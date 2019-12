México secuestrado

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

En medio de protestas por todo el país, ante la creciente violencia que ha costado en lo que va de 2019, más de 30 mil vidas y con enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes en Coahuila, que dejaron 22 muertos, inició el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Abatir la inseguridad, es uno de los retos más difíciles para la #4Transformación; la violencia exhibe el catálogo de los problemas estructurales que agobian al país y deja una sensación de frustración en materia de gobernabilidad.

Una frustración que raya en la orfandad y motiva a buscar ayuda en el extranjero, como sucedió con la familia LeBarón, luego de la masacre que cobró la vida de 9 personas, niños y mujeres inocentes.

Bryan LeBarón realizó la petición a través del portal de la Casa Blanca, con un crudo diagnóstico: la “situación solo empeorará, a menos que México y Washington tomen una postura más agresiva”. Su propuesta: “los carteles mexicanos deben ser catalogados oficialmente por Estados Unidos como grupos terroristas”.

Alejandro LeBarón, precisó en un Tweet: “No abogamos por “invasión, ya estamos invadidos por Cárteles Terroristas en territorio mexicano… ¡EXIGIMOS Coordinación REAL entre ambos países! ambos países son responsables del tráfico de drogas, armas, dinero, y consumo en ascenso”.

Julián LeBarón fue más directo: “Nunca vamos a tener justicia, porque no hay forma de reparar el daño”; y denunció: “Ellos están colaborando con los delincuentes, si no es por colaboración, es por omisión… Estamos hasta la madre de la impunidad total, cuando se trata de este tipo de crímenes que vemos todos los días… Si no pueden, renuncien”.

Y Donald Trump autorizó. El apoyo del presidente de Estados Unidos despertó el espíritu nacionalista de más de uno que los acusó de “vende patrias”. ¡Vaya indolencia!, estos patrioteros olvidan que las políticas de seguridad sólo tienen sentido cuando se piensa en las víctimas.

Como dice Javier Sicilia, “la casa de todos (México) sigue en llamas… debemos abandonar el hábito –que nos inoculó la violencia– de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos… debemos sacudirnos la indiferencia bovina a la que, a fuerza de horror y miedo nos está reduciendo la violencia, hasta normalizar el crimen, y que sólo unidos podemos hacer posible lo único que importa: la verdad, la justicia y la paz”.

Sí, en México hay casi 100 homicidios al día. El 2019 está en camino de ser el año más violento y no hay respuesta para la dolorosa interrogante que planteó Adrián LeBarón: “Póngale el nombre al acto en el que murieron mis hijos, hubo 17 acribillados, ayúdenme a definirle… Necesito decirle a mi esposa, hijos nietos, ¿cómo se llama eso?” ¿Alguien qué, responda?

México está secuestrado por los cárteles y otros grupos delincuenciales. Los síntomas de la irritación y desesperación se multiplican. Negarlos o minimizarlos nada resuelve. Lo que hoy se exige es justicia, una estrategia de seguridad centrada en las víctimas; darnos la oportunidad de vivir y trabajar en paz. Sin seguridad no habrá #4Transformación.

VERICUENTOS

Comparece Ebrard

En pleno affaire México-Estados Unidos, se llevará a cabo esta mañana la comparecencia de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, ante el pleno del Senado. Se dará en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno. Sin embargo, más de un legislador preguntará cómo van las relaciones con el vecino del norte, en materia de seguridad y migración. Sobre todo, después de que nos convertimos en tercer país seguro, sin querer, queriendo y ahora el “policía del mundo”, desea combatir a los cárteles de la droga mexicanos. ¡Órale!

Senado – aspirantes a SCJN

Mañana inicia la pasarela de las candidatas a la vacante en la Suprema Corte de Justicia. Primero intervendrá Diana Álvarez Maury, seguida por Ana Laura Magaloni Kerpel y finalmente Ana Margarita Ríos Farjat, comparecerán ante la Comisión de Justicia, que preside, el morenista, Julio Menchaca. En radio pasillo dicen que la ungida en Palacio Nacional es Margarita Ríos Fajart, la titular del SAT. Algunos legisladores dicen que no quieren votación abierta, pues si no gana, temen que les caiga una auditoría. ¡Ups!

CEAV – Sobornos

Vaya escándalo en el gobierno, donde el 90% de honestidad es requisito indispensable para aspirar a un cargo. Resulta que las candidatas, Mara Gómez Pérez, Melba Adriana Olvera Rodríguez y María de los Ángeles Haces Velasco, que buscan presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) intentaron sobornar a víctimas para tener su apoyo. Al respecto Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, calificó de reprobable e inadmisible cualquier intento de cohecho o de soborno por cualquiera de las candidatas y solicitó a las organizaciones “que fueron tentadas de esa manera” a que las denuncien y sentenció que quien resulte evidenciada será descartada del proceso de selección. ¡Vientos!

