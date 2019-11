Interjet, una crisis con aristas políticas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Pretenden ahorcar la aerolínea por slots? – Error jurídico en la compra de Radiópolis

La semana pasada se dio a conocer en círculos empresariales que fueron congeladas las cuentas bancarias de las empresas de Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet, entre otras compañías.

El fin de semana, su agencia de relaciones públicas, se apresuró a informar que no era cierto que un juez sólo había congelado las cuentas personales del empresario, pero que la aerolínea tenía el flujo de efectivo necesario para su operación.

El origen de todo este embrollo es la compra de las estaciones de radio de Televisa, en la empresa Radiópolis. La operación se había concretado en más 1,200 millones de pesos, de los cuales se pagarían en la primera exhibición unos 600 millones (en número redondos), lo que provocaría la entrega de las acciones del 51% del capital de la empresa, ya que el resto está en manos de Grupo Prisa, de España, y se firmó un pagaré por otros 600 millones de pesos, con lo que se finiquitaría la operación. Para garantizar esta operación, Alemán Magnani firmó un pagaré por esa suma, mismo que se haría efectivo a finales del 2020.

Pese al malestar de Prisa, debido a que la operación no se le había informado desde el inicio de las conversaciones, la fiesta estaba en paz.

Sin embargo, un error de los abogados de Alemán, al no tener un contrato para el pagaré, dejó la vía libre para que Televisa vendiera el documento que estaría independiente de la operación. El pagaré, lo que es de primer grado de Derecho, es un documento que puede ser ejecutado en cualquier momento.

Los dueños actuales del pagaré llevaron a juicio para ejecutar el documento y el juez de buenas a primeras, le congeló las cuentas, para tomar el dinero para el pago. Además, deberá pagar los gastos de cobranza y de abogados. Por si fuera poco, Alemán podría perder hasta la compra de las estaciones de radio, ya que tendría que desembolsar de inmediato esos 600 millones de pesos, lo que pondría en apuros al resto de las empresas, con su liquidez.

Esta operación se hizo a través de la empresa llamada Coral, misma que tiene sus cuentas bancarias congeladas, al igual que las personales de Alemán Magnani.

Te comentaba, estimado lector, que esta operación tiene aristas políticas, ya que la familia Alemán, tiene la simpatía de la Cuarta Transformación, Especialmente del presidente López Obrador, desde principios de milenio por el apoyo que le proporcionó Miguel Alemán Velasco, en su paso por la gubernatura de Veracruz, durante el proceso de desafuero del tabasqueño, durante el gobierno de Vicente Fox.

Al mismo tiempo, Alemán Velasco es uno de los empresarios que apoya al Presidente en sus políticas de inversión y desarrollo, lo que despierta que otros levanten la ceja. Sin embargo, hay voces en el sentido de que de la presión sobre Interjet, resultaría beneficiada Aeroméxico, de Andrés Conesa. Después del descalabro que sufrió esa empresa por la entrada de Emirates en un vuelo que viene de Dubai y hace escala en Barcelona, con la oportunidad de cargar pasajeros, busca sobrevivir. Sin embargo, administrativamente, sigue con una política de altos precios y una calidad media de servicios. Por eso, justamente está preocupada Aeroméxico.

Estamos seguros, según hemos sabido, de que Alemán saldrá bien de este periplo, a pesar de las adversidades.

PODEROSOS CABALLEROS: Mientras los negocios de Miguel Alemán están bajo la lupa, mientras vive una intensa guerra con Televisa por no cumplir con un contrato para la adquisición de estaciones de radio (Radiópolis) una de sus compañías, bajo el mando de William Shaw. Interjet, apoyará a los pasajeros que vuelen desde Bogotá y Medellín hacia México, ante la crisis política y social que viven en Colombia, provocado por la oposición al presidente Iván Duque.

*** Estimado lector, en este espacio hemos analizado el manejo presupuestal del Instituto Nacional Electoral. Miles de millones de pesos son destinados para los organizadores de las elecciones y no hemos logrado que estas se conviertan en modernas y transparentes. Además, se convierte en el distribuidor de recursos para los partidos políticos, mismos que se convierten en parásitos de la sociedad. Muchos políticos viven como príncipes gracias al dinero que obtienen para esas organizaciones políticas. Ya hemos comentado que gran parte de esos recursos son robados y no abonan en nada a fortalecer a la democracia. Si hay interés político en fortalecer al INE, que se tomen medidas en donde sea auténticamente un órgano autónomo del gobierno federal, que los partidos políticos ya no reciban recursos públicos y que vivan de las cuotas de sus agremiados, mismas que no deben ser descontadas de sus salarios. Además, que los partidos vivan de sus fundamentos ideológicos y de una manera que piensen como la idónea para mejorar la vida de los mexicanos. Hoy los partidos son parásitos de una sociedad trabajadora. Que los liderazgos salgan y vivan con sus propios recursos. Por si fuera poco, el INE necesita entrar a la tecnificación de los procesos electorales. Las urnas electrónicas, que impiden los fraudes electorales, ya que tendríamos la información inmediatamente conforme se desarrollen los comicios, es la mejor manera de conocer cuál es la tendencia. El gobierno, ni los exquisitos consejeros del INE, que en su mayoría responden a los intereses de los partidos políticos, no debe inmiscuirse en las elecciones, ya que a la manera cínica de influir en los resultados. Por ello es fundamental que los consejeros electorales no hayan militado en partidos políticos, que además tengan el impedimento de tener puestos de elección popular o dentro del gobierno y, lo más importante, que tengan sanciones penales si violan cualquiera de estas mínimas condiciones.

*** Y, en más información de Sudamérica, la venezolana Conviasa, que dirige Ramón Araguayano, dio a conocer que, además de la ruta Caracas-Cancún-Toluca, anunciada la semana pasada, añadirá la ruta Caracas-Ciudad de México. Estas rutas contarán con dos frecuencias semanales, con 104 pasajeros cada una. *** El Presidente López Obrador enviará a la líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para que aprueben el T-MEC. Para Marcelo Ebrard, el canciller, México ya cumplió. Sin embargo, ese acuerdo comercial está en el torbellino político electoral del vecino del Norte. Hasta que se definan las fuerzas políticas estadounidenses, se podrán cumplir las expectativas sobre el acuerdo comercial, que fue la bandera de Donald Trump. El T-MEC es un rehén de las elecciones de Estados Unidos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: A la convocatoria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y Partners of the Americas se sumaron la Fundación Banorte, banco que preside Carlos Hank Rhon, y Fundación Gruma, empresa que lidera Antonio González Moreno. El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas, es la iniciativa educativa emblemática del Departamento de Estado de EU que promueve el poder de la educación para transformar sociedades, brindar oportunidades, y estimular la prosperidad económica. En esta iniciativa hemisférica, México se convirtió, en cinco años, en el país líder en la formación de alianzas con Instituciones de Educación Superior estadounidenses para crear programas sostenibles de capacitación e intercambio estudiantil en ambos países. Durante el anuncio estuvo como testigo de honor, Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México.

