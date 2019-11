Estrangulan a organismos autónomos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El que teme demasiado los odios ajenos, no es apto para gobernar.

Séneca Amneo, 3 a. de C.-65 D. C.;

Mario Delgado, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, cedió ante la presión de algunos grupos. Bueno, eso en el discurso, ya que a final de cuentas, el pleno tendrá que tomar la decisión de desviar recursos de programas sociales ordenados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dice que ya no será a través de los subsidios, sino de otros organismos dedicados a la agricultura. Todo esto viene después de que se filtraron varios videos donde los agricultores, de varias regiones del país, pero especialmente en Sinaloa, exigieron dinero para sembrar. “Estamos en la siembra y estamos discutiendo aquí (ante los diputados), para tener dinero para el campo. Los bancos tienen dinero, pero con tasas de interés de agiotismo”. Luego increparon: si siguen en esa política tomaremos las carreteras, no sólo en Sinaloa, sino en todo el país. La amenaza fue aplaudida por los agricultores quienes gritaban arengas contra la política gubernamental.

Delgado, en cambio, mencionó que los que extrañan el dinero son los que se dieron vuelo con los moches. Acusó directamente al PAN, en donde están los que pidieron moches. Por cierto, nada más como mera observación, también los pidieron en el PRI, PRD y Morena.

Esto, aunado a lo mencionado por López Obrador, sobre los moches. Lo importante es no hablar genéricamente, sino dar nombres y apellidos.

El campo necesita dinero para sobrevivir. El neoliberalismo establece a países como México que acaba con los subsidios. Esto lo hace la 4T a contentillo. Para los sectores productivos, que generan riqueza y empleo, ni un centavo; para los programas improductivos como el regalo en efectivo a los votantes, quienes deciden las elecciones, se van miles de millones de pesos.

A todo ello, hay que agregar que en lugar de ser más productivos y generar dinero para repartir riqueza, sólo se busca repartir, en estos momentos pobreza y en el futuro inmediato, la miseria.

Hoy son los agricultores, pero también están los municipios, las universidades y en términos generales, se sacrifican seguridad, educación y el alimento. Ya están en la mira el INE, la CNDH, entre otros. Precisamente aquellos que puedan representar obstáculos al gobierno en turno.

PODEROSOS CABALLEROS: Hay serios problemas en la embajada de México en Bolivia. Las solicitudes de miles de mexicanos que buscan salir a como dé lugar de ese país en una crisis política derivada de la división entre los bolivianos, que ha llevado a una revuelta callejera con un saldo de muchos muertos. A Evo Morales se le envió un avión para traerlo a México, pero no se ha movido un solo dedo para traer a los compatriotas. Tenemos aeronaves que en 10 viajes podrían traer a muchos de los que desean volver al país. Esto, independientemente de que hay más de 30 personas en la embajada mexicana en La Paz, donde las condiciones no son la adecuadas para tenerlos, salvo que sean desplazados a otros países o para México. En pocas palabras, las condiciones de violencia en Bolivia, obliga a que la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el canciller Marcelo Ebrard, tome medidas inmediatas. México tiene la estructura de aeronaves y sólo se sabe el camino que se tome para rescatar a nuestros compatriotas. *** El pasado 8 de noviembre se conmemoraron los 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma que cambió la historia de México y de la humanidad. Sin duda se trata de una fecha muy significativa que nos invita a reflexionar sobre los hechos históricos ocurridos en torno a la llamada Conquista de México. Por ello, gran expectación nacional e internacional está causando el próximo estreno de la serie Hernán que transmitirá Tv Azteca, y que llegará a las pantallas mexicanas el domingo 24 de noviembre a las 10 de la noche a través de Canal 7. Grupo Salinas, que preside Ricardo Salinas, a través de Dopamine, su casa productora de contenidos audiovisuales Premium de talla mundial, está a punto de estrenar ‘Hernán’, la serie de mayor fidelidad histórica y los mayores valores de producción, fotografía y música en la televisión mexicana. *** Las empresas Caisse des Dépôts, Michelin, Panera Bread, Prêt-a-Manger y UniCredit, así como la Fundación Rockefeller, se unieron a la Iniciativa de Negocios para el Crecimiento Inclusivo (G7- Business for inclusive growth, “B4IG” por sus siglas en inglés), que agrupa a 34 empresas mundiales, realizaron su primera reunión en París para determinar la organización, el financiamiento y los proyectos de esta iniciativa. Lanzada en el marco del G7, esta coalición público-privado, liderado en la parte empresarial por la firma Danone y en la política por el presidente francés Emmanuel Macron, firmaron un compromiso comercial contra las desigualdades para promover los derechos humanos y construir lugares de trabajo inclusivos y promover la inclusión en las cadenas de valor de las empresas y los ecosistemas empresariales. En la reunión, Raúl Beyruti Sánchez, CEO de GINgroup, única empresa de América Latina en formar parte de este grupo, señaló tiene media docena de propuestas ya probadas en México, para aportar a la iniciativa. GINgroup fue seleccionado por su apuesta para que el trabajo inclusivo sea un trabajo digno. Estamos listos para tomar medidas para desarrollar y acelerar soluciones comerciales a nivel micro, que sirvan a modelos macroeconómicos y a políticas para un crecimiento inclusivo, comentó Emmanuel Faber, CEO de Danone y presidente de la junta directiva del B4IG. *** La española Iberdrola e Iluméxico lanzaron un proyecto que llevará energía eléctrica a 30 comunidades rurales en la huasteca potosina, en la cual se invertirán 30 millones de pesos. La empresa detalló en un comunicado que este capital se inyectará entre 2019 y 2024 para la instalación de sistemas solares autónomos en viviendas, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, en beneficio de 6 mil personas que carecen de conexión a la red eléctrica nacional. En su primera fase, el proyecto contará con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), agencia integradora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para acompañar el avance de los resultados del proyecto y documentar la contribución al logro de la Agenda 2030. “En México, hay cerca de un millón y medio de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Estamos comprometidos con el desarrollo del país y confiamos en que este programa permitirá a las comunidades beneficiadas mejorar su calidad de vida y aumentar su inclusión social”, afirmó Enrique Alba, director general de Iberdrola en México. *** EL gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la ampliación de la planta Mitsubishi ubicada en el municipio de El Marqués, en donde se hizo una inversión de 785.8 millones de pesos y se generarán 350 nuevos empleos de alta especialización.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Coca-Cola Company, que en México preside Manuel Arroyo Prieto, presentó su primera botella hecha de envases recuperados y reciclados del mar. Esta innovación forma parte de su meta de tener un “Mundo sin Residuos”, cuya meta es recuperar 100% de sus envases vendidos para 2030, además de que para ese mismo año sus envases sean hechos con al menos 50% de material reciclado. Gracias a sus dos plantas de reciclaje, PetStar e IMER, tiene la capacidad de procesar más de 85,000 toneladas al año de este material.

