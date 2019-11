La tenencia, burdo impuesto

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Pelean gobiernos estatales por automóviles

Morelos le gana a Edomex y CDMX

El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso

Joseph Jaubert, 17529-1824; escritor y crítico francés

La tenencia a principios de año se convirtió en una fricción monumental en el primer círculo presidencial. El entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, ahora secretario del ramo mencionó que la tenencia vehicular no fue para financiar las Olimpiadas, ya que se cobraba desde antes.

Cierto. Fue un “impuesto creativo” del entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, hoy “admirado” de izquierdas y derechas. Dos años antes de la designación del Comité Olímpico Internacional, por orden del entonces presidente Adolfo López Mateos, se cobró la tenencia para financiar ese evento deportivo, aunque llegó para quedarse.

Tiene ya 58 años. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó restablecer el cobro de la tenencia, gobernadores de su partido, Morena, como la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, lo siguen cobrando.

Es una fuente de ingresos importante para los gobiernos locales, difícil de renunciar. Felipe Calderón juró desaparecerla, pero la dejó en manos de los estados. Algunos lo abrogaron, pero en otros lo mantienen como eterna e injusta fuente de ingresos.

Pero es necesario un análisis de esa imposición. Independientemente que es un impuesto digno de la imaginación de Antonio López de Santa Anna, es una fuente importante de recursos para los gobiernos estatales. En la Ciudad de México, donde circulan más de 8 millones de vehículos (de los 42 millones que hay en el país), representa más de 3 mil millones de pesos de ingresos fiscales.

Sin embargo, al igual que el gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo, tienen una competencia “creativa” del gobierno de Morelos. Y no es por idea del actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, sino que viene desde el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, del PAN. A principios de la década anterior.

García Rubí decidió eliminar la tenencia vehicular y sólo dejar un refrendo, sin importar el precio de factura del vehículo. De esa forma, los autos más caros se registraban en Morelos y allá realizan la verificación vehicular.

Esto le dio un golpe severo a las finanzas de la capital del país, así como a los estados de México, Puebla y Guerrero. Sin embargo, en lugar de facilitar las cosas a los contribuyentes no dejaron de mantener “el filete en las fauces” y se negaron a eliminar la tenencia.

Considerado como un impuesto injusto, similar a los que cobraba López de Santa Anna por una ventana o por tener un burro, los gobernantes de esas entidades quieren ahora hincar el diente con mayor severidad. Por ello, quieren, incluso, castigar a quienes vivan en la Ciudad de México y circulen en la capital pero con placas de Morelos.

Una vez más, la desesperación fiscal llega a los extremos. Si el presidente López Obrador se negó a aceptar que la tenencia fuera un impuesto federal, el ejemplo lo deben seguir todos los gobernantes. No se escapan los vehículos híbridos, ni los eléctricos. Todos por igual. Basan sus estimaciones en el precio de factura, no en la efectividad en la lucha por mejorar el medio ambiente.

No se salva ningún gobierno, ni la procedencia de sus gobernantes. Ahí están los del Morena, los priistas, panistas y perredistas. Todos por igual buscan el dinero.

PODEROSOS CABALLEROS: Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el partido en el gobierno, Morena, aseguró la lealtad electoral para el proceso de 2021. Sin eufemismos, ancianos, madres solteras, jóvenes que no trabajan ni estudian, pobres y miserables, que representan más del 60% de la población en México, son los clientes de los partidos políticos. Hablamos de casi 70 millones de mexicanos, que reciben dinero en efectivo de los gobernantes, con lo que comprar su estancia en el poder, a costillas del dinero que capta el gobierno a través de los impuestos que pagamos todos los mexicanos productivos. Sí, es una acción noble de toda la sociedad para con los desprotegidos. Sin embargo, es insuficiente para acabar con ese problema que crece. Es fundamental crear condiciones económicas para impulsar a los emprendedores y, de la mano, el empleo. En eso, el gobierno es el principal responsable. Los programas sociales deben existir y fortalecerse. Pero en forma paralela buscar la manera que la vida de esas personas mejore mediante la preparación. Es deseable, y también es posible. Miles de millones de pesos se destinaron al clientelismo electoral. Nuestros impuestos para mantenerse en el poder. *** El CEO de GINgroup, Raúl Beyruti, y su grupo de directores se reunieron con el sector empresarial de Málaga, España, para compartir la oferta de servicios que su consorcio ofrece a la comunidad malagueña. Esto para posicionarse como HUB de innovación y talento. GINgroup está especializada en administración integral de talento humano, participa en la formación y desarrollo de talento, así como innovación de prácticas de capital humano y desarrollo empresarial. Tiene presencia en México, América Latina y Europa. En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre Prados; el consejero delegado del Economista España, Pablo Caño, entre otras personalidades. *** Al mando de Igor Dumas, la automotriz francesa Peugeot cerrará 2019 con más 10 mil unidades vendidas en México, lo que significa un aumento del 11.7% en comparación con el año previo. *** La proveedora de materias primas Pochteca, que preside Armando Santacruz inauguró su nuevo centro de distribución en Jalisco, con lo que procesarán más de 300 mil pedidos por año, al entregar más de 313 mil toneladas. *** Con Fernando González al mando, Cemex venderá ciertos activos a Eagle Materials, en Estados Unidos, por aproximadamente 665 millones de dólares, lo que significa un retiro de inversión en el país del norte; los 499 millones de dólares que recibirá serán empleados principalmente en reducción de deuda. *** Ángel Carrizales López, fue rechazado cinco veces por el Senado para ocupar la Comisión Reguladora de Energía, incorporarse al Consejo de Administración de Pemex y como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El motivo es simplemente su ignorancia en los temas de energía. El presidente López Obrador insistió en colocarlo en una posición con un salario jugoso. Lo nombró como director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. AMLO sabe que este muchacho desconoce el tema, pero lo justifica con la expresión “los funcionarios de mi administración deben tener 90% de honestidad y 10% de experiencia”. La pregunta para el Presidente es: ¿entre los aspirantes no hay quien tenga 100% de honestidad, 100% de capacidad y 100% de experiencia? En México perdonamos el interés de los gobernantes de ayudar a sus amigos, pero no en posiciones donde el interés público esté en riesgo. Tendrá en sus manos la decisión sobre el fracking, el cuidado del medio ambiente y regular el sector de hidrocarburos. Un área sensible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Xerox, que en México está bajo la dirección de Ezequiel Bardas, le apuesta a la innovación en la era digital. La empresa apuesta a un futuro con aplicaciones, impresión 3D, automatización de procesos, imágenes hiperespectrales y un avance importante en el mundo del internet de las cosas para ofrecer un portafolio robusto en una era de constantes cambios. La tecnología al alcance de más personas. La inversión en investigación en la primera plataforma digital en línea de seis colores participa el clúster de Guadalajara, Jalisco. Empleo, sustentabilidad y desarrollo, las claves de la RSC.

