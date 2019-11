“Silencios Cantados” llega a México para dar esperanza

El musical unipersonal de María Villarroya se presentará hoy en el Foro Shakespeare

Arturo Arellano

La actriz y cantante española María Villarroya llegará este 20 de noviembre al Foro Shakespeare de la Ciudad de México, donde se presentará con su espectáculo musical “Silencios Cantados”. Se trata de un musical compuesto íntegramente por ella misma y con el que ha cosechado un gran éxito en sus representaciones en Madrid.

Para ofrecer mayores detalles al respecto, María visitó la redacción de DIARIOIMAGEN en compañía de su esposo y productor Carlos Gómez, y juntos concedieron una entrevista. María inició explicando que “haremos una presentación para el público mexicano y posteriormente, aun no sabemos cuándo, volveremos para ofrecer una temporada completa si nos lo permiten”.

El proyecto “Silencios Cantados” es integral, une un libro con un espectáculo en vivo y un CD grabado en directo. “Soy la autora del libro, de la música de las canciones y la intérprete de las mismas, junto a cinco músicos. Aquí cuento mi vida, pero todo parte de un momento crucial, que es cuando pierdo la voz durante dos años, entro en una noche muy oscura y a partir de ello, empiezo a recapitular mi vida, a reordenarla, lo escribo, hago poemas y entonces se me ocurre que de ahí podría nacer un espectáculo en vivo. Son mis venturas, desventuras, caídas, miedos, alegrías, todo se cuenta ahí, situado en una oficina de objetos perdidos, así lo quise ordenar”.

De modo que al espectáculo en vivo, dice “la gente viene aquí a buscar cosas perdidas y a través de lo que María pierde, la gente va encontrando también sus objetos perdidos en la vida. Yo aquí pongo lo que he vivido de manera sincera, es auténtico, sin trampa ni cartón. La gente se identifica porque ¿quién no ha perdido algo en la vida?, el amor, un ser querido ¿quién no quiere recuperarlas? ¿quién no ha pasado algo en su infancia?. Es una historia personal, donde María en un momento de desolación cae en su propia cueva, no quiere levantarse, pues le dice al universo ‘no me devuelvas la voz hasta que regrese con algo interesante’, el silencio le habla y como el Ave Fénix renace de sus cenizas. Esto es un empujón para la gente”.

Carlos Gómez añadió que “se trata de que la gente se atreva a encontrarse con sí misma, que no tengan miedo, que disfruten de la vida. Es un acto de esperanza para toda la gente, a través de la historia de María. Es muy catártico, entre música, poemas, en un lenguaje que llega directo a la gente”.

Si bien reconoce que hay cosas que no pueden volver dice “se trata de quedarse con lo bueno, recuerdos, aprendizajes, yo me centró en lo que si perdí, pero en lo que puedo recuperar. Yo perdí la voz, pensé que era un final, porque soy cantante, pero resultó ser el principio de algo bellísimo. De pronto creemos que algo que se ha perdido para siempre es algo malo, pero puede ser una puerta que abre la posibilidad de renacer en una nueva vida”.

Siendo su vida plasmada en este show, María reconoce que “no ha sido fácil, supongo que cuando te pones en escena y repasas tu vida, pasan cosas y dices ‘madre mía’, cuesta, te contienes, te das cuenta de que hay cosas que aún no están superadas, vuelven y te escarban dentro de ti, te duelen. Eso cuesta, pero vale la pena, es una catarsis, es sanador, una experiencia que te hace ver atrás y decir ‘que bueno, he salido adelante’. Sin duda, es una antes y un después, lo mejor que me pudo pasar fue pararme, respirar, escucharme, y sentirme, porque vamos tan robotizados, tan dementes por la vida, que cuando puedes hacerlo es sanador, encuentras respuestas”.

Concluye que “compenetrarnos con nosotros mismos, nos permite tomar las riendas, saber que tu puedes, responsabilizarte y decir ‘tengo la oportunidad de vivir de manera distinta’, se vuelve a nacer. Esta (el show) es una experiencia muy personal, nunca sabes como la gente lo va a apreciar, pero hasta ahora han sido cosas buenas”. A esto el productor añade que “Puedes ir a ver a María solo por divertirte, porque ella es una cómica espectacular, pero si vas con la mente más abierta, a hacer una introspección, la cosa es diferente, tenemos testimonios de personas que dicen haber cambiado su vida después de ir a ver el espectáculo”.

Con este antecedente, los mexicanos ahora tienen la oportunidad de encontrarse con un mensaje esperanzador, este 20 de noviembre en el Foro Shakespeare, donde María se presentará con su espectáculo.

“Silencios Cantados” se ha convertido para su público en un emblema para el empoderamiento de la mujer.