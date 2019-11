Lorenzo, ¿en qué fallaste a Morena?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El socialismo termina en la esclavitud.

Hebert Spencer, 1820-1903; teórico social inglés

Un personaje que alcanzó dudas durante su elección en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por su herencia socialista, era el actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

Hijo de un prominente comunista, Armando Córdova, de los años sesenta y setenta, miembro del PC, ligado a otros célebres personajes como Valentín Campa, Demetrio Vallejo y muchos más, que sufrieron los ataques de gobiernos priistas, logró actuar dentro de la legitimidad de un sistema político que abrió sus puertas a más corrientes ideológicas.

Mira, estimado lector, no estoy de acuerdo con la forma de pensar de aquellos políticos que tenían una manera de ver la solución de los problemas nacionales, en base a ejemplos traídos de otras naciones, que el tiempo se encargó de demostrar que estaban equivocadas. Políticas centralizadas y patrimonialistas, que sólo buscan el control de las masas, con el único objetivo de lograr beneficios para una casta burocrática que se abroga el derecho feudal sobre la vida o la muerte de sus gobernados.

Sin embargo, a pesar de no estar de acuerdo con ello, siempre defendí su derecho a expresarse y a presentar a la comunidad sus puntos de vista concretos acerca de la manera como piensan que el país puede desarrollarse y mejorar. Pero, regreso al análisis de Córdova. Con esos antecedentes Lorenzo se perfilaba como el abridor de la puerta para que pudiera lograr la Presidencia de la República un personaje de izquierda y el único que aparecería en la boleta electoral era Andrés Manuel López Obrador. El actual presidente del INE, con otra visión de un órgano rector electoral, lo hizo crecer burocráticamente y lo colocó como un elefante blanco: enorme y lento de operar.

Sin embargo, después del proceso electoral de 2018, ese instituto se reformara y tendrá nuevos consejeros. Algunos como Marco Baños, Benito Nacif entre otros, dejarán sus puestos para que lleguen otros que durarán varios años en las decisiones electorales del futuro. En 2021, serán 15 gubernaturas las que se disputarán, así como 500 diputaciones federales y cientos de alcaldías y diputaciones locales. Este es un festín para el partido en el poder, en este caso Morena, que no es diferente al PRI o al PAN, cuando estaban en la Presidencia y tenían mayoría en el Congreso. Tomar el control del INE, es como ser juez y parte; el triunfo está garantizado.

El objetivo, como en los viejos tiempos del PRI, es llevarse el “carro completo”, y como órgano autónoma es un obstáculo ya que las quejas se llevarían a ese organismo que calificaría y sancionaría a quien haga trampas. Generalmente esas trampas, las realiza el partido mayoritario, pero nadie se escapa.

Disminuir a 3 años la presencia de los consejeros electorales, los convierte en siervos del partido en el poder. Ellos, a través del Congreso, los cambiarían a su antojo. Por ello, los consejeros electorales deben ser transexenales y no servir a los intereses del partido en el poder.

Regresar a los tiempos del absolutismo político, es atentar contra las libertades de los mexicanos. Ya los morenitas tomaron varios órganos autónomos, como la FGR, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNDH, varias magistraturas de la Corte y la Judicatura, así como tribunales que deberían estar al margen del poder para que el gobierno tenga contrapesos. Bueno, ya compraron a los partidos políticos opositores, donde el PRI, el PVEM y muchos más prefieren ser una oposición silenciosa… inexistente, pues.

PODEROSOS CABALLEROS: La ambición de Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, y su sed de venganza contra quienes lo obligaron a auto exiliarse en Canadá durante más de 10 años, desde el gobierno de Felipe Calderón, lo lleva a tomar un martillo y golpearse los pies. Fíjate estimado lector, las contradicciones del político, heredero de un imperio de explotación contra los mineros desde su padre Napoleón Gómez Sada. Éste, protegido por presidentes como los represores Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, creó una red de control de los trabajadores mineros con lo que formó una fortuna nada despreciable. Este dinero, le dio la holgura para manar a estudiar fuera del país a su primogénito y traer una estructura neoliberal, lo que no es criticable, aunque no tiene cabida en la actual Cuarta Transformación. “Napito”, como le dicen desde su juventud, siempre gozó de una holgura económica derivada del sacrificio de los hombres que entran a las entrañas de la tierra para arrancarle sus riquezas. “Napito”, no tuvo necesidad de rosas dentro de una mina con los que sirvieron para obtener sus logros económicos. Dueño de empresas de outsourcing, Gómez Urrutia, quiere acabar con ese sector que le da empleo a más de 3 millones de mexicanos. Todo, por venganza contra su ancestral enemigo empresarial y dueño de Grupo México, Germán Larrea. Ahora, empresarios que quieren trabajar con la 4T, están en el objetivo del senador morenista. Por ello, quieren obstaculizar su propósito de impulsar una reforma al outsourcing dentro de la Ley Federal del Trabajo, que sería catastrófica para las empresas y la economía. Dirigentes empresariales, sindicales, representantes de compañías y académicos, que ven en la propuesta de “Napito” sólo un interés mezquino de convertirlo en el verdadero cacique del outsourcing en México. Dirigentes de la iniciativa privada, como José Manuel López Campos (Concanaco); Francisco Cervantes (Concamin), y Enoch Castellanos (Canacintra), avizoran que los cambios propuestos por “Napito” no están en línea al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y pueden provocar su retraso. Asimismo, líderes sindicales como Ismael Leija Escalante, Carlos Pavón y Tereso Medina, que en conjunto agrupan a 100 mil obreros de 10 agrupaciones que integran la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, consideran que las intenciones de “Napito” no son otras que las de someter a su control a las compañías de outsourcing del país. Recuerdan que Gómez Urrutia recibe comisiones de las empresas de ese ramo participantes en el sector minero, pero ahora quiere más dinero de ellas. Bajas pasiones políticas. *** Andrés Manuel López Obrador, ya en el gobierno, aseguró que en la noche del 26 de noviembre de 2014, el secuestro y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa así como de los jugadores de un equipo de futbol, Los Avispones, no se trató de un crimen de Estado. Una vez más se comprometió a esclarecer los hechos. No es fácil. Ya lleva un año y aún no hay avance en las pesquisas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La comunidad cervecera lanzó su campaña a nivel nacional, “No es un problema menor”, con la cual Cerveceros de México alerta de los riesgos que existen cuando un menor de edad consume alcohol, así como cuando se le vende alcohol. Según datos de la Encuesta Nacional de adicciones, la edad de inicio de consumo de alcohol en México es a los 12 años. En Cerveceros de México tenemos cero tolerancia al consumo y venta de alcohol a niños y adolescentes. El cuerpo de un menor de edad todavía se está desarrollando por lo que el consumir alcohol tiene un impacto a nivel físico, emocional y social, de acuerdo a Margarita García, directora de Comunicación y Responsabilidad Social de Cerveceros de México. Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

