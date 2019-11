De piedra ha de ser la… CNDH

Espacio Electoral

Eleazar Flores

INDIGNO-. De entrada, nada contra Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, quien realmente sufrió la pérdida de su hijo; lo cuestionable es el procedimiento por el cual llega, con el panista Gustavo Madero en la lona y el aplauso barbero del incondicional Ricardo Monreal.

La nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llega con el pie izquierdo, pues cuando le preguntaron qué haría para combatir la muerte de periodistas preguntó “¿qué han matado ha periodistas?…” ignorando que México es el país donde los comunicadores están más expuestos, pues a la fecha han perdido la vida más de medio centenar de colegas.

La revelación de esta ignorancia por parte de Piedra Ibarra de inmediato provocó la indignación de varios gremios periodísticos, quienes solicitan a la flamante ombudsperson, -¡qué elegante!-, pedir una disculpa pública, lo que difícilmente podrá hacer, pues a la señora le importa más mantener el apoyo del padre de la cuarta transformación y punto.

Por desgracia y lastimosamente, importa muy poco a los senadores morenos y compinches el espectáculo que dieron ayer por la tarde-noche, teniendo en el piso al panista Gustavo Madero y el aplauso desmedido del incondicional Ricardo Monreal, olvidando que gracias a los medios electrónicos esas escenas cerradas y abiertas no se quedan aquí, llegan a todo el mundo.

BOLIVIA-. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró en torno al caso Evo-México que “me dan mucha pena los mexicanos, (debería decir el gobierno, dijo yo) porqué “algo de lo que nosotros queremos salir ellos decidieron entrar, ojalá y que no lo lamenten con el tiempo”, agregando que “los socialistas cooptan instituciones…utilizan medios democráticos y luego se aferran al poder”. Le sabrá algo a ya saben quién Mientras allá hay enjuiciamientos en contra de Evo, no tanto por el avance logrado en su país que, fue evidente, sino por la forma tan cuestionada en que quiso se le reconociera su triunfo, máxime el inesperado freno que el órgano electoral puso cuando se anunciaba casi un empate con el segundo lugar. Aquí empezó a cultivarse la inconformidad hasta el grado que se tiene… Aquí el gobierno… que no el pueblo, arropa sobre manera a Juan Evo Morales Ayma y sus acompañantes, lo baja en el espacio presidencial del aeropuerto, el canciller Marcelo Ebrard lo apapache y hasta le da palmadas en la mejilla. Después anuncia que por seguridad no se dirá su lugar de alojamiento… y ayer anuncian que vivirá en una casa del gobierno. De la postura presidencial en la mañanera de ayer ni hablar, Evo es casi un atractivo turístico, ahora a esperar para ver qué sigue.

elefa44@gmail.com