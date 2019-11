Ana Bárbara y Belinda, ¡Juntas!

La cantautora comentó que sus hijos son quienes le dan la fuerza que necesita en cada día

La intérprete de “Bandido” se presentará el 1 de diciembre en el Teatro Metropólitan

Claudia Arellano

Agradecida con la vida y sincera, es como se vio a la cantautora Ana Bárbara en rueda de prensa, donde aseguró que le ha entregado un par de temas a Belinda, quien próximamente podría interpretar algunos y volverlos éxito. Además Ana Bárbara comentó que está emocionada por el espectáculo que presentará en el Metropólitan, donde realizará un recorrido musical de sus grandes éxitos.

La intérprete de “Bandido”, dijo que está agradecida con sus seguidores, ya que le demuestran siempre su cariño a través de redes sociales y es que gracias a sus simpatizantes es una de las cantantes más populares en Instagram, al sumar más de un millón de seguidores quienes ya están enterados de este show denominado “Mi Revancha Tour”, que llega al mencionado recinto el 1 de diciembre.

“Espero que sea del agrado del público, me parece una niña muy talentosa (Belinda), el titulo aun no podemos decirlo, pero ella ya lo escuchó, y al parecer le gustó mucho, coincidimos en Texas, en la entrega de los Premios de la Radio, nos invitaron al homenaje a Selena, la verdad es que espero que pronto podamos tener detalles de la salida del tema y les estaremos platicando, de verdad estoy muy agradecida con la vida por este tipo de regalos”, dijo.

Asimismo la cantante, quien lució un vestido ajustado con transparencias y en un estampado animal, levantó suspiros de los presentes con su atuendo, y a su salida a la rueda de prensa se le vio muy sonriente y coqueteaba con las cámaras, quienes querían obtener la mejor imagen de la cantante, quien durante la charla comentó que los problemas que tuvo de anorexia habían quedado atrás y ahora se mantenía gracias a una vida saludable.

“¿Me ves anoréxica?”, fue la pregunta que lanzó la bella cantante al reportero que le cuestionó sobre este problema que años atrás padeció, y con una sonrisa amable, habló acerca de este problema invitando a las personas a tener un estilo de vida saludable, pero primero a quererse primero antes de querer a otros, aprovechando para externar que sus hijos son su motor de vida, pero no son todo.

“Uno no sabe qué pueda pasar así que lo mejor es tener amor desde uno mismo, a mi mis hijos me mueven mucho, pero sé que no deben ser todo, ya que uno nunca sabe qué pueda pasar, o yo me voy o ellos se van, y debe seguir la persona, estoy feliz de lo que ahora tengo y mi salud está muy bien”, aseguró.

Asimismo Ana Bárbara dice que sigue ofreciendo una recompensa a la persona que le dé información de la maleta que perdió en Beverly Hills, California donde llevaba su visa.

Ana Bárbara aseguró que ya tiene el tema que interpretará a lado de Belinda y es de su autoría