Wendy Regalado, belleza y talento juntos

Es conocida mundialmente por el personaje de Lucía en la telenovela “Grachi”, de Nickelodeon

La actriz radicada en Estados Unidos es considerada la “Barbie dominicana”

Claudia Arellano

Sencillez, talento, y hermosura representan a Wendy Regalado, la actriz dominicana radicada en Estados Unidos y que desde muy corta edad inició su carrera artística, misma que sigue cosechando frutos y que este 2019 cerrará como más le gusta: “haciendo lo que ama”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Wendy Regalado recordó cuando inició formalmente su carrera en el arte, en el año 2006, demostrando desde entonces su talento.

Conocida por algunos como “La Barbie Dominicana”, Wendy no solo es actriz sino filántropa y una deportista empedernida, tan es así que este 2019 lanzó su propia línea de ropa deportiva “Wellness by Wen” junto a Arias Couture, abriéndose paso como empresaria y emprendedora de una marca para mujeres brindando comodidad, feminidad e inspiración en sus diseños con colores delicados para todas las temporadas.

“Estamos en una era única, en la que una cosa te lleva a otra, pero sí creo que todo lo que hagas debe ir de la mano y sobre todo tener claras tus metas, tus objetivos y que eso que haces nutra tus sueños, todo es un riesgo, pero hay que correrlo, sentirlo y trabajarlo, porque vale la pena, mis jornadas son fuertes, pero siempre vale la pena cada día”, dijo.

Asimismo, Wendy comentó que recientemente estuvo en el Oaxaca Film, teniendo una perspectiva muy cercana de México, asegura que le encanta nuestro país y que quisiera trabajar en el, lo cual sabe que logrará en algún momento de su vida, ya que todo es un conjunto y también dice marca sus propósitos en su trabajo y en su fe cristiana, por lo que los obstáculos los ve realmente como oportunidades.

Wendy es conocida mundialmente por el personaje de Lucía en la telenovela juvenil de TV “Grachi”, del canal internacional Nickelodeon, donde participó en las tres temporadas, además, ha participado en “Mucho ruido y pocas nueces” de Shakespeare, “Bodas de Sangre” de García Lorca, “El huevo de Oro,” “La chica del champú”, “Desde adentro”, “Donde está Kevin?”, “El Árbol de Chocolate”, siendo una artista multifacética que va desde la complejidad de la dramaturgia Shakesperiana, hasta la presión del microteatro.

“A mí me gustan mucho los personajes intrépidos, los aguerridos, todo personaje tiene su propia esencia, las buenas igual me encantan, pero soy más de acción, y me encantaría poder hacer algo así”, dijo la actriz quien ganó recientemente el premio de Mejor Actriz, por su filme Jenni, en el Festival de Cine Hollywood Blood Horror Festival, en Los Ángeles, California. Recientemente Wendy regresó al teatro con la obra musical “Desde adentro”, que se presentó en la ciudad de Miami el mes de agosto.

Sus redes sociales

Instagram-Twitter @wendyregalado

Facebook Fan page: Wendy Regalado

Wendy no solo es actriz sino filántropa y una deportista empedernida, tan es así que este 2019 lanzó su propia línea de ropa deportiva “Wellness by Wen” junto a Arias Couture.