”.

Por ello, Rivas hizo “un llamado a todos los enfermos y familiares de este país a crear un movimiento para la salud”. Incluso manifestó: “Yo no voté por esto, me siento profundamente decepcionado. Yo voté por Andrés Manuel (López Obrador), pero no para esto. Nosotros ocupamos el primer lugar de la decepción”.

El futuro no es nada alentador para estos enfermos y sus familias, el presupuesto para el Insabi provendrá del Fondo de Gastos Catastróficos, el monto es de 40 mil millones de pesos. De ahí la incertidumbre de los papás, quienes alertaron sobre el peligro que se corre de perder la cobertura en 66 enfermedades más que hoy cuentan con apoyos.

Así las cosas, la aspiración de alcanzar los niveles del sistema de salud de Canadá o Dinamarca, puede transformarse en una pesadilla, luego de la aprobación de una reforma mal planeada, opaca, incierta y manejada por un equipo que ya demostró que lo suyo es la improvisación, el burocratismo y una mal entendida austeridad.

VERICUENTOS

Morenos vengadores

¡Qué alguien me explique! Mientras Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, “tiende su mano” y llama a “no profundizar la confrontación”. Su compañero Ovidio Peralta, busca remover a los panistas Kenia López Rabadán de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y a Gustavo Madero de la presidencia de la Comisión de Economía. Los acusa de “mentirosos” y “violentos”, durante la toma de protesta de María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. ¿También castigarán a los legisladores que validaron el fraude y derribaron al panista? ¡Vaya incongruencia!

CNDH militante

Rosario Piedra Ibarra asegura que cumplió con las formalidades para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que recibe a la institución con las manos limpias. Sin embargo, hasta el jueves pasado ella era consejera nacional y estatal de Morena. El Instituto Nacional Electoral no había recibido la constancia en la cual Rosario habría pedido licencia. Así las cosas, Piedra Ibarra incumple con el requisito de autonomía al ser militante de un partido político. ¿Y la autonomía apá? ¡Uff!

PAN vs austericidio

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, advierte que no es con el “austericidio” como se solucionará el problema de la escasez de medicinas y de apoyos a la economía familiar. El legislador asegura que el presidente López Obrador, busca acumular 402 mil millones de pesos para invertirlos en programas sociales que no cuentan con reglas de operación ni con padrones públicos de beneficiarios. Romero Hicks afirma que la asignación del presupuesto de egresos –2020- tiene tintes políticos, pues Morena busca “ir aplanando el camino hacia las elecciones de medio término”. ¡Tómala!

