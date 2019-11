Divisionismo: el sur contra el norte

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Un político divide a las personas en dos grupos:

en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filosofo alemán.

El Presupuesto de Egresos del gobierno federal tiene un aspecto que debe resaltarse: se privilegia a los estados sureños sobre los norteños. A partir de la Ciudad de México, hacia el norte, los recursos se limitan. Los grupos de agricultores, así como los municipios y organismos autónomos que no representan intereses del partido en el poder, Morena, son despreciados.

Las manifestaciones de agricultores y campesinos, así como de alcaldes de oposición no son suficientes para sensibilizar a los diputados de Morena, que en privado justifican su ratificación del presupuesto presentado por el Ejecutivo federal, en el que se privilegia la entrega de recursos a los interesados, con base en padrones políticos armados por integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional; Morena, pues.

El sur-sureste del país fue, ancestralmente, marginado por las políticas públicas. Aunque se ve que entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz recibieron recursos extra. Tabasco y Campeche, fueron beneficiados por la venta de petróleo, lo que tuvieron derramas importantes de recursos económicos. Desafortunadamente, gobernadores y alcaldes utilizaron los recursos para saquearlos de forma indiscriminada.

Los gobernadores de esas entidades se convirtieron inmensamente ricos durante la bonanza del petróleo. Con la caída en los precios y la explotación petrolera por parte de Pemex, el ritmo de saqueo no fue posible mantenerlo, por lo que se utilizó otro tipo de figuras financieras, entre ellas el brutal endeudamiento de estados y municipios.

Desde la Secretaría de Hacienda se daba luz verde para que se endeudaran. No importaba la capacidad de pago o el nivel de deuda que impidiera el desarrollo regional. Esto empezó con Ernesto Zedillo y se agudizó en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, con Enrique Peña Nieto, la deuda de estados y municipios se desbordó.

Quienes se endeudaron menos fueron las entidades del sur. Mientras, en el norte, las cosas cambiaron. Desde el gobierno de Humberto Moreira, en el “calderonato”, se destapó la cloaca que tenían funcionarios de Hacienda con gobernadores y alcaldes para obtener el permiso de endeudarse. De esa forma, con Peña pretendieron desde el Legislativo imponer medidas de control, pero fueron totalmente insuficientes. El daño estaba causado y los bancos cobraban intereses de agiotismo por acuerdos en lo oscurito con los políticos. Esto no ha terminado.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer, por mayoría se integró la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Estará integrada por las magistradas y magistrados: Adriana Canales Pérez, Cruz Lilia Romero Ramírez, Sara Patricia Orea Ochoa, Antonio Muñozcaño Eternod, Javier Raúl Ayala Casillas, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez y Jorge Ponce Martínez. Así, se convierten en la máxima instancia para la interpretación constitucional. *** En julio de 2017, el entonces consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, presentó un estudio sobre la contratación de familiares de jueces y magistrados en los Juzgados de Distrito, Unitarios y Colegiados a lo largo del país con resultados impresionantes por el alto grado de nepotismo que impera. El mismo reveló que más del 48.6% de los juzgadores federales de este país, (501 de 1,031 investigados) tienen en la nómina a hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. 112 jueces y magistrados habrían utilizado su poderío para contratar a su esposa o pareja, 180 metieron a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Por ello cobra relevancia el discurso de Loretta Ortiz, al llegar al Consejo de la Judicatura: acabar con la corrupción de jueces. No es fácil. Algunos ya amasaron enormes fortunas al amparo de sus resoluciones. Sin embargo, Loretta Ortiz, esposa de quien fue secretario general de Gobierno con López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Francisco Ortiz Pinchetti tiene la convicción de detectar, investigar y corregir los casos de corrupción entre los jueces. Enfrentará oposición de nepotistas y corruptos. *** Muy grave que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump designe a los cárteles mexicanos de las drogas como terroristas. Tanto el presidente López Obrador, como el canciller Marcelo Ebrard coincidieron en que la solicitud de políticos estadounidenses y la familia LeBarón, afectada recientemente por el asesinato de 3 mujeres y 6 niños, de calificar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, debía negarse. Y con razón. Con base en la ley de Estados Unidos, al momento en que sea tratado un grupo de delincuentes en México, el gobierno del vecino del norte puede entrar al territorio y actuar en consecuencia. Esto significa que pueden entrar a nuestro territorio y atacar a ciudadanos mexicanos sean o no delincuentes. No es una pose política o de nacionalismo. Es una forma de defender nuestra soberanía. Aunque se le dio oportunidad a agentes del FBI incursionar al país para investigar los ataques a miembros de la familia LeBarón, no se les pueden dar más facultades. Son, como lo establece la ley, coadyuvantes del Ministerio Público. Ahora desde el punto de vista económico, tendría las facultades de intervenir los intereses mexicanos en el extranjero. Quedarse por una simple sospecha, con dinero de mexicanos. La mira de nuestros vecinos del norte no es simplemente el proteger a sus ciudadanos de la violencia, ya que de lo contrario frenarían la venta indiscriminada de armas. Todo es el proceso electoral que se vivirá el año próximo en la Unión Americana. Ese es el “chanfle” que buscan más allá del Río Bravo. *** El INEGI entregó nuevas cifras ajustadas y corregidas del desempeño económico del país en el último año. La economía estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019. El PIB del país cayó 0.1% el último trimestre de 2018, misma cifra que repitió el primer y segundo trimestre de 2019. Tres periodos consecutivos de crecimiento negativo implica que la economía mexicana entró en recesión por primera vez desde la crisis internacional de 2009. Asimismo, INEGI detalló que en el tercer trimestre el crecimiento fue nulo, cero por ciento. Tras conocerse los números, el peso mexicano operó con ligeras pérdidas en la bolsa. Ya se esperaban estos datos; estaban descontados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En su reporte de sustentabilidad, MetLife México presidido por Sofía Belmar, se alinea a la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de su Fundación MetLife, al asegurar el cumplimiento del Código de Conducta mantiene controles sobre prevención de casos de corrupción y evalúa el 100% de los proveedores. Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”, 102.5FM

